Командир 225 ОШП Олег Ширяєв в інтерв’ю WSJ: Маємо зосередитись на ураженні російських операторів дронів та командних пунктів
Використання дронів допомагає Росії підтримувати виснажливий та повільний наступ. Водночас Україна шукає військовий план, що виходить за межі знищення якомога більшої кількості російських солдатів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal, з посиланням на досвід українських командирів на полі бою.
Що відомо?
Американське видання зазначає, що Росія зосередилась на завданні ударів на середній дистанції, де пріоритетними цілями є українські оператори дронів та логістика. Натомість українські Сили оборони прагнуть завдати максимальних втрат російській піхоті. Мета - знищувати 50 000 російських солдатів на місяць.
Герой України Олег Ширяєв, який командує 225 ОШП, у коментарі WSJ зазначив, що українські сили могли б краще протистояти російському тиску, якби більше зосереджувалися на ураженні російських операторів дронів, а також ротних і батальйонних командних пунктів за багато кілометрів від лінії зіткнення.
"На тактичному рівні все тримається на їхніх плечах", - заявив Ширяєв.
На даний час, за підрахунками Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) у Вашингтоні, втрати росіян пораненими і вбитими становлять близько 1,2 мільйона за період повномасштабної війни.
Що передувало?
Раніше повідомлялось, що 225-й Окремий штурмовий полк протягом 2025 року знищив 14 946 окупантів, що становить майже 30 укомплектованих батальйонів.
