На Буковине раскрыли схему незаконной переправки за €45 тысяч: задержаны шесть человек, - ГПСУ
Пограничники Черновицкого отряда ликвидировали канал незаконной переправки мужчин через украинско-румынскую границу. Правоохранители задержали шестерых нарушителей, а организатор схемы, который планировал получить за услуги €45 тысяч, находится в розыске.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГПСУ.
Детали
- Организатор подыскал "клиентов" через мессенджер и привлек двух местных жителей в качестве проводников.
- Группу из пяти нарушителей задержали в нескольких сотнях метров от границы, еще одного - при попытке побега.
- За "переправку" организатор планировал получить средства в эквиваленте €45 000, часть суммы уже была уплачена.
На нарушителей составлены материалы об административном правонарушении. Продолжается розыск организатора. Мероприятия проводились совместно с Нацполицией.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Андрій Собченко #592866
показать весь комментарий06.02.2026 10:51 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Dmitry Klaus
показать весь комментарий06.02.2026 11:20 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Александр Иванов #442761
показать весь комментарий06.02.2026 11:07 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль