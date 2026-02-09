Окупанти обстріляли 27 населених пунктів Херсонщини: 6 людей дістали поранення

Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Атаковані населені пункти

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зимівник, Придніпровське, Чорнобаївка, Дар'ївка, Микільське, Новотягинка, Понятівка, Токарівка, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Станіслав, Берислав, Милове, Дудчани, Качкарівка, Нова Кам'янка, Новорайськ, Бургунка, Михайлівка, Новокаїри, Осокорівка, Червоний Маяк, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Куди били росіяни?

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 54 приватні будинки.Також окупанти понівечили адмінбудівлю, газопровід та приватний автомобіль.

Через російську агресію 6 людей дістали поранення.

Читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 247 580 осіб (+1 250 за добу), 11 654 танки, 37 056 артсистем, 24 013 ББМ. ІНФОГРАФІКА

армія рф обстріл Херсонська область
