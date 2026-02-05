Пригородные поезда на Полтавщине и Харьковщине курсируют с задержками и изменениями маршрута, - "Укрзалізниця"

Из-за отсутствия напряжения в контактной сети пригородные поезда курсируют с задержками в Полтавской и Харьковской областях. Также изменен маршрут одного рейса.

об этом сообщает "Укрзалізниця".

Задержка движения

Поезд №6572 Полтава-Южная – Берестин отправился с начальной станции на полчаса позже графика.

Поезд №6571 Берестин – Полтава-Южная следует от станции Степовое с задержкой 1 час 15 минут.

Изменение маршрута

В течение 5 февраля по измененному маршруту будет курсировать пригородный поезд №6303 Харьков-Пассажирский – Огульцы.

В частности, через Харьков-Пассажирский – Залютино – Шпаковка – Люботин.

