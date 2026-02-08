Россияне нанесли удар из РСЗО по Херсону: три женщины получили ранения
Поздно вечером в субботу, 7 февраля, российские войска обстреляли Корабельный район Херсона. В результате атаки пострадали три женщины.
Об этом сообщает Херсонская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
Пострадали три жительницы Херсона
"Ориентировочно в 23:10 россияне обстреляли из РСЗО Корабельный район Херсона. В результате удара ранения получили три женщины", - говорится в сообщении.
В больницу в состоянии средней тяжести доставили двух пострадавших в возрасте 86 и 44 лет. У них диагностировали взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы, а также акубаротравмы.
Еще одной 76-летней херсонке медицинскую помощь оказали на месте. От дальнейшей госпитализации она отказалась.
Людей не евакуюють - є багато замерзлих. Газу і світла зараз нема!!
- тим хто казав що "ето все западенци, бандеровци мі с рузкіми братья" - більшість смертей цивільних саме на півдні і сходу
- тим хто казав щось про "рузкій язік" Мураєви Блохіни(так так він теж був в тій політиці) - я майже впевнений ці жінки російськомовні або на 90% такими було до 2022
ЦІЛЬ ПРОСТА - "окончательное решение украинского вопроса" - десь таке вже було....АХ ТАК точно таке саме про евреїв говорили в 40-х
В Україні при зелоху точно не буде дієвої оборони - зараз країна просто підключена до Заходу як до системи життєзабезпечення !!!