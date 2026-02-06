На Буковине раскрыли схему незаконной переправки за €45 тысяч: задержаны шесть человек, - ГПСУ

Пограничники Черновицкого отряда ликвидировали канал незаконной переправки мужчин через украинско-румынскую границу. Правоохранители задержали шестерых нарушителей, а организатор схемы, который планировал получить за услуги €45 тысяч, находится в розыске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГПСУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

Организатор подыскал "клиентов" через мессенджер и привлек двух местных жителей в качестве проводников.

Группу из пяти нарушителей задержали в нескольких сотнях метров от границы, еще одного - при попытке побега.

За "переправку" организатор планировал получить средства в эквиваленте €45 000, часть суммы уже была уплачена.

На нарушителей составлены материалы об административном правонарушении. Продолжается розыск организатора. Мероприятия проводились совместно с Нацполицией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зимой случаев нелегального пересечения границы стало меньше, - ГПСУ