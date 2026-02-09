УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8066 відвідувачів онлайн
Новини Посольства України
2 176 26

Суд у Москві постановив стягнути з посольства України, яке не працює з початку вторгнення РФ, понад 5,5 млн рублів боргу за енергоресурси

росія,рф

Арбітражний суд Москви задовольнив позови енергетичної компанії МОЕК та постановив стягнути понад 5,5 мільйона рублів заборгованості з посольства України в Росії, яке не працює з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Згідно з рішенням суду, з українського посольства стягують 3,46 мільйона рублів основного боргу, а також понад 210 тисяч рублів штрафних санкцій. Крім того, суд задовольнив ще один позов на суму понад 2 мільйони рублів, що включає пеню та штрафи.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року російське МЗС оголосило про евакуацію персоналу своїх дипломатичних установ з України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ексканцлер Німеччини Шредер закликав купувати енергоресурси у Росії: у МЗС України відповіли

Згодом Київ заявив про розрив дипломатичних відносин із Росією та евакуацію українських дипломатів. Відтоді посольства України в Москві та Росії в Києві не функціонують.

Автор: 

посольство України (299) росія (70016) енергоресурси (22)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
Які проблеми? Стягніть х2 цієї суми з непрацюючого кацапського посольства.
показати весь коментар
09.02.2026 11:42 Відповісти
+14
треба діяти дзеркально, не забуваючи про консульства
показати весь коментар
09.02.2026 11:44 Відповісти
+8
В наших реаліях можуть отримати «двушечку» + чайові.
показати весь коментар
09.02.2026 11:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не виключили світло?
показати весь коментар
09.02.2026 11:39 Відповісти
То кацапські "жучки" накрутили. Навіть якщо дроти перерубати лічильник мотатиме
показати весь коментар
09.02.2026 12:13 Відповісти
Навіщо там жучки ??там і так всі свої😀😀😀
показати весь коментар
09.02.2026 12:54 Відповісти
Нехай з тої двушки, що відправляли на мацкву візьмуть! 😁
показати весь коментар
09.02.2026 13:15 Відповісти
Які проблеми? Стягніть х2 цієї суми з непрацюючого кацапського посольства.
показати весь коментар
09.02.2026 11:42 Відповісти
треба діяти дзеркально, не забуваючи про консульства
показати весь коментар
09.02.2026 11:44 Відповісти
показати весь коментар
09.02.2026 11:52 Відповісти
думаю що тут Урсула потакає, бо бюргери бояться залишитись без дешевого бензину...хоча форс-мажор, по контракту, наочний
показати весь коментар
09.02.2026 11:56 Відповісти
Отримають болт з лівою різьбою
показати весь коментар
09.02.2026 11:45 Відповісти
В наших реаліях можуть отримати «двушечку» + чайові.
показати весь коментар
09.02.2026 11:47 Відповісти
Власне, а що нам з того від рішень московських судів ? Послати їх всіх треба як можна далі.
показати весь коментар
09.02.2026 12:52 Відповісти
ліва різьба то для наріта
показати весь коментар
09.02.2026 11:50 Відповісти
По цеглі розберіть і починаючи з пуйла,кожному депутату госдури,члену совєта *********,гєнєралітєту,коняці лаврову,мєдвєда,пропагандонів не забудьте,засуньте в жопи собі в пам'ять про Україну.Борг буде цим повернутий.Ще тим суддям які приймали рішення.
показати весь коментар
09.02.2026 11:48 Відповісти
показати весь коментар
09.02.2026 11:49 Відповісти
Так як ніякої війни між нашими державами не має, а є еСВеО та військовий стан, то можемо кацапам виставити рахунок за кожний знищений будинок та навіть туалет.
показати весь коментар
09.02.2026 11:57 Відповісти
Таки да, війни немає, зі сторони козломордних сво, а з нашої військовий стан, який згідно Конституції оголошується лише на окремих територіях. А військовий стан і стан війни, то ж велика різниця.
показати весь коментар
09.02.2026 12:08 Відповісти
Від мертвого віслюка вуха, кацапи отримають.
показати весь коментар
09.02.2026 12:04 Відповісти
Свириденко, шмигаль, гончарук, нічого не робили по Регламенту КМУ, разом з купою держсекретарів з КМУ і ЦОВВ????
Зеленський, саме у цей час з єрмаком і сворою вертухаїв, гроші вивозили на «Мандри країнами Світу», по надуманим «самітам міру-мір»!!!
Не до московії їм було, та ще і в Козині дачку будував…
показати весь коментар
09.02.2026 12:16 Відповісти
спалити посольство русні у Киеві та присудити ім штраф за забруднення середовища...
показати весь коментар
09.02.2026 12:21 Відповісти
Кто является собственником земли и здания?
показати весь коментар
09.02.2026 12:41 Відповісти
Может тут что-нибудь найдете...

https://web.archive.org/web/20111121194745/http://uazakon.com/documents/date_1m/pg_ingvxf.htm

Это из https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97 википедии
показати весь коментар
09.02.2026 13:15 Відповісти
дякую
показати весь коментар
09.02.2026 14:53 Відповісти
Забирайте Бубочку за борги.
Він давно згоден!
показати весь коментар
09.02.2026 13:18 Відповісти
В як же Зеленський подивиться в шоколадний глаз ?
показати весь коментар
09.02.2026 13:43 Відповісти
Усі борги відносимо до майбутніх виплат репарації. Такий собі взаімозалік
показати весь коментар
09.02.2026 15:26 Відповісти
 
 