"Зливали" позиції ЗСУ в соцмережі: СБУ повідомила про підозру чотирьом псевдоблогерам

Чотирьох мешканців різних регіонів підозрюють у поширенні інформації про рух та розташування українських військових і виправдовуванні агресії РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Так, у Черкасах контррозвідка Служби безпеки затримала 50-річного прихильника рашизму, який під час повітряних тривог фіксував роботу української ППО і "зливав" відео у Телеграмі.

Крім цього, зловмисник в коментарях інтернет-спільнот "відбілював" воєнні злочини рашистів і поширював фейки про українських полонених.

У Миколаєві військові контррозвідники СБУ заблокували спробу розповсюдження в інтернеті даних про маршрути руху українських військ у південному регіоні.

За результатами комплексних заходів повідомлено про підозру 31-річному контрактнику бойової бригади ЗСУ, який опублікував на власній сторінці у ТікТоку відео переміщення свого підрозділу.

На Донеччині затримано 37-річного жителя Слов’янська, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації та "підсвічував" у соцмережах геолокації Сил оборони на Краматорському напрямку.

Такі відео фігурант "розганяв" на власному Ютуб-каналі із загальною аудиторією понад 11 тисяч користувачів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ викрила коригувальницю, яка на замовлення РФ робила "відеопастки" для ударів по Хмельниччині. ФОТОрепортаж

У Дніпропетровській області викрито 34-річного адміністратора Вайбер-групи, який публікував у чаті координати українських блокпостів і пунктів тимчасового базування Сил оборони.

Ініційована Службою безпеки України експертиза підтвердила факти незаконної діяльності зловмисників, які діяли на шкоду національній безпеці.

Докази вилучено під час обшуків

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони. За даними слідства, на пристроях виявлено матеріали, що містять докази протиправної діяльності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Працівник столичного банку передавав РФ персональні дані воїнів Сил оборони, - СБУ. ФОТОрепортаж

Повідомлено про підозру

Наразі слідчі СБУ повідомили зловмисникам про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

чч. 1, 2 ст. 114-2 - поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних сил України чи інших військових формувань;

ч. 1 ст. 436-2 - виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії рф проти України, а також глорифікація її учасників.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Тривають слідчі дії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава окупаційної адміністрації Маріуполя отримав вирок у 15 років, - Офіс Генпрокурора





