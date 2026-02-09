Дело о хищении 2 миллионов гривен на программе реабилитации в Одессе направили в суд
Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении семи человек, которых обвиняют в завладении более 2 миллионами гривен бюджетных средств, выделенных на городскую программу "28 дней" по противодействию ВИЧ/СПИДу, туберкулезу, гепатитам и наркомании.
По данным следствия, организатором преступной схемы была депутат Одесского городского совета, которая одновременно возглавляла общественную организацию в сфере реабилитации, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
К противоправной деятельности она привлекла еще шесть человек, среди которых сотрудник городского Департамента здравоохранения, руководитель коммунального предприятия, директор общества с ограниченной ответственностью и два физических лица-предпринимателя.
Следователи установили, что бюджетные средства перечислялись на основании фиктивных отчетов и документации. В них указывались лица, которые фактически не проходили реабилитационный курс или получали услуги частично или вообще их не получали. В течение 2023-2024 годов участники схемы незаконно присвоили более 2 миллионов гривен.
В настоящее время уголовное производство передано в суд для рассмотрения по существу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль