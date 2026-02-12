Нидерланды передадут Украине симуляторы F-16 для подготовки пилотов, - министр обороны Брекельманс

Нидерланды в ближайшее время передадут Украине симуляторы истребителей F-16 для обучения пилотов.

Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, Украина сталкивается со сложными зимними условиями, поэтому важно обеспечить эффективную подготовку пилотов и поддержку ВСУ для весенних операций.

"В течение последних нескольких недель Нидерланды предоставили помощь на сотни миллионов евро в виде дронов и боеприпасов. Сегодня я также могу объявить, что мы передадим симуляторы F-16, поскольку продолжаем помогать Украине в эксплуатации этих самолетов", - отметил Брекельманс.

Он добавил, что уровень поддержки Украины будет сохранен и в долгосрочной перспективе, в частности это заложено в бюджет нового правительства. Министр также подчеркнул, что детали передачи не будут разглашаться из соображений безопасности.