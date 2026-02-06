З ночі ворог атакує Кіровоградщину: пошкоджено будівлі та лінії електропередач
З ночі 6 лютого російські окупанти не припиняють атак на Кіровоградську область. Застосовують ракети та ударні дрони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Андрій Райкович.
В одній з громад Олександрійського району зафіксовано пошкодження житлових будинків та ліній електропередач. До відновлення приступили аварійні бригади ПрАТ "Кіровоградобленерго". Роблять все можливе, аби якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілу та відновити стабільне електропостачання.
В Кропивницькому районі пошкоджено складську будівлю.
Що передувало?
- У Кропивницькому під час тривоги пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили повідомили про пуск "Кинджалу".
