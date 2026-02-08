Россияне нанесли удар из РСЗО по Херсону: три женщины получили ранения

Поздно вечером в субботу, 7 февраля, российские войска обстреляли Корабельный район Херсона. В результате атаки пострадали три женщины.

Об этом сообщает Херсонская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Пострадали три жительницы Херсона

"Ориентировочно в 23:10 россияне обстреляли из РСЗО Корабельный район Херсона. В результате удара ранения получили три женщины", - говорится в сообщении. 

В больницу в состоянии средней тяжести доставили двух пострадавших в возрасте 86 и 44 лет. У них диагностировали взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы, а также акубаротравмы.

Еще одной 76-летней херсонке медицинскую помощь оказали на месте. От дальнейшей госпитализации она отказалась.

обстрел (32618) Херсон (3300) Херсонская область (5671) Херсонский район (862)
Усе, як ****** і казав!! Женщін вперед, а ми із-за їх спин, і убивать будем Українців!
08.02.2026 01:06 Ответить
Так і є. Від Каховки до Голої Пристані мирняк то живий щит а вони луплять по правому берегу!
Людей не евакуюють - є багато замерзлих. Газу і світла зараз нема!!
08.02.2026 01:44 Ответить
Геноцид ради геноциду.

- тим хто казав що "ето все западенци, бандеровци мі с рузкіми братья" - більшість смертей цивільних саме на півдні і сходу

- тим хто казав щось про "рузкій язік" Мураєви Блохіни(так так він теж був в тій політиці) - я майже впевнений ці жінки російськомовні або на 90% такими було до 2022

ЦІЛЬ ПРОСТА - "окончательное решение украинского вопроса" - десь таке вже було....АХ ТАК точно таке саме про евреїв говорили в 40-х
08.02.2026 01:07 Ответить
Захід вже проспав один геноцид у Європі!! Може треба рішуче діяти..
В Україні при зелоху точно не буде дієвої оборони - зараз країна просто підключена до Заходу як до системи життєзабезпечення !!!
08.02.2026 01:47 Ответить
Херсонці тримайтеся! Ви круті. На все життя запам'ятаю, як ви раділи приходу ЗСУ. Дуже жалію, що ніколи не приїджала в славне місто Херсон. Ви приклад героїзму і патріотизму України!!!!
08.02.2026 13:03 Ответить
 
 