1 882 14

Виробники трансформаторів зможуть бронювати 100% працівників, - Свириденко

Виробники трансформаторів зможуть бронювати всіх працівників

Кабінет Міністрів дозволив підприємствам, що виготовляють трансформаторне обладнання бронювати 100% працівників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Що відомо?

"Сьогодні Уряд ухвалив важливе рішення для виробників енергетичного обладнання, щоб підприємства могли працювати безперебійно та зберегти вузькопрофільних інженерів під час надзвичайної ситуації в енергетиці", - йдеться в повідомленні.

Так, підприємства, що виробляють та відновлюють трансформатори для енергетики, зможуть забронювати всіх військовозобов’язаних працівників.

Інші зміни

"Також Уряд зменшив кількість критеріїв для визнання компанії критично важливою — два замість трьох.

Це дозволить виробникам обладнання, критично важливого для швидкого відновлення енергооб'єктів, працювати безперебійно". - додала Свириденко.

Топ коментарі
+15
Дуже вчасно , коли на заводі лишилося одне заброньоване начальство .
05.02.2026 14:09 Відповісти
+8
Уявляю я тепер роздують штати бухгалтерії та інших дармоїдів
05.02.2026 14:14 Відповісти
+7
Завтра там буде черга .Аукціон запрацює на вхідні білети
05.02.2026 14:13 Відповісти
Та навряд. Як дали так і заберуть раптово.
05.02.2026 14:21 Відповісти
Уявляю я тепер роздують штати бухгалтерії та інших дармоїдів
05.02.2026 14:14 Відповісти
Свириденко, тебе тільки за смерттю посилати.
Де ти раніше була з цими 100%?
А зможеш демобілізувати "вузькопрофільних інженерів"... тих, яких вже встигли бусифікувати?
(зрозуміло, "для швидкого відновлення енергооб'єктів під час надзвичайної ситуації в енергетиці" і далі по тексту)
05.02.2026 14:12 Відповісти
ну до отдела кадров еще нужно дойти сквозь строй тецекунов
05.02.2026 14:16 Відповісти
Дозвольте мобілізувати та познімайте бронь з менеджерів жінок... засирають звітнюстю доводиться витягувати в прямому сенсі хлопців з бойових підрозділів які більш менш тямлять в офісних програмах (а вони ще й не хочуть по 12-14 годин на добу пялитись в монітор...декотрі кажуть що легше в бліндажі сидіти)...а жінки хай тягнуть
05.02.2026 14:28 Відповісти
Взагалі, виробничі підприємства повинні бути на 100 відсотків заброньовані всі! Всіх робітничих професій (від склалальника, до зварювальника, токаря , фрезерувальника і ТД) зсу які на нулі криком кричать що нікому точити різні перехідні втулки на снаряди , робити станки на кулемети і багато багато іншого, але тцк бездумно і таких простих роботяг бусярять, робітники ВСІХ виробничих підприємств в Україні повинні бути захищені на 100 відсотків від бусифікації, биками з тцк ( зараз шалений дефіцит на такі професії, всі роботодавці полюють за тими хто хоч щось вміє верстатом керувати) школи навчальних немає де їх готовлять а їх все менше і менше становиться через ганебну бусифікацію
05.02.2026 14:55 Відповісти
Всі когось бронюють, а потім тцк їздить по селах і забирає останніх дідів 55+, що залишилися. Зняти 90 процентів броні і на фронт
05.02.2026 15:13 Відповісти
А там ті спеціалісти ще залишилися?
05.02.2026 15:26 Відповісти
Але росіния виявилися трохи швидшими, і завод розбили ще восени .
05.02.2026 16:31 Відповісти
Петров вже там?
05.02.2026 17:08 Відповісти
Побільше броноьваних, хороших і разних. А ті дурачки що в 22-му пішли хай до скону воюють
05.02.2026 17:18 Відповісти
 
 