Нидерланды передадут Украине симуляторы F-16 для подготовки пилотов, - министр обороны Брекельманс
Нидерланды в ближайшее время передадут Украине симуляторы истребителей F-16 для обучения пилотов.
Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, Украина сталкивается со сложными зимними условиями, поэтому важно обеспечить эффективную подготовку пилотов и поддержку ВСУ для весенних операций.
"В течение последних нескольких недель Нидерланды предоставили помощь на сотни миллионов евро в виде дронов и боеприпасов. Сегодня я также могу объявить, что мы передадим симуляторы F-16, поскольку продолжаем помогать Украине в эксплуатации этих самолетов", - отметил Брекельманс.
Он добавил, что уровень поддержки Украины будет сохранен и в долгосрочной перспективе, в частности это заложено в бюджет нового правительства. Министр также подчеркнул, что детали передачи не будут разглашаться из соображений безопасности.
за симуляцію війни
за симуляцію допомоги та будапешту
за тотальну симуляцію
Сподіваюсь прийде час й Ф16 зможуть відігнати рашиські носії КАБів.
П. С. путин-*****.
кацап - нелюдь, раб *********** на швабре.
*****& кацапи - ПНХ.