Ексрегіонал Єфремов отримав російський паспорт, - ЗМІ

Ексголова фракції "Партія регіонів" Олександр Єфремов, який втік до Москви, отримав російський паспорт.

Про це повідомили журналісти "Схем", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Що відомо?

Російський паспорт був виданий Єфремову 22 грудня 2022 року.

В Офісі Генпрокурора повідомили журналістам, що Єфремов перебуває в статусі обвинуваченого за низкою статей, але не має запобіжного заходу та в розшук не оголошувався.

Матеріали справи з окупації мали передати до суду на підконтрольній Україні території. Нині в ОГП зазначають, що цього так і не відбулося, наразі "вживаються заходи для пошуку додаткових джерел отримання копій втрачених матеріалів" згаданого провадження.

Сам ексдепутат на дзвінки та повідомлення "Схем" не відповів.

Подробиці

Журналісти виявили паспорт РФ у Єфремова за допомогою витоків з баз даних РФ. Його видало Головне управління Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації 22 грудня 2022 року.

Цей паспорт Єфремов використовував, зокрема, під час обслуговування свого рахунку в російському "Сбербанку".

Так само Єфремов використовував паспорт громадянина РФ, коли користувався послугами російських фітнес-центрів WorldClass.

Федеральна податкова служба РФ обліковує індивідуальний номер платника податків Олександра Єфремова, прив'язаний до його паспорта громадянина РФ.

Відомо, що екснардепа звинувачують у низці злочинів в Україні.

Зокрема, стверджує слідство, Єфремов сприяв створенню "ЛНР", допомагав захоплювати адміністративні будівлі Луганської обласної державної адміністрації та СБУ у 2014 році. Обвинувачують його також у державній зраді. Сам колишній нардеп ці звинувачення відкидає, а його адвокати називають аргументи прокурорів "непереконливими". Справа щодо нього перебуває на стадії судового розгляду.

Що передувало?

  • Раніше журналісти повідомляли, що Єфремов перебуває у Росії, у Москві його родина володіє елітними апартаментами у житловому комплексі "Тріумф-Палас".

Топ коментарі
Єфремов не втік, а його спокійно відпустили.
09.02.2026 11:21 Відповісти
Да. Отпустил Зеленский.
09.02.2026 11:23 Відповісти
09.02.2026 11:27 Відповісти
Ну этот хотя бы втік...
09.02.2026 11:21 Відповісти
А якже тепер, оті копанки вугільні єфремова з «даунецкім народом, що волав у 2014-15 роках, ****** ввєді»??? Звягільського забули, який таке вугілля оприходував через шахти, як хєрой не України !?!?
Перевертні з московії, такі як шуфрич-єфремов, і сьогодні сидять, аж у ВРУ і гадять Україні на користь московитам!!!!
Їх спасає стефанчук і зеленський бо Уряд з держсекретарями, зайняті імітацією роботи під личиною нікчемного Регламента КМУ!!!
Параліч нікчемної влади, дає можливість на існування єфремових-льовочкиних-шуфричів-…., щоб завдавати шкоди Незалежності України!!
Схема бакая-портнова, разом з ДУС кучми, живе і знищує Україну!!
09.02.2026 11:42 Відповісти
Єфремову і по сьогодні переводять гроші з України на мацковію, його помічники з так званних бізнесів! Кравець-павленко з НБУ можуть проконсультувати як ця схема успішно працює, разом з ФІНМОНІТОРИНГУ !!
09.02.2026 11:45 Відповісти
09.02.2026 11:21 Відповісти
Примерно так. Как же мог младой регионал не отпустить старшего товарища, пострадавшего от ненавистного обоим Порошенко?
09.02.2026 11:34 Відповісти
І далеко не тільки його - цікаво кого НЕ відпустили але боюсь що таких просто нема.
09.02.2026 12:17 Відповісти
и сколько эта **** здесь наскубала наших денег ? и сколько таких еще у кормушки, готовящихся отвалить лесом, с двушкой на москву ?
09.02.2026 11:22 Відповісти
таких прокацапських підарів, які десятиліттями розвалювали державу потрібно тримати у в'язниці без права на заставу, але ж у нас КПК писав підарпортнов і підарківалов, а змінити його ніхто із нинішніх керовників не хоче, бо він виписаний саме під них
09.02.2026 11:24 Відповісти
Він не прокацаплений, він і є кацап.
09.02.2026 11:28 Відповісти
Слизький чорт - українське правосуддя обійшов
09.02.2026 11:25 Відповісти
Чечетов йому в підметки не годиться - випав з вікна - тай по всьому
09.02.2026 11:33 Відповісти
Он не обходил. Его тупо отпустили по указке Зеленского после смены президента. Напомню что его адвокат и друг Портнова Смирнов у Зеленского был одним из замов в ОПе.

09.02.2026 11:42 Відповісти
це когось здивувало?
09.02.2026 11:27 Відповісти
Тільки *********.
09.02.2026 11:29 Відповісти
ГУР, доброго полювання.
09.02.2026 11:28 Відповісти
ГУР йому і посвідчення позаштатного агента для виїзду за кордон виписало. Як не ГУР то СБУ займається переправлянням віп-підарів за кордон
09.02.2026 11:54 Відповісти
Хба не зрозуміло це виродки які працюють на ворога і наше "правосуддя" не змогло засудити колоборанта.
09.02.2026 11:28 Відповісти
Після стількох ДЕСЯТКІВ років безвидданої праці на Рашку, нарешті "нагорода знайшла свого героя"?
Я був впевнений що у нього цей пачпорт ще з 90-х років є.
09.02.2026 11:32 Відповісти
Ми надіялись що ця сєпарПадаль сдохла; треба "виправити"
09.02.2026 11:47 Відповісти
Отримав рашистський паспорт, має кримінальні справи, в розшук не оголошений… і продовжує володіти купою підприємств через прокладок - десь дак виглядає повна картина.
09.02.2026 11:51 Відповісти
За те що ця мразь втекла,прокурорам і суддям,які так вели справу по єфрему, висунути підозру в сприянні втечі і уникнення покарання.
09.02.2026 11:52 Відповісти
09.02.2026 12:08 Відповісти
Колишнього народного депутата від «Партії регіонів» Олександра Єфремова випустили зі Старобільського СІЗО 24 липня 2019 року (вже через 2 місяці після приходу до влади кремлівського зеленого скомороха). Це сталося після рішення Київського апеляційного суду, який змінив запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Він провів у СІЗО понад 3 роки за підозрою у держзраді та сприянні створенню «ЛНР».
09.02.2026 12:13 Відповісти
А майора фсб ермака охраняет государственная служба охраны
09.02.2026 12:35 Відповісти
Не может быть! Вы фсе врёте!
09.02.2026 12:49 Відповісти
2010=2019
09.02.2026 12:55 Відповісти
Дякуємо лідору за це!!!!
09.02.2026 13:03 Відповісти
А хто випустив Єфремова з під арешту? Хто з його партією ОПЗЖ сьогодні в Раді приймає протиукраїнські закони? О, ти дивись, знову випливає "патріот" Зеленський, який і медведчука туди віддав і цемаха і деркача випустив. І не забуває кожної неділі відправляти на росію "двушку".
09.02.2026 13:21 Відповісти
Не отримав у нього він і так був, це все інфільтровані вороги московити в Україну
09.02.2026 14:58 Відповісти
 
 