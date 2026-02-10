Більше підтримкм: МЗС Нідерландів очолить проукраїнський євродепутат

Новим міністром закордонних справ Нідерландів стане євродепутат, відомий своєю проукраїнською позицією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Euractiv.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Хто очолить МЗС Нідерландів

Міністром стане 42-річний Том Берендсен, який представляє Європейську народну партію. Він є депутатом Європейського парламенту з 2019 року і вже очолював виборчу кампанію своєї партії на останніх виборах.

Берендсен охарактеризований як прихильник України та активний прихильник європейської солідарності. Він закликає Європу зменшити торговельну залежність від Китаю і зміцнювати оборону незалежно від США.

"Для мене це честь і велика відповідальність очолити МЗС Нідерландів у цей критичний час", — заявив Берендсен після оголошення про призначення.

Це призначення підсилює очікування, що Нідерланди збережуть активну підтримку України на міжнародній арені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майбутній прем’єр Нідерландів Роб Єттен вважає, що зараз не час для переговорів з Путіним

Політичний контекст і підтримка України

Новий уряд меншості Нідерландів сформовано трьома партіями: ліберальною D66, правоцентристською VVD і CDA, членом якої є Берендсен. Коаліція має намір підтримувати Україну економічно та оборонно у 2027–2029 роках.

За планами, ліберальна D66 має виділити близько 3 млрд євро військової допомоги Україні протягом трьох років, а ще майже 400 млн євро підуть на інші безпекові напрямки. Такі кроки свідчать про продовження тісної співпраці між Нідерландами та Києвом у підтримці проти російської агресії.

Раніше ми писали, що Україна та Нідерланди поглиблюють оборонне партнерство.

Також читайте: У Нідерландах хочуть створити довгострокове житло для біженців із України на базі курортного парку