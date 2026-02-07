За сутки 153 столкновеления на фронте: активные бои на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери на разных участках фронта. В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 153 боевых столкновения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утреннем сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес один ракетный удар, применив 7 ракет, 87 авиационных ударов, сбросил 247 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 6649 дронов-камикадзе и осуществил 3215 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 75 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Покровское, Великомихайловка, Самойловка, Воскресенка, Гуляйпольское, Воздвижовка, Каменка, Зализное, Щербаки и Барвиновка.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник осуществил 91 обстрел, один из них – из реактивных систем залпового огня. Также нанес четыре авиаудара с применением 12 КАБ.

На Южно-Слобожанском направлении враг десять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов Волчанск, Двуречанское и в сторону Прилепки, Кутьковки, Фиголовки.

На Купянском направлении вчера произошло два боестолкновения в районе Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Дробышево, Ставки, Лиман, Твердохлебово, Новоселовка.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили 11 попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Ямполя, Платоновки, Кривой Луки и в районах Дроновки, Закитного, Резниковки.

На Краматорском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

На Константиновском направлении противник осуществил 12 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещиевка, Щербиновка, Бересток, Ильиновка, Софиевка и Новопавловка, Иванополье.

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовую операцию агрессора вблизи населенных пунктов Вольное, Затишье, Мирноград, Новоалександровка, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Молодецкое, Дачное, Филия, Шевченко и в сторону Торецкого.

На Александровском направлении противник в течение прошлого дня осуществил пять атак в районах Егоровки, Злагоды и в сторону Ивановки, Злагоды, Зеленого Гая и Вербового.

На Гуляйпольском направлении состоялась 21 атака оккупантов - в районах Гуляйполя, Прилук, Староукраинки и в сторону Святопетровки, Зализнычного, Зеленого, Крынычного.

На Ореховском направлении наши защитники отбили две атаки противника в районе Приморского.

На Приднепровском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления БПЛА противника.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 730 человек. Также враг потерял два танка, две боевые бронированные машины, 22 артиллерийские системы, 1161 беспилотный летательный аппарат, 68 единиц автомобильной и одну единицу специальной техники.