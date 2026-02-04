У США засудили до довічного ув’язнення Раяна Раута за обвинуваченням у замаху на Трампа

Підозрюваний в імовірній спробі замаху на Трампа постав перед судом

Федеральний суд у Флориді засудив Раяна Раута до довічного ув’язнення за спробу вбити Дональда Трампа.

Як повідомляє Цензор НЕТ, про це йдеться у матеріалах американських ЗМІ та судових джерел.

Інформагентства Associated Press та Reuters пишуть, що судовий процес тривав кілька тижнів. 

Підготовка та звинувачення

За версією обвинувачення, чоловік кілька тижнів готувався до замаху. Він відстежував маршрути та плани Трампа, а також ховався неподалік поля для гольфу.

Рауту висунули п’ять федеральних звинувачень:

  • замах на вбивство кандидата у президенти;

  • використання вогнепальної зброї для скоєння злочину;

  • напад на федерального офіцера;

  • зберігання вогнепальної зброї для скоєння злочину;

  • використання зброї із пошкодженим серійним номером.

Чоловіка визнали винним за всіма пунктами звинувачення. Після оголошення вердикту він завдав собі поранення шиї ручкою, але залишився живим і був затриманий федеральними маршалами.

"Інцидент підкреслює важливість охорони публічних осіб та ефективної роботи спецслужб", — зазначили у суді.

Нагадаємо, стрілянина сталася 15 вересня 2024 року поряд із гольф-клубом Дональда Трампа. Секретна служба помітила чоловіка зі зброєю та відкрила вогонь.

Раут зник, не зробивши жодного пострілу, але пізніше був затриманий.

Автор: 

замах суд США довічне ув'язнення Трамп Дональд
Топ коментарі
+13
Про "відстежував ... плани Трампа" особливо смішно бо плани Трампа не знає навіть сам Трамп.
показати весь коментар
05.02.2026 00:07 Відповісти
+10
Ну шо тут сказати - готуватись треба краще. Якби вдало виконав свій план, скільки людей у світі зраділи б.
показати весь коментар
05.02.2026 00:00 Відповісти
+8
Не тільки корумпований педофіл, а ще й завербований кацапами
показати весь коментар
05.02.2026 00:18 Відповісти
ЗАЩО?!!!! Героя Украiни йому!
показати весь коментар
04.02.2026 23:25 Відповісти
Вироджується Америка. Навіть кіллери в США, і ті вироджуються.
показати весь коментар
05.02.2026 01:02 Відповісти
Iталiйцям зараз краще розвозити пiцу, чим займатись справжньою роботою.
показати весь коментар
05.02.2026 01:25 Відповісти
Тих осуджених осіб, що за трампових наказом штурмували Конгрес США і убивали поліцейських, Трамп усіх амністував!!?!? А тут, щось старого замкнуло… Епштейна в камері вспомнив…???
показати весь коментар
05.02.2026 07:25 Відповісти
Вирок майже напевно буде скасований після апеляції, адже «спроба вбити без здійснення жодного пострілу» - юридичний абсурд.
показати весь коментар
04.02.2026 23:35 Відповісти
Не мели дурниць... Щоб таке рішення винести, суд повинен встановить, що мала місце "добровільна відмова від вчинення злочину". Тобто, що на момент початку стрільби охороною, звинувачений уже прийняв рішення про відмову від вчинення злочину... А це дуже важко зробить...
показати весь коментар
05.02.2026 00:20 Відповісти
Воно то може і скасують , але той хто виніс цей вирок цим самим показав який американський суд "справедливий " і "неупереджений" , бо як на мене , то точно такий як наше печерське кривосуддя (( .
показати весь коментар
05.02.2026 00:20 Відповісти
Американський суд виправдав Трампа, коли той заявив, що нічого не мав з проституткою Стормі Деніелс. Саме тією, якій Трамп заплатив 100 тис. долларів за мовчання. Поскільки провів при цьому незаконну операцію, дістав кримінальний вирок і став першим і єдиним президентом США , який має коримінальний вирок. Стормі Деніелс подала на Трампа в суд за брехню, але програла справу і тепер має борг адвокатам і на судові витрати більше 400 тис. долларів. Ось таке американське кривосуддя: хто має великі гроші, той правий.
показати весь коментар
05.02.2026 01:10 Відповісти
ДУРНЯ. ШОУ розраховане на крединів. Де хоч царапинка на вусі? Хай покаже бо на камерах ніфіга не видно.

Все зробили щоб корумпований педофіл був при владі
показати весь коментар
04.02.2026 23:43 Відповісти
Стане Байден президентом - помилує.
показати весь коментар
04.02.2026 23:44 Відповісти
Байден вже не стане президентом, а наступний помилує.
показати весь коментар
05.02.2026 09:29 Відповісти
За "невосторженный образ мыслей". И скрытый книгочтей...
показати весь коментар
04.02.2026 23:53 Відповісти
Так, його дійсно треба покарати за те шо не попав!
показати весь коментар
05.02.2026 00:08 Відповісти
А він стріляв ? ((
показати весь коментар
05.02.2026 00:22 Відповісти
Кто-то любит революции, а в США традиция убивать президентов. Это безопаснее для всех.
показати весь коментар
05.02.2026 07:56 Відповісти
уся нинішня Омерика Трумпа - то суцільний острів Епштейна, з ру-бльовими хвойдами із надутими губами-цицьками та з доларовими рєшалами-мародерами із віагровими мощщщами..
показати весь коментар
05.02.2026 08:44 Відповісти
Это в большей степени Омерика улюбленцив Украины -Обамы и Байдена, бо в тих файлах в основном фигурируют демократы
показати весь коментар
05.02.2026 16:41 Відповісти
Фотка з Майдану? Мабуть це був головний доказ.
показати весь коментар
05.02.2026 10:57 Відповісти
 
 