Производители трансформаторов смогут бронировать 100% работников, - Свириденко

Кабинет Министров разрешил предприятиям, производящим трансформаторное оборудование, бронировать 100% работников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Что известно

"Сегодня правительство приняло важное решение для производителей энергетического оборудования, чтобы предприятия могли работать бесперебойно и сохранить узкопрофильных инженеров во время чрезвычайной ситуации в энергетике", - говорится в сообщении.

Так, предприятия, производящие и восстанавливающие трансформаторы для энергетики, смогут зарезервировать всех военнообязанных работников.

Другие изменения

"Также правительство уменьшило количество критериев для признания компании критически важной — два вместо трех.



Это позволит производителям оборудования, критически важного для быстрого восстановления энергообъектов, работать бесперебойно", - добавила Свириденко.

