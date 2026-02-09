"Сливали" позиции ВСУ в соцсети: СБУ сообщила о подозрении четырем псевдоблоггерам

Четырех жителей разных регионов подозревают в распространении информации о передвижении и расположении украинских военных и оправдании агрессии РФ.

Так, в Черкассах контрразведка Службы безопасности задержала 50-летнего сторонника рашизма, который во время воздушных тревог фиксировал работу украинской ПВО и "сливал" видео в Телеграме.

Кроме этого, злоумышленник в комментариях интернет-сообществ "отбеливал" военные преступления рашистов и распространял фейки об украинских пленных.

В Николаеве военные контрразведчики СБУ заблокировали попытку распространения в интернете данных о маршрутах движения украинских войск в южном регионе.

По результатам комплексных мероприятий сообщено о подозрении 31-летнему контрактнику боевой бригады ВСУ, который опубликовал на своей странице в ТикТоке видео перемещения своего подразделения.

В Донецкой области задержан 37-летний житель Славянска, который находился в розыске за уклонение от мобилизации и "подсвечивал" в соцсетях геолокации Сил обороны на Краматорском направлении.

Такие видео фигурант "разгонял" на собственном YouTube-канале с общей аудиторией более 11 тысяч пользователей.

В Днепропетровской области разоблачен 34-летний администратор Вайбер-группы, который публиковал в чате координаты украинских блокпостов и пунктов временного базирования Сил обороны.

Инициированная Службой безопасности Украины экспертиза подтвердила факты незаконной деятельности злоумышленников, которые действовали в ущерб национальной безопасности.

Доказательства изъяты во время обысков

Во время обысков по местам проживания фигурантов правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны. По данным следствия, на устройствах обнаружены материалы, содержащие доказательства противоправной деятельности.

Сообщено о подозрении

В настоящее время следователи СБУ сообщили злоумышленникам о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

чч. 1, 2 ст. 114-2 - распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных сил Украины или других военных формирований;

ч. 1 ст. 436-2 - оправдание, признание правомерной и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, а также героизация ее участников.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Продолжаются следственные действия.

