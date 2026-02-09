Экс-регионал Ефремов получил российский паспорт, - СМИ
Экс-глава фракции "Партия регионов" Александр Ефремов, который сбежал в Москву, получил российский паспорт.
Об этом сообщили журналисты "Схем", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Что известно
Российский паспорт был выдан Ефремову 22 декабря 2022 года.
В Офисе Генпрокурора сообщили журналистам, что Ефремов находится в статусе обвиняемого по ряду статей, но не имеет меры пресечения и в розыск не объявлялся.
Материалы дела об оккупации должны были передать в суд на подконтрольной Украине территории. Сейчас в ОГП отмечают, что этого так и не произошло, в настоящее время "принимаются меры для поиска дополнительных источников получения копий утраченных материалов" упомянутого производства.
Сам экс-депутат на звонки и сообщения "Схем" не ответил.
Подробности
Журналисты обнаружили паспорт РФ у Ефремова с помощью утечек из баз данных РФ. Он был выдан Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации 22 декабря 2022 года.
Этот паспорт Ефремов использовал, в частности, при обслуживании своего счета в российском "Сбербанке".
Также Ефремов использовал паспорт гражданина РФ, когда пользовался услугами российских фитнес-центров WorldClass.
Федеральная налоговая служба РФ учитывает индивидуальный номер налогоплательщика Александра Ефремова, привязанный к его паспорту гражданина РФ.
Известно, что экс-нардепа обвиняют в ряде преступлений в Украине.
В частности, утверждает следствие, Ефремов способствовал созданию "ЛНР", помогал захватывать административные здания Луганской областной государственной администрации и СБУ в 2014 году. Обвиняют его также в государственной измене. Сам бывший нардеп эти обвинения отвергает, а его адвокаты называют аргументы прокуроров "неубедительными". Дело в отношении него находится на стадии судебного разбирательства.
Что предшествовало?
- Ранее журналисты сообщали, что Ефремов находится в России, в Москве его семья владеет элитными апартаментами в жилом комплексе "Триумф-Палас".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Перевертні з московії, такі як шуфрич-єфремов, і сьогодні сидять, аж у ВРУ і гадять Україні на користь московитам!!!!
Їх спасає стефанчук і зеленський бо Уряд з держсекретарями, зайняті імітацією роботи під личиною нікчемного Регламента КМУ!!!
Параліч нікчемної влади, дає можливість на існування єфремових-льовочкиних-шуфричів-…., щоб завдавати шкоди Незалежності України!!
Схема бакая-портнова, разом з ДУС кучми, живе і знищує Україну!!
Я був впевнений що у нього цей пачпорт ще з 90-х років є.