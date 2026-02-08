Росіяни вдарили з РСЗВ по Херсону: три жінки зазнали поранень

Пізно ввечері суботи, 7 лютого, російські війська обстріляли Корабельний район Херсона. Внаслідок атаки постраждали три жінки.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Постраждали три мешканки Херсона

"Орієнтовно о 23:10 росіяни обстріляли з РСЗВ Корабельний район Херсона. Внаслідок удару поранення дістали троє жінок", - йдеться у повідомленні.

До лікарні у стані середньої тяжкості доставили двох постраждалих віком 86 та 44 роки. У них діагностували вибухові та закриті черепно-мозкові травми, а також акубаротравми.

Ще одній 76-річній херсонці медичну допомогу надали на місці. Від подальшої госпіталізації вона відмовилася.

