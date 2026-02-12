РУС
Новости Помощь Украине от Нидерландов
Нидерланды передадут Украине симуляторы F-16 для подготовки пилотов, - министр обороны Брекельманс

Нидерланды в ближайшее время передадут Украине симуляторы истребителей F-16 для обучения пилотов.

Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, Украина сталкивается со сложными зимними условиями, поэтому важно обеспечить эффективную подготовку пилотов и поддержку ВСУ для весенних операций.

"В течение последних нескольких недель Нидерланды предоставили помощь на сотни миллионов евро в виде дронов и боеприпасов. Сегодня я также могу объявить, что мы передадим симуляторы F-16, поскольку продолжаем помогать Украине в эксплуатации этих самолетов", - отметил Брекельманс.

Он добавил, что уровень поддержки Украины будет сохранен и в долгосрочной перспективе, в частности это заложено в бюджет нового правительства. Министр также подчеркнул, что детали передачи не будут разглашаться из соображений безопасности.

Нидерланды (1702) F-16 (600) Брекельманс Рубен (32)
Дякуємо, ви справжні друзі, які не залишать в біді! Симулятори ці краще розмістити десь за кордоном, щоб по ним не прилетіло нічого.
12.02.2026 12:25 Ответить
тренажери повинні бути у авіаційних крилах, щоб тренуватися (навіть тоді, коли немає погодних умов для польотів)...
12.02.2026 12:36 Ответить
Якщо там є бункер проти балістики, то звісно повинні бути там, але якщо бункера немає, то як їх там тримати? Якщо їх навіть шахедами тоді можна знищити.
12.02.2026 13:13 Ответить
я знаю де на території України є хороший бункер - навіть рятує від ядерного вибуху....
12.02.2026 13:37 Ответить
дякую за симуляцію ударів
за симуляцію війни
за симуляцію допомоги та будапешту
за тотальну симуляцію
12.02.2026 12:32 Ответить
Це добре.
Сподіваюсь прийде час й Ф16 зможуть відігнати рашиські носії КАБів.
12.02.2026 12:42 Ответить
в кіно хіба що
12.02.2026 12:45 Ответить
В кіно рашисти "захопили" Київ за три дня🤣🤣🤣.
П. С. путин-*****.
кацап - нелюдь, раб *********** на швабре.
*****& кацапи - ПНХ.
12.02.2026 15:36 Ответить
12.02.2026 12:55 Ответить
 
 