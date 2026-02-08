Франция работает над ремонтом радара к SAMP/T для Украины
Французская Республика сосредоточилась на ремонте радара к системе противовоздушной обороны SAMP/T, переданной Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра Вооруженных сил Франции Катрин Вотрен во время брифинга в Киеве, сообщает Интерфакс Украина.
Ремонт и обслуживание SAMP/T
Катрин Вотрен подчеркнула, что в настоящее время главный приоритет - восстановление уже имеющегося радара SAMP/T. Параллельно Франция планирует провести необходимое техническое обслуживание других компонентов комплекса.
Она отметила, что возможности производства радаров зависят от возможностей промышленных предприятий. Именно поэтому акцент сделан на ремонте и поддержке существующих систем.
"Мы сосредотачиваемся на ремонте уже имеющегося радара и обеспечении его полноценной работы", — заявила Вотрен.
Ракеты, производство и сотрудничество
Министр подчеркнула, что SAMP/T является полноценным комплексом, который включает ракеты и боеприпасы. Франция сотрудничает с компанией MBDA, которая производит ракеты для этой системы.
По ее словам, в 2024–2025 годах компания смогла удвоить объемы производства ракет. Французская сторона признает необходимость дальнейшего наращивания темпов.
Во время визита в Киев Вотрен встретилась с Михаилом Федоровым по его приглашению. Стороны подчеркнули, что усиление ПВО остается ключевым приоритетом для Украины.
Также обсуждались возможности совместного производства дронов и обмена технологическим опытом. Отдельное внимание уделили перспективам сотрудничества в сфере искусственного интеллекта.
- Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский встретился с министром Вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Катрин Вотрен.
- Стороны обсудили потребности Украины в усилении защиты военной помощью, усилении ПВО системами и ракетами, расширении авиации французскими самолетами Mirage и Rafale.
