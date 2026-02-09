УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8064 відвідувача онлайн
Новини Викриття колаборантів
2 684 15

"Зливали" позиції ЗСУ в соцмережі: СБУ повідомила про підозру чотирьом псевдоблогерам

Чотирьох мешканців різних регіонів підозрюють у поширенні інформації про рух та розташування українських військових і виправдовуванні агресії РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Так, у Черкасах контррозвідка Служби безпеки затримала 50-річного прихильника рашизму, який під час повітряних тривог фіксував роботу української ППО і "зливав" відео у Телеграмі.

Крім цього, зловмисник в коментарях інтернет-спільнот "відбілював" воєнні злочини рашистів і поширював фейки про українських полонених.

У Миколаєві військові контррозвідники СБУ заблокували спробу розповсюдження в інтернеті даних про маршрути руху українських військ у південному регіоні.

За результатами комплексних заходів повідомлено про підозру 31-річному контрактнику бойової бригади ЗСУ, який опублікував на власній сторінці у ТікТоку відео переміщення свого підрозділу.

На Донеччині затримано 37-річного жителя Слов’янська, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації та "підсвічував" у соцмережах геолокації Сил оборони на Краматорському напрямку.

Такі відео фігурант "розганяв" на власному Ютуб-каналі із загальною аудиторією понад 11 тисяч користувачів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ викрила коригувальницю, яка на замовлення РФ робила "відеопастки" для ударів по Хмельниччині. ФОТОрепортаж

У Дніпропетровській області викрито 34-річного адміністратора Вайбер-групи, який публікував у чаті координати українських блокпостів і пунктів тимчасового базування Сил оборони.

Ініційована Службою безпеки України експертиза підтвердила факти незаконної діяльності зловмисників, які діяли на шкоду національній безпеці.

Докази вилучено під час обшуків

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони. За даними слідства, на пристроях виявлено матеріали, що містять докази протиправної діяльності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Працівник столичного банку передавав РФ персональні дані воїнів Сил оборони, - СБУ. ФОТОрепортаж

Повідомлено про підозру

Наразі слідчі СБУ повідомили зловмисникам про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

  • чч. 1, 2 ст. 114-2 - поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних сил України чи інших військових формувань;

  • ч. 1 ст. 436-2 - виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії рф проти України, а також глорифікація її учасників.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Тривають слідчі дії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава окупаційної адміністрації Маріуполя отримав вирок у 15 років, - Офіс Генпрокурора



Автор: 

СБУ (13865) державна зрада (1812) колабораціонізм (1208)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Не переводяться ці сучі потрохи
показати весь коментар
09.02.2026 14:37 Відповісти
+5
Допоки цю мерзоту не почнуть розстрілювати ,або хочаб відправляти на розмінування нічого не змінится ,ворог за допомогою телеграм каналів відкрив внутрішній фронт.
показати весь коментар
09.02.2026 14:37 Відповісти
+3
А псевдоблогери за кого топили, за Порошенка, чи все-таки за найвеличнішого лідора у Всесвіті? Питання риторичне.)))
показати весь коментар
09.02.2026 14:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не переводяться ці сучі потрохи
показати весь коментар
09.02.2026 14:37 Відповісти
Допоки цю мерзоту не почнуть розстрілювати ,або хочаб відправляти на розмінування нічого не змінится ,ворог за допомогою телеграм каналів відкрив внутрішній фронт.
показати весь коментар
09.02.2026 14:37 Відповісти
А хто це має робити зільоні недоноски? Так вони самі кого хочеш продадуть ? За гроші пропускають закордон,за гроші лзивають все що можна злити ...
показати весь коментар
09.02.2026 15:03 Відповісти
Під час обстрілу Києва в реальному часі можна дивитися репортаж із Києва через тік-ток... Так що ще роботи в СБУ чимало.
показати весь коментар
09.02.2026 14:49 Відповісти
А псевдоблогери за кого топили, за Порошенка, чи все-таки за найвеличнішого лідора у Всесвіті? Питання риторичне.)))
показати весь коментар
09.02.2026 14:57 Відповісти
Немає ніяких псевдоблогерів. Є журналісти, це ті в кого є посвідчення журналіста, і є всі інші. Блогери, ІПСО, боти с лахти і савушкіна, чорні піарники на окладі, просто нікчемні люди, падлюки і вралі. Чесна людина має посвідчення і підписує свої слова своїм справжнім імʼям.
показати весь коментар
09.02.2026 15:12 Відповісти
Внутрішніх ворогів Україні дуже багато Тому потрібно змінити КК і ввести "спрощену процедуру" розслідування таких злочинів і ввести (тимчасово) страту таких гнид Але є ще біль ш більша зрада---коли вищі державні посадовці,--постійно піаряться і розповідають про плани як в постачанні зброї,так і таємних операцій Це стосується і президента і майже всіх міністрів,малюків буданових і інш. Це ПРЯМЕ порушення про таємниці Сюди відноситься і наше "доблесне" -продажне ЗМІ. Таке враження,що іде пряма доповідь фашистам--москалям Чому це питання замовчується і не розслідується?????
показати весь коментар
09.02.2026 15:15 Відповісти
У тебе хибне враження. Більшисть таємниць що тобі вважаються на самому ділі озвучуються уповноваженими особами. Які по закону повинні їх озвучити. Наприклад це все що стосується постачання зброї. Наши партнери та прихильники всі без винятку демократичні держави. Вони витрачають гроші своїх громадян - платників податків і виборців. Вони повинні звітувати про напрямки витрачання цих коштів. Так само і наші політики повинні нам звітувати що вони будуть робити і що вже зробили. А справжні секрети кацапи получають прямиком з банкової. Читати цензор для цього їм не треба.
показати весь коментар
09.02.2026 15:36 Відповісти
Тикати будеш в своїй пісочниці. Ну і що нового ти написав7
показати весь коментар
09.02.2026 15:43 Відповісти
Нічого. Пояснив тобі банальні речі. Бо мабуть не доходить самостійно. Без допомоги КО. Тільки не треба прикидатися клоуном. Одного роялиста більше ніж досить. А нове я написав у першому коментарі до цієї публікації.
показати весь коментар
09.02.2026 15:48 Відповісти
По стилю спілкування зразу видно,що ти або кацап,або просто тупий малорос. Не ліз в розмову до дорослих хлопчику,бо твого розуму ---тільки для пісочниці.
показати весь коментар
09.02.2026 15:55 Відповісти
Алавєрдьі.
показати весь коментар
09.02.2026 18:02 Відповісти
а як шо по людські ,то таку мерзоту прогнати через стрій з битами, метрів 500...і фсьо ... ...
показати весь коментар
09.02.2026 15:21 Відповісти
Цих хлопчиків тре перекваліфікувати з блогерів на мінерів. Та на розмінування територій, котрі засрали їхні кумири.
показати весь коментар
09.02.2026 16:37 Відповісти
 
 