Часть энергоблоков АЭС Украины работает не на полную мощность из-за последствий атаки РФ, - Минэнерго

Часть энергоблоков АЭС Украины до сих пор остается разгруженной из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате российской атаки в ночь на 7 февраля.

Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Восстановление продолжается как на электростанциях, так и на высоковольтных подстанциях, обеспечивающих выдачу мощности АЭС. Сейчас атомная генерация все еще частично разгружена", - заявил он.

По словам Некрасова, в результате обстрелов энергетической инфраструктуры страны частично обесточены потребители в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Он отметил, что энергетики работают над восстановлением поврежденного оборудования, однако из-за сложной ситуации в энергосистеме в отдельных регионах вынужденно применяют аварийные отключения электроэнергии.

Массированный обстрел 7 февраля

Россия осуществила массированную атаку на Украину в ночь и утром 7 февраля. Удары фиксировались по всей стране - от запада до центра и далее до восточных областей.

По предварительной информации, враг применил:

стратегическую авиацию РФ (в частности Ту-95МС и Ту-22М3);

множество беспилотников типа Shahed.

Также были зафиксированы пуски ракет "Калибр" и "Циркон".

Из-за обстрелов массово поражены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к аварийным отключениям света в большинстве областей Украины. Графики плановых отключений электроэнергии в настоящее время не действуют из-за сложившейся ситуации.

