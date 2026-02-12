Безпілотник виявили на березі в Туреччині: він, імовірно, російський

У Міноборони Туреччини заявили, що виявили дрон, який, імовірно, належить Росії, на одному з берегів курортного міста Уньє.

БпЛА виявили 10 лютого. Згодом туди направили групу спецпризначенців, які з'ясували, що дрон не містив вибухівки.

Ймовірно, кажуть у Міноборони Туреччини, він належить Росії.

Дрон було передано до поліцейського відділку для експертизи.

Російські дрони у Туреччині

У грудні 2025 року стало відомо, що російський БпЛА Орлан впав поблизу Стамбула.

Наступного дня повідомлялось, що у Туреччині виявили ще один безпілотник, ймовірно, російський.

