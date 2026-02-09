Оккупанты обстреляли 27 населенных пунктов Херсонской области: 6 человек получили ранения

За прошедшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Атакованные населенные пункты

За прошедшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Зимник, Приднепровское, Чернобаевка, Дарьевка, Никольское, Новотягинка, Понятовка, Токаровка, Белозерка, Днепровское, Кизомыс, Станислав, Берислав, Мыловое, Дудчаны, Качкаровка, Новая Каменка, Новорайск, Бургунка, Михайловка, Новокаиры, Осокоровка, Червоный Маяк, Веселое, Казацкое и город Херсон.

Куда били россияне?

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 3 многоэтажки и 54 частных дома. Также оккупанты испортили админздание, газопровод и частный автомобиль.

Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения.

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 247 580 человек (+1 250 за сутки), 11 654 танка, 37 056 артсистем, 24 013 ББМ. ИНФОГРАФИКА