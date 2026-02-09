Ексрегіонал Єфремов отримав російський паспорт, - ЗМІ

Ексголова фракції "Партія регіонів" Олександр Єфремов, який втік до Москви, отримав російський паспорт.

Про це повідомили журналісти "Схем", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Що відомо?

Російський паспорт був виданий Єфремову 22 грудня 2022 року.

В Офісі Генпрокурора повідомили журналістам, що Єфремов перебуває в статусі обвинуваченого за низкою статей, але не має запобіжного заходу та в розшук не оголошувався.

Матеріали справи з окупації мали передати до суду на підконтрольній Україні території. Нині в ОГП зазначають, що цього так і не відбулося, наразі "вживаються заходи для пошуку додаткових джерел отримання копій втрачених матеріалів" згаданого провадження.

Сам ексдепутат на дзвінки та повідомлення "Схем" не відповів.

Подробиці

Журналісти виявили паспорт РФ у Єфремова за допомогою витоків з баз даних РФ. Його видало Головне управління Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації 22 грудня 2022 року.

Цей паспорт Єфремов використовував, зокрема, під час обслуговування свого рахунку в російському "Сбербанку".

Так само Єфремов використовував паспорт громадянина РФ, коли користувався послугами російських фітнес-центрів WorldClass.

Федеральна податкова служба РФ обліковує індивідуальний номер платника податків Олександра Єфремова, прив'язаний до його паспорта громадянина РФ.

Відомо, що екснардепа звинувачують у низці злочинів в Україні.

Зокрема, стверджує слідство, Єфремов сприяв створенню "ЛНР", допомагав захоплювати адміністративні будівлі Луганської обласної державної адміністрації та СБУ у 2014 році. Обвинувачують його також у державній зраді. Сам колишній нардеп ці звинувачення відкидає, а його адвокати називають аргументи прокурорів "непереконливими". Справа щодо нього перебуває на стадії судового розгляду.

Що передувало?

Раніше журналісти повідомляли, що Єфремов перебуває у Росії, у Москві його родина володіє елітними апартаментами у житловому комплексі "Тріумф-Палас".

