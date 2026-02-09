Враг атаковал Харьков беспилотниками: зафиксировано два попадания
Днем 9 февраля российские беспилотники атаковали Харьков. Попадания зафиксированы в Шевченковском районе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
"В Шевченковском районе города зафиксировано падение вражеского дрона "Молния". Без детонации и без последствий", - говорится в сообщении.
Впоследствии Терехов сообщил, что в Шевченковском районе зафиксировано еще одно попадание беспилотника. В настоящее время последствия удара уточняются.
Что предшествовало?
В течение января зафиксировано 75 российских обстрелов Харькова.
Отмечается, что за месяц пострадали 95 человек, среди них - пятеро детей. Девять человек, в том числе один ребенок, погибли в результате вражеских ударов.
Под обстрелами находились все без исключения районы города.
Кроме того, пострадали школы и детские сады, промышленные предприятия, железная дорога, спортивная инфраструктура, гаражные кооперативы, десятки гражданских автомобилей. Есть повреждения и в жилом секторе.
