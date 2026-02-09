Ворог атакував Харків безпілотниками: зафіксовано два влучання
Вдень 9 лютого російські безпілотники атакували Харків. Влучання зафіксовані у Шевченківському районі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
"У Шевченківському районі міста зафіксовано падіння ворожого дрону "Молнія". Без детонації та без наслідків", - йдеться в повідомленні.
Згодом Терехов повідомив, що у Шевченківському районі зафіксовано ще одне влучання безпілотника. Наразі наслідки удару уточнюються.
Що передувало?
Упродовж січня зафіксовано 75 російських обстрілів Харкова.
Зазначається, що за місяць постраждали 95 осіб, серед них - п’ятеро дітей. Дев’ять осіб, зокрема одна дитина, загинули внаслідок ворожих ударів.
Під обстрілами перебували всі без винятку райони міста.
Крім того, постраждали школи й дитсадки, промислові підприємства, залізниця, спортивна інфраструктура, гаражні кооперативи, десятки цивільних автівок. Є пошкодження і в житловому секторі.
