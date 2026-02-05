Производители трансформаторов смогут бронировать 100% работников, - Свириденко
Кабинет Министров разрешил предприятиям, производящим трансформаторное оборудование, бронировать 100% работников.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Что известно
"Сегодня правительство приняло важное решение для производителей энергетического оборудования, чтобы предприятия могли работать бесперебойно и сохранить узкопрофильных инженеров во время чрезвычайной ситуации в энергетике", - говорится в сообщении.
Так, предприятия, производящие и восстанавливающие трансформаторы для энергетики, смогут зарезервировать всех военнообязанных работников.
Другие изменения
"Также правительство уменьшило количество критериев для признания компании критически важной — два вместо трех.
Это позволит производителям оборудования, критически важного для быстрого восстановления энергообъектов, работать бесперебойно", - добавила Свириденко.
Де ти раніше була з цими 100%?
А зможеш демобілізувати "вузькопрофільних інженерів"... тих, яких вже встигли бусифікувати?
(зрозуміло, "для швидкого відновлення енергооб'єктів під час надзвичайної ситуації в енергетиці" і далі по тексту)