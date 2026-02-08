Через складні погодні умови військові не могли покладатися на авіацію під час масованої атаки 7 лютого, - Ігнат

Через складні погодні умови Сили оборони України не могли розраховувати на винищувачі F-16 та Mirage під час відбиття ворожої атаки в ніч на 7 лютого.

Про це розповів начальник Управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі каналу Київ24, повідомляє Цензор.НЕТ.

Погода ускладнила відбиття атаки

"Ми бачимо складні погодні умови. Це першочерговий чинник, чому складно збивати, тому що така видимість погана. Сніг — це нельотна погода. Відповідно, ми не могли розраховувати достатньо на пілотовану авіацію, зокрема літаки F-16, Mirage, які дуже ефективно виступають в захисті саме під час ударів крилатими ракетами",- сказав Ігнат.

Крім цього, він зазначив робота дронів-перехоплювачів теж вимагає хорошої погоди.

"Вони бачать очима. Камера, чи це очі пілота, чи очі штучного інтелекту — він повинен бачити ціль. Якщо у нас туман, низька хмарність і погана видимість, тобто нельотна погода, то результат від них буде значно менший", - зазначив представник Повітряних сил.

Масований обстріл 7 лютого

Росія здійснила масовану атаку на Україну в ніч та ранок 7 лютого.Удари фіксували по всій країні - від заходу до центру і далі до східних областей.

За попередньою інформацією ворог застосував:

стратегічну авіацію РФ (зокрема Ту‑95МС і Ту‑22М3);

багато безпілотників типу Shahed.

Також були зафіксовані пуски ракет "Калібр" та "Циркон".

Через обстріли масово вражено об’єкти енергетичної інфраструктури, що спричинило аварійні відключення світла в більшості областей України. Графіки планових вимкнень електроенергії наразі не діють через ситуацію.

