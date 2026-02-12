Волгоградський НПЗ призупинив роботу після удару українських дронів, - Reuters

Нафтопереробний завод у Волгограді призупинив роботу після удару українських дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними агентства, внаслідок атаки було пошкоджено ключове обладнання - установку первинної перегонки нафти CDU-1, яка забезпечує близько 40% потужності підприємства. Її продуктивність становить приблизно 18 600 тонн на день або близько 140 тисяч барелів на добу.

Як зазначає Reuters, у 2024 році Волгоградський НПЗ переробив 13,5 млн тонн нафти - це близько 5% від загального обсягу нафтопереробки в Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Безпілотник виявили на березі в Туреччині: він, імовірно, російський

Підприємство є одним із великих виробників пального: торік воно випустило 6 млн тонн дизельного палива, 1,9 млн тонн бензину та 700 тисяч тонн мазуту.

Що передувало?

У ніч на 11 лютого оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем здійснили удар по Волгоградському нафтопереробному заводу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар по НПЗ в Ухті став новим рекордом СБУ з дальності ураження, - джерела. ВIДЕО