В Турции обнаружили еще один беспилотник, вероятно, российский
В Турции обнаружили еще один беспилотный летательный аппарат. Дрон был найден в открытом поле недалеко от города Балыкесир к юго-западу от Стамбула.
Об этом в субботу, 20 декабря, сообщает Defense Blog, информирует Цензор.НЕТ.
Вероятно, российский дрон
Отмечается, что беспилотник обнаружили почти неповрежденным. Его передали в Анкару для детального изучения и анализа.
По предварительным данным, найденный аппарат может быть российским разведывательным дроном Merlin-VR.
Пока официальных комментариев от турецких властей о происхождении беспилотника и обстоятельствах его появления нет.
Характеристики Merlin-VR
Дрон Merlin-VR предназначен для разведки, наблюдения и сбора информации на большом расстоянии с низким уровнем шума. Такие дроны обычно используются для наблюдения за полем боя и морским пространством.
По оценкам специалистов, дальность полета Merlin-VR может достигать 600 километров, а продолжительность автономного полета составляет около 10 часов, что делает его пригодным для длительных разведывательных миссий.
