В Європі утворилися два табори щодо взаємодії з Росією, - Пєсков
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Європі утворилися два табори: одні готові до діалогу з Москвою, інші дотримуються "короткозорої" позиції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Пєсков заявив російським ЗМІ,
"У Європі утворилося два табори. Хтось все більше починає говорити, що, незважаючи ні на що, з росіянами треба починати розмовляти. І це співзвучно до нашого підходу", - зазначив представник Кремля.
При цьому, він наголосив, що хтось продовжує дотримуватися колишнього підходу, "абсолютно недалекоглядного", нерозумного та нераціонального.
"Про те, що, мовляв, треба обірвати всі контакти і не відновлювати їх у жодному разі. Це політична неграмотність і політична короткозорість" , - додав Пєсков.
Що передувало?
Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що наступний раунд переговорів з Україною в США відбудеться "вже скоро".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Другий - то не табір, а просто 2-х місна палатка типу "орбан"