С ночи враг атакует Кировоградскую область: повреждены здания и линии электропередач

С ночи 6 февраля российские оккупанты не прекращают атаки на Кировоградскую область. Применяют ракеты и ударные дроны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Андрей Райкович.

В одной из общин Александрийского района зафиксированы повреждения жилых домов и линий электропередач. К восстановлению приступили аварийные бригады ЧАО "Кировоградоблэнерго". Делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия обстрела и восстановить стабильное электроснабжение.

В Кропивницком районе повреждено складское здание.

Что предшествовало?

В Кропивницком во время тревоги прогремел взрыв. Перед этим Воздушные силы сообщили о пуске "Кинжала".

