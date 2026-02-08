РФ атакувала залізничну інфраструктуру на Чернігівщині, - "Укрзалізниця"
У ніч із 7 на 8 лютого російські війська атакували залізничну інфраструктуру в Чернігівській області.
Про це повідомили в "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.
"Вночі ворог знов атакував залізничну інфраструктуру на Чернігівщині", - йдеться в повідомленні.
Сумщина та Чернігівщина
Зазначається, що приміське та регіональне сполучення на Чернігівщині та Сумщині зазнає тимчасових змін, сьогодні не курсуватимуть рейси між Сновськом і Бахмачем.
Крім того, внаслідок знеструмлень у регіоні було затримано поїзди №66 Київ - Суми та №114 Ужгород - Харків, але обидва вже фактично надолужили свою затримку.
Харківщина
Ділянка Лозова - Барвінкове - Краматорськ і надалі належить до зон підвищеного ризику. Проїзд на ділянці забезпечують автобуси.
Запоріжжя
У регіоні діє посилений моніторинг безпекової ситуації з можливістю як проїзду поїздами, так і застосування автобусних трансферів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.google.com.ua/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://zakon.rada.gov.ua/go/194-14&ved=2ahUKEwjy8u2m2cmSAxWCSvEDHVhGAXIQFnoECAYQAg&usg=AOvVaw16wv5RS7BaqWLvfqHmMX0u
Про функціонування єдиної транспортної системи України в ...
zakon.rada.gov.ua › ...
20 жовт. 1998 р. · Цей Закон встановлює правові та організаційні основи функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період виходячи з ...
https://www.google.com.ua/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/194-14%3Flang%3Duk&ved=2ahUKEwjy8u2m2cmSAxWCSvEDHVhGAXIQFnoECAcQAg&usg=AOvVaw07_L2uczucWCRQu7H53HLc