На Буковине раскрыли схему незаконной переправки за €45 тысяч: задержаны шесть человек, - ГПСУ

Пограничники Черновицкого отряда ликвидировали канал незаконной переправки мужчин через украинско-румынскую границу. Правоохранители задержали шестерых нарушителей, а организатор схемы, который планировал получить за услуги €45 тысяч, находится в розыске.

  • Организатор подыскал "клиентов" через мессенджер и привлек двух местных жителей в качестве проводников.
  • Группу из пяти нарушителей задержали в нескольких сотнях метров от границы, еще одного - при попытке побега.
  • За "переправку" организатор планировал получить средства в эквиваленте €45 000, часть суммы уже была уплачена.

На нарушителей составлены материалы об административном правонарушении. Продолжается розыск организатора. Мероприятия проводились совместно с Нацполицией.

Ніхєра собі розцінки.Де вони такі гроші беруть?По нинішньому курсу пів-лімона.Це якісь ухилянти-олігархи.
06.02.2026 10:51 Ответить
Напевно, що з шістьох разом
06.02.2026 11:20 Ответить
Прокляті штрейкбрехери, заважають працювати напрацьованим схемам.
06.02.2026 11:07 Ответить
 
 