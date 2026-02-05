Производители трансформаторов смогут бронировать 100% работников, - Свириденко

Производители трансформаторов смогут бронировать всех работников

Кабинет Министров разрешил предприятиям, производящим трансформаторное оборудование, бронировать 100% работников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Что известно

"Сегодня правительство приняло важное решение для производителей энергетического оборудования, чтобы предприятия могли работать бесперебойно и сохранить узкопрофильных инженеров во время чрезвычайной ситуации в энергетике", - говорится в сообщении.

Так, предприятия, производящие и восстанавливающие трансформаторы для энергетики, смогут зарезервировать всех военнообязанных работников.

Другие изменения

"Также правительство уменьшило количество критериев для признания компании критически важной — два вместо трех.

Это позволит производителям оборудования, критически важного для быстрого восстановления энергообъектов, работать бесперебойно", - добавила Свириденко.

Дуже вчасно , коли на заводі лишилося одне заброньоване начальство .
05.02.2026 14:09 Ответить
Завтра там буде черга .Аукціон запрацює на вхідні білети
05.02.2026 14:13 Ответить
Та навряд. Як дали так і заберуть раптово.
05.02.2026 14:21 Ответить
Уявляю я тепер роздують штати бухгалтерії та інших дармоїдів
05.02.2026 14:14 Ответить
Свириденко, тебе тільки за смерттю посилати.
Де ти раніше була з цими 100%?
А зможеш демобілізувати "вузькопрофільних інженерів"... тих, яких вже встигли бусифікувати?
(зрозуміло, "для швидкого відновлення енергооб'єктів під час надзвичайної ситуації в енергетиці" і далі по тексту)
05.02.2026 14:12 Ответить
ну до отдела кадров еще нужно дойти сквозь строй тецекунов
05.02.2026 14:16 Ответить
Дозвольте мобілізувати та познімайте бронь з менеджерів жінок... засирають звітнюстю доводиться витягувати в прямому сенсі хлопців з бойових підрозділів які більш менш тямлять в офісних програмах (а вони ще й не хочуть по 12-14 годин на добу пялитись в монітор...декотрі кажуть що легше в бліндажі сидіти)...а жінки хай тягнуть
05.02.2026 14:28 Ответить
Взагалі, виробничі підприємства повинні бути на 100 відсотків заброньовані всі! Всіх робітничих професій (від склалальника, до зварювальника, токаря , фрезерувальника і ТД) зсу які на нулі криком кричать що нікому точити різні перехідні втулки на снаряди , робити станки на кулемети і багато багато іншого, але тцк бездумно і таких простих роботяг бусярять, робітники ВСІХ виробничих підприємств в Україні повинні бути захищені на 100 відсотків від бусифікації, биками з тцк ( зараз шалений дефіцит на такі професії, всі роботодавці полюють за тими хто хоч щось вміє верстатом керувати) школи навчальних немає де їх готовлять а їх все менше і менше становиться через ганебну бусифікацію
05.02.2026 14:55 Ответить
Всі когось бронюють, а потім тцк їздить по селах і забирає останніх дідів 55+, що залишилися. Зняти 90 процентів броні і на фронт
05.02.2026 15:13 Ответить
А там ті спеціалісти ще залишилися?
05.02.2026 15:26 Ответить
Але росіния виявилися трохи швидшими, і завод розбили ще восени .
05.02.2026 16:31 Ответить
Петров вже там?
05.02.2026 17:08 Ответить
Побільше броноьваних, хороших і разних. А ті дурачки що в 22-му пішли хай до скону воюють
05.02.2026 17:18 Ответить
 
 