Больше поддержки: МИД Нидерландов возглавит проукраинский евродепутат

Новым министром иностранных дел Нидерландов станет евродепутат, известный своей проукраинской позицией.

Кто возглавит МИД Нидерландов

Министром станет 42-летний Том Берендсен, представляющий Европейскую народную партию. Он является депутатом Европейского парламента с 2019 года и уже возглавлял избирательную кампанию своей партии на последних выборах.

Берендсен характеризуется как сторонник Украины и активный сторонник европейской солидарности. Он призывает Европу уменьшить торговую зависимость от Китая и укреплять оборону независимо от США.

"Для меня это честь и большая ответственность возглавить МИД Нидерландов в это критическое время", — заявил Берендсен после объявления о назначении.

Это назначение усиливает ожидания, что Нидерланды сохранят активную поддержку Украины на международной арене.

Политический контекст и поддержка Украины

Новое правительство меньшинства Нидерландов сформировано тремя партиями: либеральной D66, правоцентристской VVD и CDA, членом которой является Берендсен. Коалиция намерена поддерживать Украину экономически и в области обороны в 2027–2029 годах.

По планам, либеральная D66 должна выделить около 3 млрд евро военной помощи Украине в течение трех лет, а еще почти 400 млн евро пойдут на другие направления безопасности. Такие шаги свидетельствуют о продолжении тесного сотрудничества между Нидерландами и Киевом в поддержке против российской агрессии.

