Волгоградский НПЗ приостановил работу после удара украинских дронов, - Reuters
Нефтеперерабатывающий завод в Волгограде приостановил работу после удара украинских дронов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
По данным агентства, в результате атаки было повреждено ключевое оборудование - установка первичной перегонки нефти CDU-1, которая обеспечивает около 40% мощности предприятия. Ее производительность составляет примерно 18 600 тонн в день, или около 140 тысяч баррелей в сутки.
Как отмечает Reuters, в 2024 году Волгоградский НПЗ переработал 13,5 млн тонн нефти - это около 5% от общего объема нефтепереработки в России.
Предприятие является одним из крупных производителей топлива: в прошлом году оно выпустило 6 млн тонн дизельного топлива, 1,9 млн тонн бензина и 700 тысяч тонн мазута.
Что предшествовало?
В ночь на 11 февраля операторы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем нанесли удар по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу.
Гріються орки з *******, як уміють!! Усьо ж па Плану ****** ….