З ночі ворог атакує Кіровоградщину: пошкоджено будівлі та лінії електропередач

З ночі 6 лютого російські окупанти не припиняють атак на Кіровоградську область. Застосовують ракети та ударні дрони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Андрій Райкович.

В одній з громад Олександрійського району зафіксовано пошкодження житлових будинків та ліній електропередач. До відновлення приступили аварійні бригади ПрАТ "Кіровоградобленерго". Роблять все можливе, аби якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілу та відновити стабільне електропостачання.

В Кропивницькому районі пошкоджено складську будівлю.

Що передувало?

  • У Кропивницькому під час тривоги пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили повідомили про пуск "Кинджалу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ атакувала "Кинджалами", Х-59/69 та понад 300 БпЛА: Сили ППО знешкодили 297 цілей. ІНФОГРАФІКА

обстріл Кіровоградська область Кропивницький район Олександрійський район
В каждом городе Украины, который находится на линии соприкосновения, должен быть один посол из зарубежного государства, который бы фиксировал преступления. И, желательно, на 0 его. Быстрее война закончится.
06.02.2026 13:28 Відповісти
 
 