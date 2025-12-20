В Турции обнаружили еще один беспилотник, вероятно, российский

В Турции обнаружили еще один беспилотный летательный аппарат. Дрон был найден в открытом поле недалеко от города Балыкесир к юго-западу от Стамбула.

Об этом в субботу, 20 декабря, сообщает Defense Blog

Вероятно, российский дрон

Отмечается, что беспилотник обнаружили почти неповрежденным. Его передали в Анкару для детального изучения и анализа.

По предварительным данным, найденный аппарат может быть российским разведывательным дроном Merlin-VR.

Пока официальных комментариев от турецких властей о происхождении беспилотника и обстоятельствах его появления нет.

Характеристики Merlin-VR

Дрон Merlin-VR предназначен для разведки, наблюдения и сбора информации на большом расстоянии с низким уровнем шума. Такие дроны обычно используются для наблюдения за полем боя и морским пространством.

По оценкам специалистов, дальность полета Merlin-VR может достигать 600 километров, а продолжительность автономного полета составляет около 10 часов, что делает его пригодным для длительных разведывательных миссий.

Напомним, что ранее сообщалось, что российский разведывательный беспилотник "Орлан-10" разбился в сельской местности города Измит, провинция Коджаэли, Турция. Власти начали расследование.

