Беспилотник обнаружили на берегу в Турции: он, вероятно, российский

В Минобороны Турции заявили, что обнаружили дрон, который, вероятно, принадлежит России, на одном из берегов курортного города Унье.

Об этом пишет Hurriyet, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

БПЛА обнаружили 10 февраля. Впоследствии туда направили группу спецназовцев, которые выяснили, что дрон не содержал взрывчатки.

Российский БПЛА обнаружили на одном из побережий Турции

Вероятно, говорят в Минобороны Турции, он принадлежит России.

Дрон был передан в полицейский участок для экспертизы.

Российские дроны в Турции

Нет. Иранский.
12.02.2026 15:47 Ответить
Заблудився бідолаха.
12.02.2026 17:50 Ответить
В часи високих технологій де цього дрона можна розібрати на атоми та дізнатися на якій зміні в Задрищенську якийсь Іван закрутив молотком болта.
13.02.2026 08:49 Ответить
 
 