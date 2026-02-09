Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 247 580 осіб (+1 250 за добу), 11 654 танки, 37 056 артсистем, 24 013 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 247 580 осіб російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 9.02.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 247 580 (+1 250) осіб / persons
- танків – 11 654 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 24 013 (+3) од.
- артилерійських систем – 37 056 (+12) од.
- РСЗВ – 1 637 (+0) од.
- засоби ППО – 1 295 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 127 962 (+413) од.
- крилаті ракети – 4 270 (+1) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 77 552 (+113) од.
- спеціальна техніка – 4 069 (+0) од.
+18 AbOriginal_UA
09.02.2026 07:27
+10 Леонід #587957
09.02.2026 08:09
+10 tarasii smila #448870
09.02.2026 09:06
Вирішив Путін звернуться до потойбіччя, за порадою... Викликав дух Сталіна... Каже:
- Не знаю, что делать... Немецкие танки в Украине!
Сталін каже:
- Ничего страшного... Набирай в армию пабольше украинцев, назначай на камандные должнасти. Праси американцев, пусть завалят тебя аружием... Гани вайска на мины и пулемёты... И гатовь парад в Маскве...
- М-м-м-м..............
Потреба нагора давати 1666,(666) кацапів щодоби.
"Втрати ворога та результати наступу російських окупаційних військ (РОВ) за перший тиждень лютого 2026 року у цифрах:
Протягом першого тижня лютого РОВ захопили 65 км² території України, що є досить низьким показником у тижневому вираженні порівняно з аналогічними показниками за другу половину 2025 року, але цілком відповідає тенденції 1 січня 2026 року.
Також на себе звертає увагу те, що приблизно 21 км² захоплені РОВ за минулий тиждень - це території в прикордонній зоні, Дегтярне, на південь від Грабовського і лісовий масив по річці Удава.
Раніше зазначалось, що практично весь кордон із рф можна вважати сірою зоною на глибину 3-4 км углиб обох територій, де регулярно проводяться рейдові дії з обох боків. В даному випадку рейдові групи вирішили затриматися і закріпилися. Їх нейтралізація питання часу, але це скоріше спроба розосередження сил і засобів СОУ через відволікання уваги, ніж серйозний прорив.
Втрати особового складу РОВ за перший тиждень лютого склали 5 650, що є досить низьким показником, навіть у порівнянні зі зниженням втрат противника другої половини 2025 року.
Проте пропорція втрат особового складу на 1 км² української землі в середньому становила по 86 тіл окупантів, що відповідає втраті роти. З іншого боку, якщо не враховувати рейдові дії РОВ у прикордонній зоні, то пропорція набуває зовсім іншого вигляду - 128 тіл/км².
Певне, що у міру того, як РОВ відновлять комунікацію старими, дідівськими способами, а також кустарними методами, інтенсивність наступальних дій повернеться з усіма супутніми показниками на рівень минулого місяця."
Що бачу я, перший тиждень лютого "головна" наземка
чмоні/танки/ББМ/арта/авто
23 рік - 5 680/44/73/29/51
24 рік - 6 150/61/126/183/246
25 рік - 8 820/79/124/327/773
26 рік - 6 900/29/33/279/1 133
М'яса трохи поменшало із-за морозів (старлінки тут не дочого)
Броня гімно у ******** війні
Арта зовсім не значне просідання, тільки раніше це були САУ, а зараз "підноси"
Логістика, без неї "все броня", от тільки раніше нам було нічим її нищити, берегли на більш "жирні" цілі
Слава ЗСУ!
@ "У січні армія рф мобілізувала/законтрактувала 22000 рил.
Втратила - 30618 рил. І це тільки верифіковані. Може бути більше. З них 9 381 рило (верифіковані) - результат Сил безпілотних систем, до яких я маю честь належати.
А нас-безпілотчиків - 2% від всіх ЗСУ. Та буде більше. Над цим працюють - і я в тому числі.
Тож не вішайте носа. Далеко не все у нас погано. А те що ворог все ще наступає? Гляньте на їхні втрати. Оце - ціна їхнього наступу. Одного дня вони не зможуть наступати. Тільки відступати.
У них людей безмежно? А де вони? Зверніть увагу на те як просіла їхня мобілізація/контраткування. Це - їхнє майбутнє. Почитайте економічні новини з росії - там все іде до розвалу.
Все ще попереду.
P.S. Спеціально для нитиків, пораженців, боягузів та московських пахолків - забаньтеся самі. Я не маю часу на... вас."