В Европе образовались два лагеря по взаимодействию с Россией, - Песков

Песков подчеркнул наличие двух лагерей в Европе:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Европе образовались два лагеря: одни готовы к диалогу с Москвой, другие придерживаются "близорукой" позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Песков заявил российским СМИ:

Европе образовались два лагеря. Кто-то все больше начинает говорить, что, несмотря ни на что, с россиянами нужно начинать разговаривать. И это созвучно нашему подходу", - отметил представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что кто-то продолжает придерживаться прежнего подхода, "абсолютно недальновидного", неразумного и нерационального.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рютте: Европейские государства самостоятельно решают вопрос диалога с РФ

"О том, что, мол, нужно оборвать все контакты и не восстанавливать их ни в коем случае. Это политическая неграмотность и политическая близорукость", - добавил Песков.

Что предшествовало?

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что следующий раунд переговоров с Украиной в США состоится "уже скоро".

Автор: 

Европа (2313) Песков Дмитрий (2094)
Топ комментарии
+14
😁 Це табір, де стоять намети майже всіх європейських країн і окремо стоячий мадярський чум і словацькиий шалаш. Про білоруське дупло у картоплинні навіть писати не буду.
12.02.2026 14:52 Ответить
+10
Та не два табори, а один...
Другий - то не табір, а просто 2-х місна палатка типу "орбан"
12.02.2026 14:52 Ответить
+4
***** розколов Європу, як кошенят. Політики завжди були продажні, а ще як зʼясувалось ще й на гачку у кагебе.
12.02.2026 14:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Два табори,одні куплені за рублі рашкою, а інші ще не визначилися.
12.02.2026 14:50 Ответить
А інші рублів не хочуть, але ще не визначилися, скільки і якою валютою брати. Бо трампісти наполягають на доларах, "євроскептики" не довіряють еврам, песимісти не вірять у крипту...
12.02.2026 15:10 Ответить
Ну Орбан то в чомусь бере і вже давно
12.02.2026 15:13 Ответить
Так Орган сидить у першому таборі, в тому, де беруть китайською валютою - фу-***-мі
12.02.2026 17:59 Ответить
Та не два табори, а один...
Другий - то не табір, а просто 2-х місна палатка типу "орбан"
12.02.2026 14:52 Ответить
😁 Це табір, де стоять намети майже всіх європейських країн і окремо стоячий мадярський чум і словацькиий шалаш. Про білоруське дупло у картоплинні навіть писати не буду.
12.02.2026 14:52 Ответить
Цей табір поступово поповнюється. Чехі вже там, подивимось, що буде у Франції після Макрона.
12.02.2026 14:54 Ответить
***** розколов Європу, як кошенят. Політики завжди були продажні, а ще як зʼясувалось ще й на гачку у кагебе.
12.02.2026 14:53 Ответить
Тупі ще гірші від продажних як виявилося.
12.02.2026 14:55 Ответить
Піськова арифметика!
12.02.2026 14:53 Ответить
Про ненависть до росіян ніхто й не говорив. Почуття, яке відчували всі чеченці від малого до великого, було сильнішим за ненависть. Це була не ненависть, а невизнання цих російських собак людьми і така огида, бридкість і здивування перед безглуздою жорстокістю цих істот, що бажання винищення їх, як бажання винищування щурів, отруйних павуків і вовків, було таким самим природним почуттям, як почуття самозбереження.
12.02.2026 14:55 Ответить
Для Европы это скорее норма чем аномалия.
12.02.2026 15:30 Ответить
Що й треба було кацапії! Відсутність єдності,шизофренія при прийнятті рішень -орки на коні. Ефект досягнутий.
12.02.2026 15:42 Ответить
то .шо мелет это усы пуйла,делить надо на десять..
12.02.2026 17:12 Ответить
 
 