Приміські поїзди на Полтавщині та Харківщині курсують із затримками та змінами у маршруті, - "Укрзалізниця"
Через відсутність напруги в контактній мережі приміські поїзди курсують із затримками на Полтавщині та Харківщині. Також змінено маршрут одного рейсу.
Як інформує Укрзалізниця.
Затримка руху
- Поїзд №6572 Полтава-Південна – Берестин відправився з початкової станції на пів години пізніше графіка.
- Поїзд №6571 Берестин – Полтава-Південна прямує від станції Степове із затримкою 1 година 15 хвилин.
Зміна маршруту
Протягом 5 лютого зміненим маршрутом курсуватиме приміський поїзд №6303 Харків-Пасажирський – Огульці.
Зокрема через Харків-Пасажирський – Залютине – Шпаківка – Люботин.
