С ночи враг атакует Кировоградскую область: повреждены здания и линии электропередач
С ночи 6 февраля российские оккупанты не прекращают атаки на Кировоградскую область. Применяют ракеты и ударные дроны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Андрей Райкович.
В одной из общин Александрийского района зафиксированы повреждения жилых домов и линий электропередач. К восстановлению приступили аварийные бригады ЧАО "Кировоградоблэнерго". Делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия обстрела и восстановить стабильное электроснабжение.
В Кропивницком районе повреждено складское здание.
Что предшествовало?
- В Кропивницком во время тревоги прогремел взрыв. Перед этим Воздушные силы сообщили о пуске "Кинжала".
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ukrzvezda 2005
показать весь комментарий06.02.2026 13:28 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль