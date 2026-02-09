Справу про розкрадання 2 мільйонів гривень на програмі реабілітації в Одесі скерували до суду

Одеська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо семи осіб, яких обвинувачують у заволодінні понад 2 мільйонами гривень бюджетних коштів, виділених на міську програму "28 днів" з протидії ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії.

За даними слідства, організаторкою злочинної схеми була депутатка Одеської міської ради, яка одночасно очолювала громадську організацію у сфері реабілітації, інформує Цензор.НЕТ.

До протиправної діяльності вона залучила ще шістьох осіб, серед яких працівник міського Департаменту охорони здоров’я, керівниця комунального підприємства, директор товариства з обмеженою відповідальністю та двоє фізичних осіб-підприємців.

Слідчі встановили, що бюджетні кошти перераховувалися на підставі фіктивних звітів і документації. У них зазначалися особи, які фактично не проходили реабілітаційний курс або отримували послуги частково чи взагалі їх не отримували. Упродовж 2023–2024 років учасники схеми незаконно привласнили понад 2 мільйонів гривень.

Наразі кримінальне провадження передано до суду для розгляду по суті.

