Экс-регионал Ефремов получил российский паспорт, - СМИ

Экс-глава фракции "Партия регионов" Александр Ефремов, который сбежал в Москву, получил российский паспорт.

Об этом сообщили журналисты "Схем", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Что известно

Российский паспорт был выдан Ефремову 22 декабря 2022 года.

В Офисе Генпрокурора сообщили журналистам, что Ефремов находится в статусе обвиняемого по ряду статей, но не имеет меры пресечения и в розыск не объявлялся.

Материалы дела об оккупации должны были передать в суд на подконтрольной Украине территории. Сейчас в ОГП отмечают, что этого так и не произошло, в настоящее время "принимаются меры для поиска дополнительных источников получения копий утраченных материалов" упомянутого производства.

Сам экс-депутат на звонки и сообщения "Схем" не ответил.

Подробности

Журналисты обнаружили паспорт РФ у Ефремова с помощью утечек из баз данных РФ. Он был выдан Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации 22 декабря 2022 года.

Этот паспорт Ефремов использовал, в частности, при обслуживании своего счета в российском "Сбербанке".

Также Ефремов использовал паспорт гражданина РФ, когда пользовался услугами российских фитнес-центров WorldClass.

Федеральная налоговая служба РФ учитывает индивидуальный номер налогоплательщика Александра Ефремова, привязанный к его паспорту гражданина РФ.

Известно, что экс-нардепа обвиняют в ряде преступлений в Украине.

В частности, утверждает следствие, Ефремов способствовал созданию "ЛНР", помогал захватывать административные здания Луганской областной государственной администрации и СБУ в 2014 году. Обвиняют его также в государственной измене. Сам бывший нардеп эти обвинения отвергает, а его адвокаты называют аргументы прокуроров "неубедительными". Дело в отношении него находится на стадии судебного разбирательства.

Что предшествовало?

  • Ранее журналисты сообщали, что Ефремов находится в России, в Москве его семья владеет элитными апартаментами в жилом комплексе "Триумф-Палас".

Єфремов не втік, а його спокійно відпустили.
09.02.2026 11:21 Ответить
Да. Отпустил Зеленский.
09.02.2026 11:23 Ответить
09.02.2026 11:27 Ответить
Ну этот хотя бы втік...
09.02.2026 11:21 Ответить
А якже тепер, оті копанки вугільні єфремова з «даунецкім народом, що волав у 2014-15 роках, ****** ввєді»??? Звягільського забули, який таке вугілля оприходував через шахти, як хєрой не України !?!?
Перевертні з московії, такі як шуфрич-єфремов, і сьогодні сидять, аж у ВРУ і гадять Україні на користь московитам!!!!
Їх спасає стефанчук і зеленський бо Уряд з держсекретарями, зайняті імітацією роботи під личиною нікчемного Регламента КМУ!!!
Параліч нікчемної влади, дає можливість на існування єфремових-льовочкиних-шуфричів-…., щоб завдавати шкоди Незалежності України!!
Схема бакая-портнова, разом з ДУС кучми, живе і знищує Україну!!
09.02.2026 11:42 Ответить
Єфремову і по сьогодні переводять гроші з України на мацковію, його помічники з так званних бізнесів! Кравець-павленко з НБУ можуть проконсультувати як ця схема успішно працює, разом з ФІНМОНІТОРИНГУ !!
09.02.2026 11:45 Ответить
Примерно так. Как же мог младой регионал не отпустить старшего товарища, пострадавшего от ненавистного обоим Порошенко?
09.02.2026 11:34 Ответить
І далеко не тільки його - цікаво кого НЕ відпустили але боюсь що таких просто нема.
09.02.2026 12:17 Ответить
и сколько эта **** здесь наскубала наших денег ? и сколько таких еще у кормушки, готовящихся отвалить лесом, с двушкой на москву ?
09.02.2026 11:22 Ответить
таких прокацапських підарів, які десятиліттями розвалювали державу потрібно тримати у в'язниці без права на заставу, але ж у нас КПК писав підарпортнов і підарківалов, а змінити його ніхто із нинішніх керовників не хоче, бо він виписаний саме під них
09.02.2026 11:24 Ответить
Він не прокацаплений, він і є кацап.
09.02.2026 11:28 Ответить
Слизький чорт - українське правосуддя обійшов
09.02.2026 11:25 Ответить
Чечетов йому в підметки не годиться - випав з вікна - тай по всьому
09.02.2026 11:33 Ответить
Он не обходил. Его тупо отпустили по указке Зеленского после смены президента. Напомню что его адвокат и друг Портнова Смирнов у Зеленского был одним из замов в ОПе.

09.02.2026 11:42 Ответить
це когось здивувало?
09.02.2026 11:27 Ответить
Тільки *********.
09.02.2026 11:29 Ответить
ГУР, доброго полювання.
09.02.2026 11:28 Ответить
ГУР йому і посвідчення позаштатного агента для виїзду за кордон виписало. Як не ГУР то СБУ займається переправлянням віп-підарів за кордон
09.02.2026 11:54 Ответить
Хба не зрозуміло це виродки які працюють на ворога і наше "правосуддя" не змогло засудити колоборанта.
09.02.2026 11:28 Ответить
Після стількох ДЕСЯТКІВ років безвидданої праці на Рашку, нарешті "нагорода знайшла свого героя"?
Я був впевнений що у нього цей пачпорт ще з 90-х років є.
09.02.2026 11:32 Ответить
Ми надіялись що ця сєпарПадаль сдохла; треба "виправити"
09.02.2026 11:47 Ответить
Отримав рашистський паспорт, має кримінальні справи, в розшук не оголошений… і продовжує володіти купою підприємств через прокладок - десь дак виглядає повна картина.
09.02.2026 11:51 Ответить
За те що ця мразь втекла,прокурорам і суддям,які так вели справу по єфрему, висунути підозру в сприянні втечі і уникнення покарання.
09.02.2026 11:52 Ответить
09.02.2026 12:08 Ответить
Колишнього народного депутата від «Партії регіонів» Олександра Єфремова випустили зі Старобільського СІЗО 24 липня 2019 року (вже через 2 місяці після приходу до влади кремлівського зеленого скомороха). Це сталося після рішення Київського апеляційного суду, який змінив запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Він провів у СІЗО понад 3 роки за підозрою у держзраді та сприянні створенню «ЛНР».
09.02.2026 12:13 Ответить
А майора фсб ермака охраняет государственная служба охраны
09.02.2026 12:35 Ответить
Не может быть! Вы фсе врёте!
09.02.2026 12:49 Ответить
2010=2019
09.02.2026 12:55 Ответить
Дякуємо лідору за це!!!!
09.02.2026 13:03 Ответить
А хто випустив Єфремова з під арешту? Хто з його партією ОПЗЖ сьогодні в Раді приймає протиукраїнські закони? О, ти дивись, знову випливає "патріот" Зеленський, який і медведчука туди віддав і цемаха і деркача випустив. І не забуває кожної неділі відправляти на росію "двушку".
09.02.2026 13:21 Ответить
Не отримав у нього він і так був, це все інфільтровані вороги московити в Україну
09.02.2026 14:58 Ответить
 
 