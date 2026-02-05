Приміські поїзди на Полтавщині та Харківщині курсують із затримками та змінами у маршруті, - "Укрзалізниця"

Через відсутність напруги в контактній мережі приміські поїзди курсують із затримками на Полтавщині та Харківщині. Також змінено маршрут одного рейсу.

Як інформує Укрзалізниця.

Затримка руху

Поїзд №6572 Полтава-Південна – Берестин відправився з початкової станції на пів години пізніше графіка.

Поїзд №6571 Берестин – Полтава-Південна прямує від станції Степове із затримкою 1 година 15 хвилин.

Зміна маршруту

Протягом 5 лютого зміненим маршрутом курсуватиме приміський поїзд №6303 Харків-Пасажирський – Огульці.

Зокрема через Харків-Пасажирський – Залютине – Шпаківка – Люботин.

