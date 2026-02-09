Суд у Москві постановив стягнути з посольства України, яке не працює з початку вторгнення РФ, понад 5,5 млн рублів боргу за енергоресурси
Арбітражний суд Москви задовольнив позови енергетичної компанії МОЕК та постановив стягнути понад 5,5 мільйона рублів заборгованості з посольства України в Росії, яке не працює з початку повномасштабного вторгнення РФ.
Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з рішенням суду, з українського посольства стягують 3,46 мільйона рублів основного боргу, а також понад 210 тисяч рублів штрафних санкцій. Крім того, суд задовольнив ще один позов на суму понад 2 мільйони рублів, що включає пеню та штрафи.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року російське МЗС оголосило про евакуацію персоналу своїх дипломатичних установ з України.
Згодом Київ заявив про розрив дипломатичних відносин із Росією та евакуацію українських дипломатів. Відтоді посольства України в Москві та Росії в Києві не функціонують.
