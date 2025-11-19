Герой України Ширяєв закликав Трампа надати Україні "Томагавки": "Це те, що нам потрібно"

Командир 225-го Окремого штурмового полку, Герой України Олег Ширяєв закликав адміністрацію президента США Дональда Трампа надати Україні ракети "Томагавк".

Про це він заявив в інтерв'ю Fox News, передає Цензор.НЕТ.

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Вперше видання Fox News взяло інтерв'ю у бойового командира Сил оборони України.

"Головне, що нам потрібно, - це ракети великої дальності", - сказав Ширяєв.

За його словами, це необхідно у зв'язку з посиленням зіткнень із російськими військами.

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Командир переконаний, що навіть якщо США не нададуть ракети "Томагавк", армія України здатна дати відсіч окупантам.

"Я впевнений, що наші збройні сили продовжуватимуть захищати суверенітет України незалежно від типу та кількості зброї, яку ми отримаємо. Хоча я вважаю, що Україна отримала б велику користь від постачання ракет "Томагавк", з огляду на доведену точність цієї зброї. Ми знаємо, що на політичному рівні відбувається багато чого, і ми будемо захищати нашу країну всіма засобами, які маємо в своєму розпорядженні", - пояснив він.

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Ширяєв нагадав, що Україна зупинила просування РФ на Сумщині. А деокупація цієї території може зміцнити позиції України на переговорах.

Fox News пише, що ракети "Томагавк" стали б корисним засобом для стримування наступу РФ та забезпечення кращої позиції на переговорах для України.

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Переговори України та США щодо передачі Tomahawk

6 жовтня Трамп заявив, що певною мірою ухвалив рішення про постачання Tomahawk Україні, водночас підкресливши, що не хоче ескалації й перед остаточним рішенням хоче знати конкретні цілі їхнього застосування та маршрути польоту.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що у Вашингтоні обговорюють можливість постачання Tomahawk, але остаточне рішення лишається за Трампом. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що під час зустрічі на полях Генасамблеї ООН президенти України й США торкалися питання зняття табу на постачання озброєнь.

8 жовтня Зеленський сказав журналістам, що під час зустрічі в Білому домі 18 серпня Трамп не відмовив у проханні щодо Tomahawk. 10 жовтня президент Росії Володимир Путін попередив, що у разі постачання цих ракет відповіддю Москви стане посилення системи ППО.

13 жовтня Трамп повідомив, що США можуть надіслати Tomahawk Україні, якщо Путін відмовиться від врегулювання. 16 жовтня президенти США та РФ провели телефонну розмову, під час якої, за словами Трампа, ідея постачання ракет не сподобалася Путіну.

17 жовтня під час зустрічі у Вашингтоні Зеленський підтвердив, що Трамп не сказав однозначного "ні", але й не дав прямого "так". 20 жовтня Зеленський зазначив, що європейські лідери розглядають можливість звернутися до Трампа з проханням дозволити використання Tomahawk Україні.

31 жовтня стало відомо, що Пентагон дав Білому дому "зелене світло" на передачу Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk після оцінки, що це не матиме негативного впливу на запаси США. Остаточне політичне рішення в руках Трампа.

Проте вже на початку листопада Трамп заявив, що наразі не розглядає можливість передачі крилатих ракет "Томагавк" Україні.

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