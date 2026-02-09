Враг атаковал Харьков беспилотниками: зафиксировано два попадания

Днем 9 февраля российские беспилотники атаковали Харьков. Попадания зафиксированы в Шевченковском районе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

"В Шевченковском районе города зафиксировано падение вражеского дрона "Молния". Без детонации и без последствий", - говорится в сообщении.

Впоследствии Терехов сообщил, что в Шевченковском районе зафиксировано еще одно попадание беспилотника. В настоящее время последствия удара уточняются.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обстреляли 27 населенных пунктов Херсонской области: 6 человек получили ранения

Что предшествовало?

В течение января зафиксировано 75 российских обстрелов Харькова.

Отмечается, что за месяц пострадали 95 человек, среди них - пятеро детей. Девять человек, в том числе один ребенок, погибли в результате вражеских ударов.

Под обстрелами находились все без исключения районы города.

Кроме того, пострадали школы и детские сады, промышленные предприятия, железная дорога, спортивная инфраструктура, гаражные кооперативы, десятки гражданских автомобилей. Есть повреждения и в жилом секторе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне убили двух жителей Донецкой области, еще 8 - ранены в результате вражеских обстрелов. ФОТОрепортаж