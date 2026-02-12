1 344 3
Безпілотник виявили на березі в Туреччині: він, імовірно, російський
У Міноборони Туреччини заявили, що виявили дрон, який, імовірно, належить Росії, на одному з берегів курортного міста Уньє.
Про це пише Hurriyet, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
БпЛА виявили 10 лютого. Згодом туди направили групу спецпризначенців, які з'ясували, що дрон не містив вибухівки.
Ймовірно, кажуть у Міноборони Туреччини, він належить Росії.
Дрон було передано до поліцейського відділку для експертизи.
Російські дрони у Туреччині
- У грудні 2025 року стало відомо, що російський БпЛА Орлан впав поблизу Стамбула.
- Наступного дня повідомлялось, що у Туреччині виявили ще один безпілотник, ймовірно, російський.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Alessandro Moretti
показати весь коментар12.02.2026 15:47 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
9k38
показати весь коментар12.02.2026 17:50 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
krot_lub
показати весь коментар13.02.2026 08:49 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль