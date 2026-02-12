Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Європі утворилися два табори: одні готові до діалогу з Москвою, інші дотримуються "короткозорої" позиції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Пєсков заявив російським ЗМІ,

"У Європі утворилося два табори. Хтось все більше починає говорити, що, незважаючи ні на що, з росіянами треба починати розмовляти. І це співзвучно до нашого підходу", - зазначив представник Кремля.

При цьому, він наголосив, що хтось продовжує дотримуватися колишнього підходу, "абсолютно недалекоглядного", нерозумного та нераціонального.

"Про те, що, мовляв, треба обірвати всі контакти і не відновлювати їх у жодному разі. Це політична неграмотність і політична короткозорість" , - додав Пєсков.

Що передувало?

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що наступний раунд переговорів з Україною в США відбудеться "вже скоро".