Франция работает над ремонтом радара к SAMP/T для Украины

Французская Республика сосредоточилась на ремонте радара к системе противовоздушной обороны SAMP/T, переданной Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра Вооруженных сил Франции Катрин Вотрен во время брифинга в Киеве, сообщает Интерфакс Украина.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Ремонт и обслуживание SAMP/T

Катрин Вотрен подчеркнула, что в настоящее время главный приоритет - восстановление уже имеющегося радара SAMP/T. Параллельно Франция планирует провести необходимое техническое обслуживание других компонентов комплекса.

Она отметила, что возможности производства радаров зависят от возможностей промышленных предприятий. Именно поэтому акцент сделан на ремонте и поддержке существующих систем.

"Мы сосредотачиваемся на ремонте уже имеющегося радара и обеспечении его полноценной работы", — заявила Вотрен.

Читайте также: Зеленский и министр Вооруженных сил Франции Вотрен обсудили военную помощь Украине, усиление ПВО и поставки Mirage и Rafale. ВИДЕО

Ракеты, производство и сотрудничество

Министр подчеркнула, что SAMP/T является полноценным комплексом, который включает ракеты и боеприпасы. Франция сотрудничает с компанией MBDA, которая производит ракеты для этой системы.

По ее словам, в 2024–2025 годах компания смогла удвоить объемы производства ракет. Французская сторона признает необходимость дальнейшего наращивания темпов.

Во время визита в Киев Вотрен встретилась с Михаилом Федоровым по его приглашению. Стороны подчеркнули, что усиление ПВО остается ключевым приоритетом для Украины.

Также обсуждались возможности совместного производства дронов и обмена технологическим опытом. Отдельное внимание уделили перспективам сотрудничества в сфере искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский встретился с министром Вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Катрин Вотрен.

Стороны обсудили потребности Украины в усилении защиты военной помощью, усилении ПВО системами и ракетами, расширении авиации французскими самолетами Mirage и Rafale.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за сложных погодных условий военные не могли полагаться на авиацию во время массированной атаки 7 февраля, - Игнат