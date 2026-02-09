3 870 13

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 247 580 осіб (+1 250 за добу), 11 654 танки, 37 056 артсистем, 24 013 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 247 580 осіб російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 9.02.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу  – близько 1 247 580 (+1 250) осіб / persons
  • танків – 11 654 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 24 013 (+3) од.
  • артилерійських систем – 37 056 (+12) од.
  • РСЗВ – 1 637 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 295 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 127 962 (+413) од.
  • крилаті ракети – 4 270 (+1) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни  – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 77 552 (+113) од.
  • спеціальна техніка – 4 069 (+0) од.

Скільки окупантів ліквідовано 8 лютого

армія рф Генштаб ЗС ліквідація знищення
Дебело забаранили мразоти !
09.02.2026 07:27 Відповісти
Якщо це правда - то кацапи перейшли до звичного для себе способу ведення війни - "завалювання противника власними трупами"...
Вирішив Путін звернуться до потойбіччя, за порадою... Викликав дух Сталіна... Каже:
- Не знаю, что делать... Немецкие танки в Украине!
Сталін каже:
- Ничего страшного... Набирай в армию пабольше украинцев, назначай на камандные должнасти. Праси американцев, пусть завалят тебя аружием... Гани вайска на мины и пулемёты... И гатовь парад в Маскве...
- М-м-м-м..............
09.02.2026 07:47 Відповісти
Може це реалізація плану Міністра Оборони Федорова?
Потреба нагора давати 1666,(666) кацапів щодоби.
09.02.2026 12:08 Відповісти
Тому і сумніваюся...
09.02.2026 12:13 Відповісти
та це ситуація по факту. все залежить від кількості боєзіткнень за добу. у минулі дні кількість боєзітнень за добу була менша 200, 160, 170 тощо, а за минулу добу кількість боєзітнень була 270. звідси і більша кількість втрат у лаптів.
09.02.2026 13:53 Відповісти
о, навіть ще більше. за минулу добу було 312 бойових зіткнень. тобто чим більше зіткнень за добу, тим більше тушок лаптів наступного дня у статистиці втрат.
09.02.2026 14:32 Відповісти
@ (в перекладі):
"Втрати ворога та результати наступу російських окупаційних військ (РОВ) за перший тиждень лютого 2026 року у цифрах:
Протягом першого тижня лютого РОВ захопили 65 км² території України, що є досить низьким показником у тижневому вираженні порівняно з аналогічними показниками за другу половину 2025 року, але цілком відповідає тенденції 1 січня 2026 року.
Також на себе звертає увагу те, що приблизно 21 км² захоплені РОВ за минулий тиждень - це території в прикордонній зоні, Дегтярне, на південь від Грабовського і лісовий масив по річці Удава.
Раніше зазначалось, що практично весь кордон із рф можна вважати сірою зоною на глибину 3-4 км углиб обох територій, де регулярно проводяться рейдові дії з обох боків. В даному випадку рейдові групи вирішили затриматися і закріпилися. Їх нейтралізація питання часу, але це скоріше спроба розосередження сил і засобів СОУ через відволікання уваги, ніж серйозний прорив.
Втрати особового складу РОВ за перший тиждень лютого склали 5 650, що є досить низьким показником, навіть у порівнянні зі зниженням втрат противника другої половини 2025 року.
Проте пропорція втрат особового складу на 1 км² української землі в середньому становила по 86 тіл окупантів, що відповідає втраті роти. З іншого боку, якщо не враховувати рейдові дії РОВ у прикордонній зоні, то пропорція набуває зовсім іншого вигляду - 128 тіл/км².
Певне, що у міру того, як РОВ відновлять комунікацію старими, дідівськими способами, а також кустарними методами, інтенсивність наступальних дій повернеться з усіма супутніми показниками на рівень минулого місяця."
09.02.2026 07:39 Відповісти
Цікава статистика
Що бачу я, перший тиждень лютого "головна" наземка
чмоні/танки/ББМ/арта/авто
23 рік - 5 680/44/73/29/51
24 рік - 6 150/61/126/183/246
25 рік - 8 820/79/124/327/773
26 рік - 6 900/29/33/279/1 133
М'яса трохи поменшало із-за морозів (старлінки тут не дочого)
Броня гімно у ******** війні
Арта зовсім не значне просідання, тільки раніше це були САУ, а зараз "підноси"
Логістика, без неї "все броня", от тільки раніше нам було нічим її нищити, берегли на більш "жирні" цілі
09.02.2026 09:06 Відповісти
Знов рахунок пішов за тисячу, мабуть чумардоси намагаються взяти м'ясом, лізуть в м'ясорубку а воїни ЗСУ перетворюють їх на фарш.
Слава ЗСУ!
Слава ЗСУ!
09.02.2026 08:09 Відповісти
Знову ***** ешелони скота попер
09.02.2026 08:56 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
09.02.2026 09:06 Відповісти
Мадяр повідомив:

@ "У січні армія рф мобілізувала/законтрактувала 22000 рил.
Втратила - 30618 рил. І це тільки верифіковані. Може бути більше. З них 9 381 рило (верифіковані) - результат Сил безпілотних систем, до яких я маю честь належати.
А нас-безпілотчиків - 2% від всіх ЗСУ. Та буде більше. Над цим працюють - і я в тому числі.

Тож не вішайте носа. Далеко не все у нас погано. А те що ворог все ще наступає? Гляньте на їхні втрати. Оце - ціна їхнього наступу. Одного дня вони не зможуть наступати. Тільки відступати.

У них людей безмежно? А де вони? Зверніть увагу на те як просіла їхня мобілізація/контраткування. Це - їхнє майбутнє. Почитайте економічні новини з росії - там все іде до розвалу.

Все ще попереду.

P.S. Спеціально для нитиків, пораженців, боягузів та московських пахолків - забаньтеся самі. Я не маю часу на... вас."
09.02.2026 10:37 Відповісти
от тільки ще є нюанс. щоб лапті відступали, то нам потрібно наступати. а щоб наступати, то потрібно бути готовими до великих втрат у наступі і потрібно мати величезну кількість людських ресурсів..
09.02.2026 16:49 Відповісти
 
 