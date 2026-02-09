Суд в Москве постановил взыскать с посольства Украины, не работающего с начала вторжения РФ, более 5,5 млн рублей долга за энергоресурсы

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иски энергетической компании МОЭК и постановил взыскать более 5,5 миллиона рублей задолженности с посольства Украины в России, которое не работает с начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

Согласно решению суда, с украинского посольства взыскивают 3,46 миллиона рублей основного долга, а также более 210 тысяч рублей штрафных санкций. Кроме того, суд удовлетворил еще один иск на сумму более 2 миллионов рублей, включающий пеню и штрафы.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года российский МИД объявил об эвакуации персонала своих дипломатических учреждений из Украины.

Впоследствии Киев заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией и эвакуации украинских дипломатов. С тех пор посольства Украины в Москве и России в Киеве не функционируют.