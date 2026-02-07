За сутки 153 столкновеления на фронте: активные бои на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб
Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери на разных участках фронта. В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 153 боевых столкновения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утреннем сводке Генштаба ВСУ.
Обстрелы Украины
Вчера противник нанес один ракетный удар, применив 7 ракет, 87 авиационных ударов, сбросил 247 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 6649 дронов-камикадзе и осуществил 3215 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 75 – из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Покровское, Великомихайловка, Самойловка, Воскресенка, Гуляйпольское, Воздвижовка, Каменка, Зализное, Щербаки и Барвиновка.
Боевые действия
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник осуществил 91 обстрел, один из них – из реактивных систем залпового огня. Также нанес четыре авиаудара с применением 12 КАБ.
На Южно-Слобожанском направлении враг десять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов Волчанск, Двуречанское и в сторону Прилепки, Кутьковки, Фиголовки.
На Купянском направлении вчера произошло два боестолкновения в районе Песчаного.
На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Дробышево, Ставки, Лиман, Твердохлебово, Новоселовка.
На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили 11 попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Ямполя, Платоновки, Кривой Луки и в районах Дроновки, Закитного, Резниковки.
На Краматорском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.
На Константиновском направлении противник осуществил 12 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещиевка, Щербиновка, Бересток, Ильиновка, Софиевка и Новопавловка, Иванополье.
На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовую операцию агрессора вблизи населенных пунктов Вольное, Затишье, Мирноград, Новоалександровка, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Молодецкое, Дачное, Филия, Шевченко и в сторону Торецкого.
На Александровском направлении противник в течение прошлого дня осуществил пять атак в районах Егоровки, Злагоды и в сторону Ивановки, Злагоды, Зеленого Гая и Вербового.
На Гуляйпольском направлении состоялась 21 атака оккупантов - в районах Гуляйполя, Прилук, Староукраинки и в сторону Святопетровки, Зализнычного, Зеленого, Крынычного.
На Ореховском направлении наши защитники отбили две атаки противника в районе Приморского.
На Приднепровском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Удары по врагу
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления БПЛА противника.
В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 730 человек. Также враг потерял два танка, две боевые бронированные машины, 22 артиллерийские системы, 1161 беспилотный летательный аппарат, 68 единиц автомобильной и одну единицу специальной техники.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль