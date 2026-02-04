У США засудили до довічного ув’язнення Раяна Раута за обвинуваченням у замаху на Трампа

Федеральний суд у Флориді засудив Раяна Раута до довічного ув’язнення за спробу вбити Дональда Трампа.

Інформагентства Associated Press та Reuters пишуть, що судовий процес тривав кілька тижнів.

Інформагентства Associated Press та Reuters пишуть, що судовий процес тривав кілька тижнів.

Підготовка та звинувачення

За версією обвинувачення, чоловік кілька тижнів готувався до замаху. Він відстежував маршрути та плани Трампа, а також ховався неподалік поля для гольфу.

Рауту висунули п’ять федеральних звинувачень:

замах на вбивство кандидата у президенти;

використання вогнепальної зброї для скоєння злочину;

напад на федерального офіцера;

зберігання вогнепальної зброї для скоєння злочину;

використання зброї із пошкодженим серійним номером.

Чоловіка визнали винним за всіма пунктами звинувачення. Після оголошення вердикту він завдав собі поранення шиї ручкою, але залишився живим і був затриманий федеральними маршалами.

"Інцидент підкреслює важливість охорони публічних осіб та ефективної роботи спецслужб", — зазначили у суді.

Нагадаємо, стрілянина сталася 15 вересня 2024 року поряд із гольф-клубом Дональда Трампа. Секретна служба помітила чоловіка зі зброєю та відкрила вогонь.

Раут зник, не зробивши жодного пострілу, але пізніше був затриманий.

