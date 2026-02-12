Беспилотник обнаружили на берегу в Турции: он, вероятно, российский
В Минобороны Турции заявили, что обнаружили дрон, который, вероятно, принадлежит России, на одном из берегов курортного города Унье.
Об этом пишет Hurriyet, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
БПЛА обнаружили 10 февраля. Впоследствии туда направили группу спецназовцев, которые выяснили, что дрон не содержал взрывчатки.
Вероятно, говорят в Минобороны Турции, он принадлежит России.
Дрон был передан в полицейский участок для экспертизы.
Российские дроны в Турции
- В декабре 2025 года стало известно, что российский БПЛА Орлан упал вблизи Стамбула.
- На следующий день сообщалось, что в Турции обнаружили еще один беспилотник, вероятно, российский.
