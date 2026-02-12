Командир 225 ОШП Олег Ширяев в интервью WSJ: Мы должны сосредоточиться на поражении российских операторов дронов и командных пунктов
Использование дронов помогает России поддерживать изнурительное и медленное наступление. В то же время Украина ищет военный план, выходящий за рамки уничтожения как можно большего количества российских солдат.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Wall Street Journal со ссылкой на опыт украинских командиров на поле боя.
Что известно?
Американское издание отмечает, что Россия сосредоточилась на нанесении ударов на средней дистанции, где приоритетными целями являются украинские операторы дронов и логистика. В свою очередь, украинские Силы обороны стремятся нанести максимальные потери российской пехоте. Цель — уничтожать 50 000 российских солдат в месяц.
Герой Украины Олег Ширяев, командующий 225 ОШП, в комментарии WSJ отметил, что украинские силы могли бы лучше противостоять российскому давлению, если бы больше сосредотачивались на поражении российских операторов дронов, а также ротных и батальонных командных пунктов за много километров от линии соприкосновения.
"На тактическом уровне все держится на их плечах", — заявил Ширяев.
В настоящее время, по подсчетам Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне, потери россиян ранеными и убитыми составляют около 1,2 миллиона за период полномасштабной войны.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что 225-й Отдельный штурмовой полк в течение 2025 года уничтожил 14 946 оккупантов, что составляет почти 30 укомплектованных батальонов.
