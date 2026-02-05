РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11312 посетителей онлайн
Новости Обстрелы объектов Укрзализныци
928 0

Пригородные поезда на Полтавщине и Харьковщине курсируют с задержками и изменениями маршрута, - "Укрзалізниця"

Пригородные поезда курсируют с задержками и изменениями маршрутов — УЗ

Из-за отсутствия напряжения в контактной сети пригородные поезда курсируют с задержками в Полтавской и Харьковской областях. Также изменен маршрут одного рейса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укрзалізниця".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ.

Задержка движения

  • Поезд №6572 Полтава-Южная – Берестин отправился с начальной станции на полчаса позже графика.
  • Поезд №6571 Берестин – Полтава-Южная следует от станции Степовое с задержкой 1 час 15 минут.

Изменение маршрута 

В течение 5 февраля по измененному маршруту будет курсировать пригородный поезд №6303 Харьков-Пассажирский – Огульцы.

В частности, через Харьков-Пассажирский – Залютино – Шпаковка – Люботин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" продолжила автобусные объезды в двух областях Украины

Автор: 

поезд (1067) Укрзализныця (2874)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 