Франція працює над ремонтом радару до SAMP/T для України

Французька Республіка зосередилася на ремонті радару до системи протиповітряної оборони SAMP/T, переданої Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві міністерки Збройних сил Франції Катрін Вотрен під час брифінгу у Києві, повідомляє Інтерфакс Україна.

Ремонт і обслуговування SAMP/T

Катрін Вотрен наголосила, що наразі головний пріоритет — відновлення вже наявного радару SAMP/T. Паралельно Франція планує провести необхідне технічне обслуговування інших компонентів комплексу.

Вона зазначила, що можливості виробництва радарів залежать від спроможностей промислових підприємств. Саме тому акцент зроблено на ремонті та підтримці існуючих систем.

"Ми зосереджуємося на ремонті вже наявного радару та забезпеченні його повноцінної роботи", — заявила Вотрен.

Ракети, виробництво і співпраця

Міністерка підкреслила, що SAMP/T є повноцінним комплексом, який включає ракети та боєприпаси. Франція співпрацює з компанією MBDA, яка виробляє ракети для цієї системи.

За її словами, у 2024–2025 роках компанія змогла подвоїти обсяги виробництва ракет. Французька сторона визнає необхідність подальшого нарощування темпів.

Під час візиту до Києва Вотрен зустрілася з Михайлом Федоровим на його запрошення. Сторони наголосили, що посилення ППО залишається ключовим пріоритетом для України.

Також обговорювалися можливості спільного виробництва дронів і обміну технологічним досвідом. Окрему увагу приділили перспективам співпраці у сфері штучного інтелекту.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський зустрівся з міністеркою Збройних сил та у справах ветеранів Франції Катрін Вотрен.

Сторони обговорили потреби України для посилення захисту військова допомога, посилення ППО системами й ракетами, розширення авіації французькими літаками Mirage і Rafale.

