Часть энергоблоков АЭС Украины работает не на полную мощность из-за последствий атаки РФ, - Минэнерго

Часть энергоблоков АЭС Украины до сих пор остается разгруженной из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате российской атаки в ночь на 7 февраля.

Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Восстановление продолжается как на электростанциях, так и на высоковольтных подстанциях, обеспечивающих выдачу мощности АЭС. Сейчас атомная генерация все еще частично разгружена", - заявил он.

По словам Некрасова, в результате обстрелов энергетической инфраструктуры страны частично обесточены потребители в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Он отметил, что энергетики работают над восстановлением поврежденного оборудования, однако из-за сложной ситуации в энергосистеме в отдельных регионах вынужденно применяют аварийные отключения электроэнергии.

Массированный обстрел 7 февраля

Россия осуществила массированную атаку на Украину в ночь и утром 7 февраля. Удары фиксировались по всей стране - от запада до центра и далее до восточных областей.

По предварительной информации, враг применил:

  • стратегическую авиацию РФ (в частности Ту-95МС и Ту-22М3);

  • множество беспилотников типа Shahed.

Также были зафиксированы пуски ракет "Калибр" и "Циркон".

Из-за обстрелов массово поражены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к аварийным отключениям света в большинстве областей Украины. Графики плановых отключений электроэнергии в настоящее время не действуют из-за сложившейся ситуации.

Топ комментарии
+4
Взагалі вважаю тему енергетики України заборонити висвітлювати та обговорювати в ЗМІ. В військовий час це те ж саме що писати про склади зі зброєю чи аеродроми.
09.02.2026 12:32 Ответить
+3
Я так розумію ці звіти в кремль йдуть..
09.02.2026 12:31 Ответить
+3
Реально , ну навіщо виставляти на показ? Косплеять потужного з його відосиками?
09.02.2026 12:36 Ответить
09.02.2026 12:31 Ответить
Ніби вони там такі тупі, що самі не знають.
09.02.2026 12:33 Ответить
Зараз вже не до сарказму - наближається весна і весняно-польові роботи. В Україні близько 2 млн. гектарів зрошуваних земель. До цього необхідно додати землі селян та дачників. Що буде з врожаєм якщо ситуація із електроенергією не стабілізується і фермери, селяни та дачники не зможуть поливати землю хтось думає? І про наслідки? Може вже слід розгортати сонячні батареї в сотні разів більше існуючих площ? Може треба стимулювати до цього жителів сіл? Це продовольча безпека!
09.02.2026 12:49 Ответить
09.02.2026 12:32 Ответить
09.02.2026 12:36 Ответить
Спішать кісточку з зеленого столу отримати.
09.02.2026 12:36 Ответить
Так кацапські дрони-розвідники сутками літають і все чудово бачать. Ви думаєте, що пару з градирень не видно з висоти? Чи роздовбану підстанцію.
09.02.2026 12:36 Ответить
Я можу і погодитися, але нащо тоді алкашів, вибачте " агентів кремля" ловлять і на показ саджають? росія все рівно все знає. Можна взагалі впустити, нехай походять подивляться. Не війна а цирк.
09.02.2026 12:39 Ответить
Доповню цирк уродів чи кривавий цирк точніше 🤬*
09.02.2026 12:40 Ответить
Є таке поняття як пропаганда.
09.02.2026 12:43 Ответить
И эти, как их, графики не публиковать. Им по хорошему говоришь с девяти. Так они потом до одиннадцати в ДЕТЕКе телефоны обрывают. Все свет требуют. Сидим и ждем.
09.02.2026 13:03 Ответить
Це не тількі наслідки атаки,це показник профісіалізму цієї погані що керує Україно. Добре що " нерабам" можна лити в їх порожні макітри про потужність,незламність, оце пощастило ригозеленим " керовникам" з виборцями.
09.02.2026 12:38 Ответить
 
 