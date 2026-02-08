РФ атаковала железнодорожную инфраструктуру в Черниговской области, - "Укрзализныця"
В ночь с 7 на 8 февраля российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру в Черниговской области.
Об этом сообщили в "Укрзализныце", передает Цензор.НЕТ.
"Ночью враг снова атаковал железнодорожную инфраструктуру в Черниговской области", - говорится в сообщении.
Сумская и Черниговская области
Отмечается, что пригородное и региональное сообщение в Черниговской и Сумской областях претерпевает временные изменения, сегодня не будут курсировать рейсы между Сновском и Бахмачем.
Кроме того, в результате отключения электроэнергии в регионе были задержаны поезда №66 Киев - Сумы и №114 Ужгород - Харьков, но оба уже фактически наверстали свою задержку.
Харьковская область
Участок Лозовая - Барвинково - Краматорск по-прежнему относится к зонам повышенного риска. Проезд на участке обеспечивают автобусы.
Запорожье
В регионе действует усиленный мониторинг ситуации с безопасностью с возможностью как проезда поездами, так и использования автобусных трансферов.
