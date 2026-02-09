Враг атаковал Харьков беспилотниками: зафиксировано два попадания

Ночная атака РФ на Николаев: дроны, отключение электроэнергии, без жертв

Днем 9 февраля российские беспилотники атаковали Харьков. Попадания зафиксированы в Шевченковском районе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

"В Шевченковском районе города зафиксировано падение вражеского дрона "Молния". Без детонации и без последствий", - говорится в сообщении.

Впоследствии Терехов сообщил, что в Шевченковском районе зафиксировано еще одно попадание беспилотника. В настоящее время последствия удара уточняются.

Что предшествовало?

В течение января зафиксировано 75 российских обстрелов Харькова. 

Отмечается, что за месяц пострадали 95 человек, среди них - пятеро детей. Девять человек, в том числе один ребенок, погибли в результате вражеских ударов.

Под обстрелами находились все без исключения районы города.

Кроме того, пострадали школы и детские сады, промышленные предприятия, железная дорога, спортивная инфраструктура, гаражные кооперативы, десятки гражданских автомобилей. Есть повреждения и в жилом секторе.

Добре що не Кличко мер Харкова....
09.02.2026 12:34 Ответить
А шо таке?
09.02.2026 12:55 Ответить
Та за Кличка то вже як " чорний гумор". Зеленський все обстріли Києва закидає Віталію, а мера Харкова хвалив і казав, що той навпаки добре підготовлений.
09.02.2026 12:57 Ответить
Ясно. Питань нема. А я часом подумав шо ви на жОПу працюєтє.
09.02.2026 13:21 Ответить
Виключно тільки на свою жОПу😸
09.02.2026 13:22 Ответить
Сарказм зрозумілий ), але треба все-таки враховувати, що від Києва до кордону з рашкою понад 200 км, а від Харкова 30-40 км, і до лінії фронту 25-30 км.
09.02.2026 13:45 Ответить
Що Харків, що Київ, та й взагалі інші міста шкода, без сарказму. Та це ж президент почав під час війни роз'єднувати, та по суті порівнювати мерів одних з найбільш постраждалих міст. Харків під постійними обстрілами, але на Київ за один раз летить така кількість заліза, що напевно жодне місто в Україні не витримає.
09.02.2026 13:50 Ответить
Згодна !
09.02.2026 13:54 Ответить
Причину такої "прискіпливої" ​​уваги до Кличка ви розумієте.)
09.02.2026 13:57 Ответить
Та розумію... Багато чого в діях влади стало "нормою" та кожного раз палає як вперше.
09.02.2026 14:01 Ответить
 
 