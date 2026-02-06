Новости Обстрелы Кировоградщины
С ночи враг атакует Кировоградскую область: повреждены здания и линии электропередач

С ночи 6 февраля российские оккупанты не прекращают атаки на Кировоградскую область. Применяют ракеты и ударные дроны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Андрей Райкович.

В одной из общин Александрийского района зафиксированы повреждения жилых домов и линий электропередач. К восстановлению приступили аварийные бригады ЧАО "Кировоградоблэнерго". Делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия обстрела и восстановить стабильное электроснабжение.

В Кропивницком районе повреждено складское здание.

Что предшествовало?

  • В Кропивницком во время тревоги прогремел взрыв. Перед этим Воздушные силы сообщили о пуске "Кинжала".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ атаковала "Кинжалами", Х-59/69 и более 300 БПЛА: Силы ПВО обезвредили 297 целей. ИНФОГРАФИКА

обстрел (32566) Кировоградская область (713) Кропивницкий район (50) Александрийский район (10)
В каждом городе Украины, который находится на линии соприкосновения, должен быть один посол из зарубежного государства, который бы фиксировал преступления. И, желательно, на 0 его. Быстрее война закончится.
06.02.2026 13:28
 
 