Пригородные поезда на Полтавщине и Харьковщине курсируют с задержками и изменениями маршрута, - "Укрзалізниця"
Из-за отсутствия напряжения в контактной сети пригородные поезда курсируют с задержками в Полтавской и Харьковской областях. Также изменен маршрут одного рейса.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укрзалізниця".
Задержка движения
- Поезд №6572 Полтава-Южная – Берестин отправился с начальной станции на полчаса позже графика.
- Поезд №6571 Берестин – Полтава-Южная следует от станции Степовое с задержкой 1 час 15 минут.
Изменение маршрута
В течение 5 февраля по измененному маршруту будет курсировать пригородный поезд №6303 Харьков-Пассажирский – Огульцы.
В частности, через Харьков-Пассажирский – Залютино – Шпаковка – Люботин.
