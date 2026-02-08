Росіяни вдарили з РСЗВ по Херсону: три жінки зазнали поранень

Пізно ввечері суботи, 7 лютого, російські війська обстріляли Корабельний район Херсона. Внаслідок атаки постраждали три жінки.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Постраждали три мешканки Херсона

"Орієнтовно о 23:10 росіяни обстріляли з РСЗВ Корабельний район Херсона. Внаслідок удару поранення дістали троє жінок", - йдеться у повідомленні. 

До лікарні у стані середньої тяжкості доставили двох постраждалих віком 86 та 44 роки. У них діагностували вибухові та закриті черепно-мозкові травми, а також акубаротравми.

Ще одній 76-річній херсонці медичну допомогу надали на місці. Від подальшої госпіталізації вона відмовилася.

Усе, як ****** і казав!! Женщін вперед, а ми із-за їх спин, і убивать будем Українців!
08.02.2026 01:06 Відповісти
Так і є. Від Каховки до Голої Пристані мирняк то живий щит а вони луплять по правому берегу!
Людей не евакуюють - є багато замерзлих. Газу і світла зараз нема!!
08.02.2026 01:44 Відповісти
Геноцид ради геноциду.

- тим хто казав що "ето все западенци, бандеровци мі с рузкіми братья" - більшість смертей цивільних саме на півдні і сходу

- тим хто казав щось про "рузкій язік" Мураєви Блохіни(так так він теж був в тій політиці) - я майже впевнений ці жінки російськомовні або на 90% такими було до 2022

ЦІЛЬ ПРОСТА - "окончательное решение украинского вопроса" - десь таке вже було....АХ ТАК точно таке саме про евреїв говорили в 40-х
08.02.2026 01:07 Відповісти
Захід вже проспав один геноцид у Європі!! Може треба рішуче діяти..
В Україні при зелоху точно не буде дієвої оборони - зараз країна просто підключена до Заходу як до системи життєзабезпечення !!!
08.02.2026 01:47 Відповісти
Херсонці тримайтеся! Ви круті. На все життя запам'ятаю, як ви раділи приходу ЗСУ. Дуже жалію, що ніколи не приїджала в славне місто Херсон. Ви приклад героїзму і патріотизму України!!!!
08.02.2026 13:03 Відповісти
 
 