Беспилотник обнаружили на берегу в Турции: он, вероятно, российский

В Минобороны Турции заявили, что обнаружили дрон, который, вероятно, принадлежит России, на одном из берегов курортного города Унье.

Об этом пишет Hurriyet, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

БПЛА обнаружили 10 февраля. Впоследствии туда направили группу спецназовцев, которые выяснили, что дрон не содержал взрывчатки.

Вероятно, говорят в Минобороны Турции, он принадлежит России.

Дрон был передан в полицейский участок для экспертизы.

Читайте: В ЕС считают, что Турция будет играть ключевую роль в послевоенной Украине, - Politico

Российские дроны в Турции

В декабре 2025 года стало известно, что российский БПЛА Орлан упал вблизи Стамбула.

На следующий день сообщалось, что в Турции обнаружили еще один беспилотник, вероятно, российский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Закат солнца" Волгоградского НПЗ в РФ: Силы беспилотных систем поразили завод в ночь на 11 февраля. ВИДЕО