567 5
Росіяни вдарили з РСЗВ по Херсону: три жінки зазнали поранень
Пізно ввечері суботи, 7 лютого, російські війська обстріляли Корабельний район Херсона. Внаслідок атаки постраждали три жінки.
Про це повідомляє Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Постраждали три мешканки Херсона
"Орієнтовно о 23:10 росіяни обстріляли з РСЗВ Корабельний район Херсона. Внаслідок удару поранення дістали троє жінок", - йдеться у повідомленні.
До лікарні у стані середньої тяжкості доставили двох постраждалих віком 86 та 44 роки. У них діагностували вибухові та закриті черепно-мозкові травми, а також акубаротравми.
Ще одній 76-річній херсонці медичну допомогу надали на місці. Від подальшої госпіталізації вона відмовилася.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Людей не евакуюють - є багато замерзлих. Газу і світла зараз нема!!
- тим хто казав що "ето все западенци, бандеровци мі с рузкіми братья" - більшість смертей цивільних саме на півдні і сходу
- тим хто казав щось про "рузкій язік" Мураєви Блохіни(так так він теж був в тій політиці) - я майже впевнений ці жінки російськомовні або на 90% такими було до 2022
ЦІЛЬ ПРОСТА - "окончательное решение украинского вопроса" - десь таке вже було....АХ ТАК точно таке саме про евреїв говорили в 40-х
В Україні при зелоху точно не буде дієвої оборони - зараз країна просто підключена до Заходу як до системи життєзабезпечення !!!