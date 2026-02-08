РФ атакувала залізничну інфраструктуру на Чернігівщині, - "Укрзалізниця"

У ніч із 7 на 8 лютого російські війська атакували залізничну інфраструктуру в Чернігівській області.

Про це повідомили в "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.

"Вночі ворог знов атакував залізничну інфраструктуру на Чернігівщині", - йдеться в повідомленні.

Сумщина та Чернігівщина

Зазначається, що приміське та регіональне сполучення на Чернігівщині та Сумщині зазнає тимчасових змін, сьогодні не курсуватимуть рейси між Сновськом і Бахмачем.

Крім того, внаслідок знеструмлень у регіоні було затримано поїзди №66 Київ - Суми та №114 Ужгород - Харків, але обидва вже фактично надолужили свою затримку.

Харківщина

Ділянка Лозова - Барвінкове - Краматорськ і надалі належить до зон підвищеного ризику. Проїзд на ділянці забезпечують автобуси.

Запоріжжя

У регіоні діє посилений моніторинг безпекової ситуації з можливістю як проїзду поїздами, так і застосування автобусних трансферів.

