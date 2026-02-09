Суд в Москве постановил взыскать с посольства Украины, не работающего с начала вторжения РФ, более 5,5 млн рублей долга за энергоресурсы
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иски энергетической компании МОЭК и постановил взыскать более 5,5 миллиона рублей задолженности с посольства Украины в России, которое не работает с начала полномасштабного вторжения РФ.
Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС, передает Цензор.НЕТ.
Согласно решению суда, с украинского посольства взыскивают 3,46 миллиона рублей основного долга, а также более 210 тысяч рублей штрафных санкций. Кроме того, суд удовлетворил еще один иск на сумму более 2 миллионов рублей, включающий пеню и штрафы.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года российский МИД объявил об эвакуации персонала своих дипломатических учреждений из Украины.
Впоследствии Киев заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией и эвакуации украинских дипломатов. С тех пор посольства Украины в Москве и России в Киеве не функционируют.
Зеленський, саме у цей час з єрмаком і сворою вертухаїв, гроші вивозили на «Мандри країнами Світу», по надуманим «самітам міру-мір»!!!
Не до московії їм було, та ще і в Козині дачку будував…
