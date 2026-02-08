Через складні погодні умови військові не могли покладатися на авіацію під час масованої атаки 7 лютого, - Ігнат

Ігнат розповів, як негода завадила авіації 7 лютого

Через складні погодні умови Сили оборони України не могли розраховувати на винищувачі F-16 та Mirage під час відбиття ворожої атаки в ніч на 7 лютого.

Про це розповів начальник Управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі каналу Київ24, повідомляє Цензор.НЕТ.

Погода ускладнила відбиття атаки 

"Ми бачимо складні погодні умови. Це першочерговий чинник, чому складно збивати, тому що така видимість погана. Сніг — це нельотна погода. Відповідно, ми не могли розраховувати достатньо на пілотовану авіацію, зокрема літаки F-16, Mirage, які дуже ефективно виступають в захисті саме під час ударів крилатими ракетами",- сказав Ігнат.

Крім цього, він зазначив робота дронів-перехоплювачів теж вимагає хорошої погоди.

"Вони бачать очима. Камера, чи це очі пілота, чи очі штучного інтелекту — він повинен бачити ціль. Якщо у нас туман, низька хмарність і погана видимість, тобто нельотна погода, то результат від них буде значно менший", - зазначив представник Повітряних сил.

Масований обстріл 7 лютого

Росія здійснила масовану атаку на Україну в ніч та ранок 7 лютого.Удари фіксували по всій країні - від заходу до центру і далі до східних областей.

За попередньою інформацією ворог застосував:

  • стратегічну авіацію РФ (зокрема Ту‑95МС і Ту‑22М3);

  • багато безпілотників типу Shahed.

Також були зафіксовані пуски ракет "Калібр" та "Циркон".

Через обстріли масово вражено об’єкти енергетичної інфраструктури, що спричинило аварійні відключення світла в більшості областей України. Графіки планових вимкнень електроенергії наразі не діють через ситуацію.

Хорошая отмазка для авиации уровня Второй Мир.Войны. 21-й век на дворе, или нет?
08.02.2026 18:03 Відповісти
Літаки та перехоплювачі вимагають хорошої погоди... А москальські ракети та шахеди - ні?...
08.02.2026 18:06 Відповісти
А він знайомий з принципом радіолокації?
08.02.2026 18:17 Відповісти
7 го було обледеніння кругом
08.02.2026 18:07 Відповісти
Везде с этим умеют бороться кроме как в Украине?
08.02.2026 18:16 Відповісти
А навіщо нам такі бойові літаки які не літають в погану погоду? Хто заборонив вильоти? Може цей генерал зі своєї кишені покриє збитки від ракетних ударів?
08.02.2026 18:20 Відповісти
F-16 Fighting Falcon - одномоторний легкий багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений компанією General Dynamics для Повітряних сил США. Розроблений як денний винищувач для отримання переваги у повітрі, він перетворився на всепогодний багатоцільовий літак.
Джерело:https://uk.wikipedia.org/wiki/F-16_Fighting_Falcon Вікіпедія
08.02.2026 18:37 Відповісти
Сходи до ТЦК, вступи до лав ЗСУ і покажи як треба ракети збивати.
08.02.2026 18:18 Відповісти
Зауважте що літакі Міг-29 та Су-27 застосовувались, не застосовувались тільки іноземні літаки передані нам в якості допомоги. Отже або жертводавці заборонили використовувати літакі в погану погоду, щоб раптом вони не розбились і не погіршили статистику, або наші генерали перестрашились і побоялись випустити іноземні літаки на бойову роботу, а це означає що цих перестрашених генералів потрібно негайно зняти з посад і розжалувати до рядових!
08.02.2026 18:35 Відповісти
Для тих, хто в бронєпоєздє - є:
- погодний мінімум аєродрома злету/посадки;
- настанови з льотної експлуатації літаків (експлуатаційні мінімуми техніки);
- погодний мінімум для пілота, в решті решт!
08.02.2026 18:45 Відповісти
Работа аэродромных служб под вопросом. Как эксплуатируются самолёты в Швеции, Норвегии? совок\россия военные аэродромы в сибири, на камчатке, кольский полуостров( Мончегорск)?
08.02.2026 19:25 Відповісти
Дещо некоректне порівняння. У Швеції і Норвегії немає війни і відповідно їм не треба по декілька раз на добу змінювати аеродром базування. У них не має під@рів- ждунів та просто довб@й@бів, які за кеш слідкують за переміщенням авіації.
Совок/параша вирішували питання з якістю ЗПС тяганням по смузі причепа з встановленим реактивним двигуном( не пам'ятаю як та вундервафля називається).
08.02.2026 19:46 Відповісти
ТМ-59 "Дракон"
08.02.2026 22:27 Відповісти
подивись які аеродроми в Швеції і подивись які в Україні
08.02.2026 22:24 Відповісти
Обледеніння
08.02.2026 18:05 Відповісти
а чосму про це розповідає цілий підполковник ? хіба про це не може сказати жінка сержант?
08.02.2026 18:05 Відповісти
в нього жінка генерал
08.02.2026 18:08 Відповісти
Гнат це не звичайний льотчик. Він все життя "літав" у армійський багатотіражці. Йому льотний досвід не заважає.Але ж бойове завдання не виконано.ВПС не впорався і це підтвердив президент,розповідаючи про кадрові зміни.А чому - не важливо.
08.02.2026 18:15 Відповісти
шахеди і ракети одноразові їм обледеніння не шкодить
08.02.2026 18:09 Відповісти
Так зледеніти в польоті шлюхеди можуть))
08.02.2026 18:17 Відповісти
Наче ф-16 оснащений системами протиобледеніння і позиціонується, як всепогодний літак. Мова скоріше, мабуть, була про те, що для знищення ракет чомусь пілотам потрібна пряма видимість... Хіба лише для збиття пушкою...
08.02.2026 19:39 Відповісти
І ракет для збиття ракет ми ніц нікуя не маємо?(((
08.02.2026 19:41 Відповісти
То в них у фламіндічей режим нічної скритності, тепер у винищувачів сніг - нельотна погода, наче це кукурузник якийсь. Дайте вгадаю, а захист енергооб'єктів не побудували через раптовий напад марсіян?
08.02.2026 18:10 Відповісти
А він знайомий з принципом радіолокації?
08.02.2026 18:17 Відповісти
Сходи до ТЦК, вступи до лав ЗСУ і начи всіх принципам радіолокації.
08.02.2026 18:19 Відповісти
Поводся культурно, не на родінє в Якутії чєкушку з бомжом під генделиком давиш.
08.02.2026 18:30 Відповісти
Цьому вчать в військових училищах. Але звідки це тобі знати?
08.02.2026 18:25 Відповісти
Мені постійно здається, що він п'є не ті ліки.
08.02.2026 18:36 Відповісти
+ возрастные изменения в башке не будем сбрасывать со счетов.
08.02.2026 19:18 Відповісти
Гражданскому Боингу 30 летней давности и его пилоту такая погода не мешает, а современному истребителю мешает. Только в солнечную погоду при плюс 20 и никак иначе. Может вам что-то другое мешает?
08.02.2026 18:43 Відповісти
Не всі танцюристи однакові )
08.02.2026 18:49 Відповісти
У зеленых вечная какая то отмазка.
08.02.2026 18:50 Відповісти
Як не понос, то золотуха...🤣🤣🤣
08.02.2026 18:56 Відповісти
Ось цією промовою він дуже делікатно описав тотальну сраку в зсу, від ппо.
08.02.2026 19:00 Відповісти
Досвід Другої світової в поміч. Давно про це пишу. За три роки без надзвичайних капіталовкладень можна було захистити не тільки найбільш критичні об'єкти, а й прикрити цілі міста, мережею з аеростатів та звисаючих з них тросів і сіток.
08.02.2026 19:06 Відповісти
А разве не этот урод рассказывал,что кацапы не смогут применять Калибры аж до Весны? Когда будут от него извинения за такую наглую ложь?
08.02.2026 19:24 Відповісти
Московитам погода не мішала,злетіти,долетіти до точки пуску ракет і повернутись назад
08.02.2026 19:39 Відповісти
Розкажіть цій Ігнатії,що війна авіації у зоні прямої видимості була 90 років тому. Сьогодні авіація воює за допомогою як бортових,так і наземних засобів РЕБ. Для них погодні умови не завада,досить брехати. Чи літаки надані "пусті"фанерний корпус тільки? АН-2? Чи станцій РЛС немає? Операторів не вистачає? Вони штурмують посадки? Брехливе брехло,балабол.
08.02.2026 20:45 Відповісти
А як же вночі,Ігнатушка? Воно ж темно,не видно "ні зги". Чи фари-прожектори літак вмикає,та рискає по небу,як собака на полюванні? Якщо сам такий,то нащо тримати інших за довб...бів?
08.02.2026 20:58 Відповісти
через складні умови у нас ********** ЗЕ
08.02.2026 21:21 Відповісти
 
 