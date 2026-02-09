Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 247 580 человек (+1 250 за сутки), 11 654 танка, 37 056 артсистем, 24 013 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 247 580 человек российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 9.02.26 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 247 580 (+1 250) человек / persons

танков – 11 654 (+3) ед.

боевых бронированных машин – 24 013 (+3) ед.

артиллерийских систем – 37 056 (+12) ед.

РСЗО – 1 637 (+0) ед.

средства ПВО – 1 295 (+0) ед.

самолетов – 435 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 127 962 (+413) ед.

крылатые ракеты – 4 270 (+1) ед.

корабли / катера – 28 (+0) ед.

подводные лодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 77 552 (+113) ед.

специальная техника – 4 069 (+0) ед.

