Ворог атакував Харків безпілотниками: зафіксовано два влучання

Вдень 9 лютого російські безпілотники атакували Харків. Влучання зафіксовані у Шевченківському районі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

"У Шевченківському районі міста зафіксовано падіння ворожого дрону "Молнія". Без детонації та без наслідків", - йдеться в повідомленні.

Згодом Терехов повідомив, що у Шевченківському районі зафіксовано ще одне влучання безпілотника. Наразі наслідки удару уточнюються.

Що передувало?

Упродовж січня зафіксовано 75 російських обстрілів Харкова. 

Зазначається, що за місяць постраждали 95 осіб, серед них - п’ятеро дітей. Дев’ять осіб, зокрема одна дитина, загинули внаслідок ворожих ударів.

Під обстрілами перебували всі без винятку райони міста.

Крім того, постраждали школи й дитсадки, промислові підприємства, залізниця, спортивна інфраструктура, гаражні кооперативи, десятки цивільних автівок. Є пошкодження і в житловому секторі.

Добре що не Кличко мер Харкова....
09.02.2026 12:34 Відповісти
А шо таке?
09.02.2026 12:55 Відповісти
Та за Кличка то вже як " чорний гумор". Зеленський все обстріли Києва закидає Віталію, а мера Харкова хвалив і казав, що той навпаки добре підготовлений.
09.02.2026 12:57 Відповісти
Ясно. Питань нема. А я часом подумав шо ви на жОПу працюєтє.
09.02.2026 13:21 Відповісти
Виключно тільки на свою жОПу😸
09.02.2026 13:22 Відповісти
Сарказм зрозумілий ), але треба все-таки враховувати, що від Києва до кордону з рашкою понад 200 км, а від Харкова 30-40 км, і до лінії фронту 25-30 км.
09.02.2026 13:45 Відповісти
Що Харків, що Київ, та й взагалі інші міста шкода, без сарказму. Та це ж президент почав під час війни роз'єднувати, та по суті порівнювати мерів одних з найбільш постраждалих міст. Харків під постійними обстрілами, але на Київ за один раз летить така кількість заліза, що напевно жодне місто в Україні не витримає.
09.02.2026 13:50 Відповісти
Згодна !
09.02.2026 13:54 Відповісти
Причину такої "прискіпливої" ​​уваги до Кличка ви розумієте.)
09.02.2026 13:57 Відповісти
Та розумію... Багато чого в діях влади стало "нормою" та кожного раз палає як вперше.
09.02.2026 14:01 Відповісти
 
 