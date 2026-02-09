Часть энергоблоков АЭС Украины работает не на полную мощность из-за последствий атаки РФ, - Минэнерго
Часть энергоблоков АЭС Украины до сих пор остается разгруженной из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате российской атаки в ночь на 7 февраля.
Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
"Восстановление продолжается как на электростанциях, так и на высоковольтных подстанциях, обеспечивающих выдачу мощности АЭС. Сейчас атомная генерация все еще частично разгружена", - заявил он.
По словам Некрасова, в результате обстрелов энергетической инфраструктуры страны частично обесточены потребители в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях.
Он отметил, что энергетики работают над восстановлением поврежденного оборудования, однако из-за сложной ситуации в энергосистеме в отдельных регионах вынужденно применяют аварийные отключения электроэнергии.
Массированный обстрел 7 февраля
Россия осуществила массированную атаку на Украину в ночь и утром 7 февраля. Удары фиксировались по всей стране - от запада до центра и далее до восточных областей.
По предварительной информации, враг применил:
- стратегическую авиацию РФ (в частности Ту-95МС и Ту-22М3);
множество беспилотников типа Shahed.
Также были зафиксированы пуски ракет "Калибр" и "Циркон".
Из-за обстрелов массово поражены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к аварийным отключениям света в большинстве областей Украины. Графики плановых отключений электроэнергии в настоящее время не действуют из-за сложившейся ситуации.
