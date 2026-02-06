На Буковині викрили схему незаконного переправлення за €45 тисяч: затримано шістьох осіб, - ДПСУ

Прикордонники Чернівецького загону ліквідували канал незаконного переправлення чоловіків через українсько-румунський кордон. Правоохоронці затримали шістьох порушників, тоді як організатор схеми, який планував отримати за послуги €45 тисяч, перебуває у розшуку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні ДПСУ.

Деталі

Організатор підшукав "клієнтів" через месенджер і залучив двох місцевих мешканців як провідників.

Групу з п’яти порушників затримали за кількасот метрів від кордону, ще одного – під час спроби втечі.

За "переправлення" організатор планував отримати кошти в еквіваленті €45 000, частину суми вже було сплачено.

На порушників складено матеріали про адмінправопорушення. Триває розшук організатора. Заходи проводилися спільно з Нацполіцією.

