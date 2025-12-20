У Туреччині виявили ще один безпілотник, ймовірно, російський
У Туреччині виявили ще один безпілотний літальний апарат. Дрон було знайдено у відкритому полі поблизу міста Баликесір на південний захід від Стамбула.
Про це у суботу, 20 грудня, повідомляє Defense Blog, інформує Цензор.НЕТ.
Ймовірно, російський дрон
Зазначається, що безпілотник виявили майже неушкодженим. Його передали до Анкари для детального вивчення та аналізу.
За попередніми даними, знайдений апарат може бути російським розвідувальним дроном Merlin-VR.
Наразі офіційних коментарів від турецької влади щодо походження безпілотника та обставин його появи немає.
Характеристики Merlin-VR
Дрон Merlin-VR призначений для розвідки, спостереження та збору інформації на великій відстані з низьким рівнем шуму. Такі дрони зазвичай використовуються для спостереження за полем бою та морським простором.
За оцінками фахівців, дальність польоту Merlin-VR може сягати до 600 кілометрів, а тривалість автономного польоту становить близько 10 годин, що робить його придатним для тривалих розвідувальних місій.
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