Нідерланди передадуть Україні симулятори F-16 для підготовки пілотів, - міністр оборони Брекельманс

Нідерланди найближчим часом передадуть Україні симулятори винищувачів F-16 для навчання пілотів.

Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, Україна стикається зі складними зимовими умовами, тому важливо забезпечити ефективну підготовку пілотів та підтримку ЗСУ для весняних операцій.

"Протягом останніх кількох тижнів Нідерланди надали допомогу на сотні мільйонів євро у вигляді дронів і боєприпасів. Сьогодні я також можу оголосити, що ми передамо симулятори F-16, оскільки продовжуємо допомагати Україні в експлуатації цих літаків", - зазначив Брекельманс.

Він додав, що рівень підтримки України буде збережено і в довгостроковій перспективі, зокрема це закладено у бюджет нового уряду. Міністр також наголосив, що деталі передачі не розголошуватимуться через безпекові міркування.

Нідерланди (1700) F16 F-16 (720) Брекельманс Рубен (33)
Дякуємо, ви справжні друзі, які не залишать в біді! Симулятори ці краще розмістити десь за кордоном, щоб по ним не прилетіло нічого.
12.02.2026 12:25 Відповісти
тренажери повинні бути у авіаційних крилах, щоб тренуватися (навіть тоді, коли немає погодних умов для польотів)...
12.02.2026 12:36 Відповісти
Якщо там є бункер проти балістики, то звісно повинні бути там, але якщо бункера немає, то як їх там тримати? Якщо їх навіть шахедами тоді можна знищити.
12.02.2026 13:13 Відповісти
я знаю де на території України є хороший бункер - навіть рятує від ядерного вибуху....
12.02.2026 13:37 Відповісти
дякую за симуляцію ударів
за симуляцію війни
за симуляцію допомоги та будапешту
за тотальну симуляцію
12.02.2026 12:32 Відповісти
Це добре.
Сподіваюсь прийде час й Ф16 зможуть відігнати рашиські носії КАБів.
12.02.2026 12:42 Відповісти
в кіно хіба що
12.02.2026 12:45 Відповісти
В кіно рашисти "захопили" Київ за три дня🤣🤣🤣.
П. С. путин-*****.
кацап - нелюдь, раб *********** на швабре.
*****& кацапи - ПНХ.
12.02.2026 15:36 Відповісти
