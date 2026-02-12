РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7293 посетителя онлайн
Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ
1 243 7

Волгоградский НПЗ приостановил работу после удара украинских дронов, - Reuters

Дроны атаковали один из НПЗ в Луганской области

Нефтеперерабатывающий завод в Волгограде приостановил работу после удара украинских дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным агентства, в результате атаки было повреждено ключевое оборудование - установка первичной перегонки нефти CDU-1, которая обеспечивает около 40% мощности предприятия. Ее производительность составляет примерно 18 600 тонн в день, или около 140 тысяч баррелей в сутки.

Как отмечает Reuters, в 2024 году Волгоградский НПЗ переработал 13,5 млн тонн нефти - это около 5% от общего объема нефтепереработки в России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Беспилотник обнаружили на берегу в Турции: он, вероятно, российский

Предприятие является одним из крупных производителей топлива: в прошлом году оно выпустило 6 млн тонн дизельного топлива, 1,9 млн тонн бензина и 700 тысяч тонн мазута.

Что предшествовало?

В ночь на 11 февраля операторы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем нанесли удар по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удар по НПЗ в Ухте стал новым рекордом СБУ по дальности поражения, - источники. ВИДЕО

Автор: 

Волгоград (80) НПЗ (416) дроны (6267)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а шо ш такоє? а шо ш случілась? айяйяй! ми за мир!
показать весь комментарий
12.02.2026 17:28 Ответить
зробили дірку в боці. до вечора знов запустять
показать весь комментарий
12.02.2026 17:31 Ответить
хоч загріються
показать весь комментарий
12.02.2026 17:45 Ответить
Мабуть, зима та морози на московії, от воно і того…!!!???
Гріються орки з *******, як уміють!! Усьо ж па Плану ****** ….
показать весь комментарий
12.02.2026 17:30 Ответить
Железнодорожное сообщение из Ростова в Крым через Донбасс и «сухопутный коридор» (Мариуполь - Бердянск - Мелитополь) на текущий момент (февраль 2026 года) Грузовые поезда по новой ветке курсируют регулярно с 2024 года. все по плану
показать весь комментарий
12.02.2026 17:39 Ответить
показать весь комментарий
12.02.2026 17:32 Ответить
 
 