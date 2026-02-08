Франция работает над ремонтом радара к SAMP/T для Украины

Франция ремонтирует радар SAMP/T

Французская Республика сосредоточилась на ремонте радара к системе противовоздушной обороны SAMP/T, переданной Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра Вооруженных сил Франции Катрин Вотрен во время брифинга в Киеве, сообщает Интерфакс Украина. 

Ремонт и обслуживание SAMP/T

Катрин Вотрен подчеркнула, что в настоящее время главный приоритет - восстановление уже имеющегося радара SAMP/T. Параллельно Франция планирует провести необходимое техническое обслуживание других компонентов комплекса.

Она отметила, что возможности производства радаров зависят от возможностей промышленных предприятий. Именно поэтому акцент сделан на ремонте и поддержке существующих систем.

"Мы сосредотачиваемся на ремонте уже имеющегося радара и обеспечении его полноценной работы", — заявила Вотрен.

Ракеты, производство и сотрудничество

Министр подчеркнула, что SAMP/T является полноценным комплексом, который включает ракеты и боеприпасы. Франция сотрудничает с компанией MBDA, которая производит ракеты для этой системы.

По ее словам, в 2024–2025 годах компания смогла удвоить объемы производства ракет. Французская сторона признает необходимость дальнейшего наращивания темпов.

Во время визита в Киев Вотрен встретилась с Михаилом Федоровым по его приглашению. Стороны подчеркнули, что усиление ПВО остается ключевым приоритетом для Украины.

Также обсуждались возможности совместного производства дронов и обмена технологическим опытом. Отдельное внимание уделили перспективам сотрудничества в сфере искусственного интеллекта.

  • Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский встретился с министром Вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Катрин Вотрен. 
  • Стороны обсудили потребности Украины в усилении защиты военной помощью, усилении ПВО системами и ракетами, расширении авиации французскими самолетами Mirage и Rafale.

Дякуємо Франції за дієву допомогу Україні під час московської війни з березня 2014 року!!
Слава Україні!! Контролюймо, як московське лайно, буде заливати мережі!!
08.02.2026 21:12 Ответить
Прям вся Франция? Или какая то французская фирма?
08.02.2026 22:23 Ответить
Найбільшу, з часів 2-ї світової, війну в Європі облуговує 2(два) протибалістичних радари європейського виробництва. Один з яких в ремонті.
08.02.2026 23:06 Ответить
Так цей радар шо - русня пошкодила, виходить? Яко так, то цікво, скільки без нього не працював сам SAMP-T?
09.02.2026 00:27 Ответить
 
 