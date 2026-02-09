Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 247 580 человек (+1 250 за сутки), 11 654 танка, 37 056 артсистем, 24 013 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 247 580 человек российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 9.02.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 247 580 (+1 250) человек / persons
  • танков – 11 654 (+3) ед.
  • боевых бронированных машин – 24 013 (+3) ед.
  • артиллерийских систем – 37 056 (+12) ед.
  • РСЗО – 1 637 (+0) ед.
  • средства ПВО – 1 295 (+0) ед.
  • самолетов – 435 (+0) ед.
  • вертолетов – 347 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 127 962 (+413) ед.
  • крылатые ракеты – 4 270 (+1) ед.
  • корабли / катера – 28 (+0) ед.
  • подводные лодки – 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 77 552 (+113) ед.
  • специальная техника – 4 069 (+0) ед.

Сколько оккупантов ликвидировано 8 февраля

армия РФ (22813) Генштаб ВС (8044) ликвидация (4369) уничтожение (9829)
Топ комментарии
+18
Дебело забаранили мразоти !
09.02.2026 07:27 Ответить
+10
Знов рахунок пішов за тисячу, мабуть чумардоси намагаються взяти м'ясом, лізуть в м'ясорубку а воїни ЗСУ перетворюють їх на фарш.
Слава ЗСУ!
09.02.2026 08:09 Ответить
+10
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
09.02.2026 09:06 Ответить
Дебело забаранили мразоти !
Якщо це правда - то кацапи перейшли до звичного для себе способу ведення війни - "завалювання противника власними трупами"...
Вирішив Путін звернуться до потойбіччя, за порадою... Викликав дух Сталіна... Каже:
- Не знаю, что делать... Немецкие танки в Украине!
Сталін каже:
- Ничего страшного... Набирай в армию пабольше украинцев, назначай на камандные должнасти. Праси американцев, пусть завалят тебя аружием... Гани вайска на мины и пулемёты... И гатовь парад в Маскве...
- М-м-м-м..............
09.02.2026 07:47 Ответить
Може це реалізація плану Міністра Оборони Федорова?
Потреба нагора давати 1666,(666) кацапів щодоби.
09.02.2026 12:08 Ответить
Тому і сумніваюся...
09.02.2026 12:13 Ответить
та це ситуація по факту. все залежить від кількості боєзіткнень за добу. у минулі дні кількість боєзітнень за добу була менша 200, 160, 170 тощо, а за минулу добу кількість боєзітнень була 270. звідси і більша кількість втрат у лаптів.
09.02.2026 13:53 Ответить
о, навіть ще більше. за минулу добу було 312 бойових зіткнень. тобто чим більше зіткнень за добу, тим більше тушок лаптів наступного дня у статистиці втрат.
09.02.2026 14:32 Ответить
@ (в перекладі):
"Втрати ворога та результати наступу російських окупаційних військ (РОВ) за перший тиждень лютого 2026 року у цифрах:
Протягом першого тижня лютого РОВ захопили 65 км² території України, що є досить низьким показником у тижневому вираженні порівняно з аналогічними показниками за другу половину 2025 року, але цілком відповідає тенденції 1 січня 2026 року.
Також на себе звертає увагу те, що приблизно 21 км² захоплені РОВ за минулий тиждень - це території в прикордонній зоні, Дегтярне, на південь від Грабовського і лісовий масив по річці Удава.
Раніше зазначалось, що практично весь кордон із рф можна вважати сірою зоною на глибину 3-4 км углиб обох територій, де регулярно проводяться рейдові дії з обох боків. В даному випадку рейдові групи вирішили затриматися і закріпилися. Їх нейтралізація питання часу, але це скоріше спроба розосередження сил і засобів СОУ через відволікання уваги, ніж серйозний прорив.
Втрати особового складу РОВ за перший тиждень лютого склали 5 650, що є досить низьким показником, навіть у порівнянні зі зниженням втрат противника другої половини 2025 року.
Проте пропорція втрат особового складу на 1 км² української землі в середньому становила по 86 тіл окупантів, що відповідає втраті роти. З іншого боку, якщо не враховувати рейдові дії РОВ у прикордонній зоні, то пропорція набуває зовсім іншого вигляду - 128 тіл/км².
Певне, що у міру того, як РОВ відновлять комунікацію старими, дідівськими способами, а також кустарними методами, інтенсивність наступальних дій повернеться з усіма супутніми показниками на рівень минулого місяця."
09.02.2026 07:39 Ответить
Цікава статистика
Що бачу я, перший тиждень лютого "головна" наземка
чмоні/танки/ББМ/арта/авто
23 рік - 5 680/44/73/29/51
24 рік - 6 150/61/126/183/246
25 рік - 8 820/79/124/327/773
26 рік - 6 900/29/33/279/1 133
М'яса трохи поменшало із-за морозів (старлінки тут не дочого)
Броня гімно у ******** війні
Арта зовсім не значне просідання, тільки раніше це були САУ, а зараз "підноси"
Логістика, без неї "все броня", от тільки раніше нам було нічим її нищити, берегли на більш "жирні" цілі
09.02.2026 09:06 Ответить
Знову ***** ешелони скота попер
09.02.2026 08:56 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
09.02.2026 09:06 Ответить
Мадяр повідомив:

@ "У січні армія рф мобілізувала/законтрактувала 22000 рил.
Втратила - 30618 рил. І це тільки верифіковані. Може бути більше. З них 9 381 рило (верифіковані) - результат Сил безпілотних систем, до яких я маю честь належати.
А нас-безпілотчиків - 2% від всіх ЗСУ. Та буде більше. Над цим працюють - і я в тому числі.

Тож не вішайте носа. Далеко не все у нас погано. А те що ворог все ще наступає? Гляньте на їхні втрати. Оце - ціна їхнього наступу. Одного дня вони не зможуть наступати. Тільки відступати.

У них людей безмежно? А де вони? Зверніть увагу на те як просіла їхня мобілізація/контраткування. Це - їхнє майбутнє. Почитайте економічні новини з росії - там все іде до розвалу.

Все ще попереду.

P.S. Спеціально для нитиків, пораженців, боягузів та московських пахолків - забаньтеся самі. Я не маю часу на... вас."
09.02.2026 10:37 Ответить
от тільки ще є нюанс. щоб лапті відступали, то нам потрібно наступати. а щоб наступати, то потрібно бути готовими до великих втрат у наступі і потрібно мати величезну кількість людських ресурсів..
09.02.2026 16:49 Ответить
 
 