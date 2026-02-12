Волгоградський НПЗ призупинив роботу після удару українських дронів, - Reuters

Дрони атакували один з НПЗ в Луганські області

Нафтопереробний завод у Волгограді призупинив роботу після удару українських дронів.

За даними агентства, внаслідок атаки було пошкоджено ключове обладнання - установку первинної перегонки нафти CDU-1, яка забезпечує близько 40% потужності підприємства. Її продуктивність становить приблизно 18 600 тонн на день або близько 140 тисяч барелів на добу.

Як зазначає Reuters, у 2024 році Волгоградський НПЗ переробив 13,5 млн тонн нафти - це близько 5% від загального обсягу нафтопереробки в Росії.

Підприємство є одним із великих виробників пального: торік воно випустило 6 млн тонн дизельного палива, 1,9 млн тонн бензину та 700 тисяч тонн мазуту.

Що передувало?

У ніч на 11 лютого оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем здійснили удар по Волгоградському нафтопереробному заводу.

а шо ш такоє? а шо ш случілась? айяйяй! ми за мир!
12.02.2026 17:28 Відповісти
зробили дірку в боці. до вечора знов запустять
12.02.2026 17:31 Відповісти
хоч загріються
12.02.2026 17:45 Відповісти
Мабуть, зима та морози на московії, от воно і того…!!!???
Гріються орки з *******, як уміють!! Усьо ж па Плану ****** ….
12.02.2026 17:30 Відповісти
Железнодорожное сообщение из Ростова в Крым через Донбасс и «сухопутный коридор» (Мариуполь - Бердянск - Мелитополь) на текущий момент (февраль 2026 года) Грузовые поезда по новой ветке курсируют регулярно с 2024 года. все по плану
12.02.2026 17:39 Відповісти
