Виробники трансформаторів зможуть бронювати 100% працівників, - Свириденко
Кабінет Міністрів дозволив підприємствам, що виготовляють трансформаторне обладнання бронювати 100% працівників.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Що відомо?
"Сьогодні Уряд ухвалив важливе рішення для виробників енергетичного обладнання, щоб підприємства могли працювати безперебійно та зберегти вузькопрофільних інженерів під час надзвичайної ситуації в енергетиці", - йдеться в повідомленні.
Так, підприємства, що виробляють та відновлюють трансформатори для енергетики, зможуть забронювати всіх військовозобов’язаних працівників.
Інші зміни
"Також Уряд зменшив кількість критеріїв для визнання компанії критично важливою — два замість трьох.
Це дозволить виробникам обладнання, критично важливого для швидкого відновлення енергооб'єктів, працювати безперебійно". - додала Свириденко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Де ти раніше була з цими 100%?
А зможеш демобілізувати "вузькопрофільних інженерів"... тих, яких вже встигли бусифікувати?
(зрозуміло, "для швидкого відновлення енергооб'єктів під час надзвичайної ситуації в енергетиці" і далі по тексту)