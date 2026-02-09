2 684 15

"Сливали" позиции ВСУ в соцсети: СБУ сообщила о подозрении четырем псевдоблоггерам

Четырех жителей разных регионов подозревают в распространении информации о передвижении и расположении украинских военных и оправдании агрессии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Так, в Черкассах контрразведка Службы безопасности задержала 50-летнего сторонника рашизма, который во время воздушных тревог фиксировал работу украинской ПВО и "сливал" видео в Телеграме.

Кроме этого, злоумышленник в комментариях интернет-сообществ "отбеливал" военные преступления рашистов и распространял фейки об украинских пленных.

В Николаеве военные контрразведчики СБУ заблокировали попытку распространения в интернете данных о маршрутах движения украинских войск в южном регионе.

По результатам комплексных мероприятий сообщено о подозрении 31-летнему контрактнику боевой бригады ВСУ, который опубликовал на своей странице в ТикТоке видео перемещения своего подразделения.

В Донецкой области задержан 37-летний житель Славянска, который находился в розыске за уклонение от мобилизации и "подсвечивал" в соцсетях геолокации Сил обороны на Краматорском направлении.

Такие видео фигурант "разгонял" на собственном YouTube-канале с общей аудиторией более 11 тысяч пользователей.

В Днепропетровской области разоблачен 34-летний администратор Вайбер-группы, который публиковал в чате координаты украинских блокпостов и пунктов временного базирования Сил обороны.

Инициированная Службой безопасности Украины экспертиза подтвердила факты незаконной деятельности злоумышленников, которые действовали в ущерб национальной безопасности.

Доказательства изъяты во время обысков

Во время обысков по местам проживания фигурантов правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны. По данным следствия, на устройствах обнаружены материалы, содержащие доказательства противоправной деятельности.

Сообщено о подозрении

В настоящее время следователи СБУ сообщили злоумышленникам о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • чч. 1, 2 ст. 114-2 - распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных сил Украины или других военных формирований;

  • ч. 1 ст. 436-2 - оправдание, признание правомерной и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, а также героизация ее участников.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Продолжаются следственные действия.

Не переводяться ці сучі потрохи
09.02.2026 14:37 Ответить
Допоки цю мерзоту не почнуть розстрілювати ,або хочаб відправляти на розмінування нічого не змінится ,ворог за допомогою телеграм каналів відкрив внутрішній фронт.
09.02.2026 14:37 Ответить
А хто це має робити зільоні недоноски? Так вони самі кого хочеш продадуть ? За гроші пропускають закордон,за гроші лзивають все що можна злити ...
09.02.2026 15:03 Ответить
Під час обстрілу Києва в реальному часі можна дивитися репортаж із Києва через тік-ток... Так що ще роботи в СБУ чимало.
09.02.2026 14:49 Ответить
А псевдоблогери за кого топили, за Порошенка, чи все-таки за найвеличнішого лідора у Всесвіті? Питання риторичне.)))
09.02.2026 14:57 Ответить
Немає ніяких псевдоблогерів. Є журналісти, це ті в кого є посвідчення журналіста, і є всі інші. Блогери, ІПСО, боти с лахти і савушкіна, чорні піарники на окладі, просто нікчемні люди, падлюки і вралі. Чесна людина має посвідчення і підписує свої слова своїм справжнім імʼям.
09.02.2026 15:12 Ответить
Внутрішніх ворогів Україні дуже багато Тому потрібно змінити КК і ввести "спрощену процедуру" розслідування таких злочинів і ввести (тимчасово) страту таких гнид Але є ще біль ш більша зрада---коли вищі державні посадовці,--постійно піаряться і розповідають про плани як в постачанні зброї,так і таємних операцій Це стосується і президента і майже всіх міністрів,малюків буданових і інш. Це ПРЯМЕ порушення про таємниці Сюди відноситься і наше "доблесне" -продажне ЗМІ. Таке враження,що іде пряма доповідь фашистам--москалям Чому це питання замовчується і не розслідується?????
09.02.2026 15:15 Ответить
У тебе хибне враження. Більшисть таємниць що тобі вважаються на самому ділі озвучуються уповноваженими особами. Які по закону повинні їх озвучити. Наприклад це все що стосується постачання зброї. Наши партнери та прихильники всі без винятку демократичні держави. Вони витрачають гроші своїх громадян - платників податків і виборців. Вони повинні звітувати про напрямки витрачання цих коштів. Так само і наші політики повинні нам звітувати що вони будуть робити і що вже зробили. А справжні секрети кацапи получають прямиком з банкової. Читати цензор для цього їм не треба.
09.02.2026 15:36 Ответить
Тикати будеш в своїй пісочниці. Ну і що нового ти написав7
09.02.2026 15:43 Ответить
Нічого. Пояснив тобі банальні речі. Бо мабуть не доходить самостійно. Без допомоги КО. Тільки не треба прикидатися клоуном. Одного роялиста більше ніж досить. А нове я написав у першому коментарі до цієї публікації.
09.02.2026 15:48 Ответить
По стилю спілкування зразу видно,що ти або кацап,або просто тупий малорос. Не ліз в розмову до дорослих хлопчику,бо твого розуму ---тільки для пісочниці.
09.02.2026 15:55 Ответить
Алавєрдьі.
09.02.2026 18:02 Ответить
а як шо по людські ,то таку мерзоту прогнати через стрій з битами, метрів 500...і фсьо ... ...
09.02.2026 15:21 Ответить
Цих хлопчиків тре перекваліфікувати з блогерів на мінерів. Та на розмінування територій, котрі засрали їхні кумири.
