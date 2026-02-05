Виробники трансформаторів зможуть бронювати 100% працівників, - Свириденко

Кабінет Міністрів дозволив підприємствам, що виготовляють трансформаторне обладнання бронювати 100% працівників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Що відомо?

"Сьогодні Уряд ухвалив важливе рішення для виробників енергетичного обладнання, щоб підприємства могли працювати безперебійно та зберегти вузькопрофільних інженерів під час надзвичайної ситуації в енергетиці", - йдеться в повідомленні.

Так, підприємства, що виробляють та відновлюють трансформатори для енергетики, зможуть забронювати всіх військовозобов’язаних працівників.

Інші зміни

"Також Уряд зменшив кількість критеріїв для визнання компанії критично важливою — два замість трьох.



Це дозволить виробникам обладнання, критично важливого для швидкого відновлення енергооб'єктів, працювати безперебійно". - додала Свириденко.

