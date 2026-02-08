Россияне нанесли удар из РСЗО по Херсону: три женщины получили ранения

Поздно вечером в субботу, 7 февраля, российские войска обстреляли Корабельный район Херсона. В результате атаки пострадали три женщины.

Об этом сообщает Херсонская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Пострадали три жительницы Херсона

"Ориентировочно в 23:10 россияне обстреляли из РСЗО Корабельный район Херсона. В результате удара ранения получили три женщины", - говорится в сообщении.

В больницу в состоянии средней тяжести доставили двух пострадавших в возрасте 86 и 44 лет. У них диагностировали взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы, а также акубаротравмы.

Еще одной 76-летней херсонке медицинскую помощь оказали на месте. От дальнейшей госпитализации она отказалась.

