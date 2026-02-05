УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15548 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли об’єктів Укрзалізниці
934 0

Приміські поїзди на Полтавщині та Харківщині курсують із затримками та змінами у маршруті, - "Укрзалізниця"

Приміські поїзди курсують із затримками та змінами маршрутів — УЗ

Через відсутність напруги в контактній мережі приміські поїзди курсують із затримками на Полтавщині та Харківщині. Також змінено маршрут одного рейсу.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Укрзалізниця.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ.

Затримка руху

  • Поїзд №6572 Полтава-Південна – Берестин відправився з початкової станції на пів години пізніше графіка.
  • Поїзд №6571 Берестин – Полтава-Південна прямує від станції Степове із затримкою 1 година 15 хвилин.

Зміна маршруту 

Протягом 5 лютого зміненим маршрутом курсуватиме приміський поїзд №6303 Харків-Пасажирський – Огульці.

Зокрема через Харків-Пасажирський – Залютине – Шпаківка – Люботин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" продовжила автобусні об’їзди у двох областях України

Автор: 

потяг (2061) Укрзалізниця (7165)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 