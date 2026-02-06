На Буковині викрили схему незаконного переправлення за €45 тисяч: затримано шістьох осіб, - ДПСУ

Прикордонники Чернівецького загону ліквідували канал незаконного переправлення чоловіків через українсько-румунський кордон. Правоохоронці затримали шістьох порушників, тоді як організатор схеми, який планував отримати за послуги €45 тисяч, перебуває у розшуку.

Деталі

  • Організатор підшукав "клієнтів" через месенджер і залучив двох місцевих мешканців як провідників.
  • Групу з п’яти порушників затримали за кількасот метрів від кордону, ще одного – під час спроби втечі.
  • За "переправлення" організатор планував отримати кошти в еквіваленті €45 000, частину суми вже було сплачено.

На порушників складено матеріали про адмінправопорушення. Триває розшук організатора. Заходи проводилися спільно з Нацполіцією.

Ніхєра собі розцінки.Де вони такі гроші беруть?По нинішньому курсу пів-лімона.Це якісь ухилянти-олігархи.
06.02.2026 10:51 Відповісти
Напевно, що з шістьох разом
06.02.2026 11:20 Відповісти
Прокляті штрейкбрехери, заважають працювати напрацьованим схемам.
06.02.2026 11:07 Відповісти
 
 