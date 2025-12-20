У Туреччині виявили ще один безпілотник, ймовірно, російський

У Туреччині виявили ще один безпілотний літальний апарат. Дрон було знайдено у відкритому полі поблизу міста Баликесір на південний захід від Стамбула.

Про це у суботу, 20 грудня, повідомляє Defense Blog, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ймовірно, російський дрон

Зазначається, що безпілотник виявили майже неушкодженим. Його передали до Анкари для детального вивчення та аналізу.

За попередніми даними, знайдений апарат може бути російським розвідувальним дроном Merlin-VR.

Наразі офіційних коментарів від турецької влади щодо походження безпілотника та обставин його появи немає.

Читайте також: Ердоган застеріг РФ та Україну від атак у Чорному морі після інциденту зі збитим БпЛА

Характеристики Merlin-VR

Дрон Merlin-VR призначений для розвідки, спостереження та збору інформації на великій відстані з низьким рівнем шуму. Такі дрони зазвичай використовуються для спостереження за полем бою та морським простором.

За оцінками фахівців, дальність польоту Merlin-VR може сягати до 600 кілометрів, а тривалість автономного польоту становить близько 10 годин, що робить його придатним для тривалих розвідувальних місій.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що російський розвідувальний безпілотник "Орлан-10" розбився в сільській місцевості міста Ізміт, провінція Коджаелі, Туреччина. Влада розпочала розслідування.

Дивіться також: Російський дрон "Орлан-10" впав поблизу Стамбула: турецька влада розслідує. ФОТО