В Европе образовались два лагеря по взаимодействию с Россией, - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Европе образовались два лагеря: одни готовы к диалогу с Москвой, другие придерживаются "близорукой" позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Песков заявил российским СМИ:

"В Европе образовались два лагеря. Кто-то все больше начинает говорить, что, несмотря ни на что, с россиянами нужно начинать разговаривать. И это созвучно нашему подходу", - отметил представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что кто-то продолжает придерживаться прежнего подхода, "абсолютно недальновидного", неразумного и нерационального.

"О том, что, мол, нужно оборвать все контакты и не восстанавливать их ни в коем случае. Это политическая неграмотность и политическая близорукость", - добавил Песков.

Что предшествовало?

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что следующий раунд переговоров с Украиной в США состоится "уже скоро".