Через складні погодні умови військові не могли покладатися на авіацію під час масованої атаки 7 лютого, - Ігнат
Через складні погодні умови Сили оборони України не могли розраховувати на винищувачі F-16 та Mirage під час відбиття ворожої атаки в ніч на 7 лютого.
Про це розповів начальник Управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі каналу Київ24, повідомляє Цензор.НЕТ.
Погода ускладнила відбиття атаки
"Ми бачимо складні погодні умови. Це першочерговий чинник, чому складно збивати, тому що така видимість погана. Сніг — це нельотна погода. Відповідно, ми не могли розраховувати достатньо на пілотовану авіацію, зокрема літаки F-16, Mirage, які дуже ефективно виступають в захисті саме під час ударів крилатими ракетами",- сказав Ігнат.
Крім цього, він зазначив робота дронів-перехоплювачів теж вимагає хорошої погоди.
"Вони бачать очима. Камера, чи це очі пілота, чи очі штучного інтелекту — він повинен бачити ціль. Якщо у нас туман, низька хмарність і погана видимість, тобто нельотна погода, то результат від них буде значно менший", - зазначив представник Повітряних сил.
Масований обстріл 7 лютого
Росія здійснила масовану атаку на Україну в ніч та ранок 7 лютого.Удари фіксували по всій країні - від заходу до центру і далі до східних областей.
За попередньою інформацією ворог застосував:
- стратегічну авіацію РФ (зокрема Ту‑95МС і Ту‑22М3);
багато безпілотників типу Shahed.
Також були зафіксовані пуски ракет "Калібр" та "Циркон".
Через обстріли масово вражено об’єкти енергетичної інфраструктури, що спричинило аварійні відключення світла в більшості областей України. Графіки планових вимкнень електроенергії наразі не діють через ситуацію.
- погодний мінімум аєродрома злету/посадки;
- настанови з льотної експлуатації літаків (експлуатаційні мінімуми техніки);
- погодний мінімум для пілота, в решті решт!
Совок/параша вирішували питання з якістю ЗПС тяганням по смузі причепа з встановленим реактивним двигуном( не пам'ятаю як та вундервафля називається).