РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16967 посетителей онлайн
Новости Роль Турции в мирных переговорах
2 089 22

В ЕС считают, что Турция будет играть ключевую роль в послевоенной Украине, - Politico

Роль Турции в послевоенный период: почему ЕС хочет сближения?

Переговоры о мире в Украине активизировались, поэтому потенциальная роль Турции, в частности как миротворца и регионального посредника в Черном море, делает ее критически важным партнером для ЕС.

Об этом пишет издание Politico, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

Отмечается, что ЕС понимает стратегическую роль Турции, однако продвигается к сближению с ней осторожно. Среди причин - отход Анкары от демократических стандартов и репрессии против политических оппонентов президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Читайте также: Санкции ЕС против России могут сделать военную экономику неустойчивой, - О'Салливан

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос посетит Турцию с целью смягчения отношений. 

Она заявила: "Мир в Украине изменит реалии в Европе, особенно в Черноморском регионе. Турция будет для нас очень важным партнером".

По ее словам, подготовка к миру и стабильности в Европе предполагает формирование прочного партнерства с Анкарой.

Читайте также: Украина рассчитывает на политическое решение о членстве в Евросоюзе в 2027 году, - ОП

Важность Турции

Издание пишет, что Турция является военным тяжеловесом и имеет вторые по величине вооруженные силы в НАТО, занимает решающее стратегическое положение в Средиземноморье и на Ближнем Востоке.

Контроль Анкары над Босфором дает ей огромное влияние на региональную безопасность, и она сыграла ключевую роль в посредничестве в Черноморском соглашении в июле 2022 года, которое обеспечило безопасный проход судам, перевозившим украинское зерно.

Турция также заявила о готовности направить миротворческие войска в Украину, если будет заключено соглашение с Россией, и что она будет играть ведущую роль в безопасности Черного моря.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина и Турция обсудили ситуацию с безопасностью и возвращение украинцев из плена РФ, - Умеров

Автор: 

Турция (3532) Евросоюз (18063)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Ніяких турків в Україні. В нас свого кварталу95 вистачає. Красти є кому.
показать весь комментарий
06.02.2026 09:34 Ответить
+5
Як і раніше. На відкатах з бюджету.
показать весь комментарий
06.02.2026 10:15 Ответить
+5
Турція на цій війні заробляє більше всіх, хай йдуть *****
показать весь комментарий
06.02.2026 10:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якими ж безмежно далекими матеріями зайнятий мозок європейців, раз вони вдивляються у таке далеке майбутнє 🙄
показать весь комментарий
06.02.2026 09:31 Ответить
Так вважає видання Politico, а не ЄС)
показать весь комментарий
06.02.2026 09:32 Ответить
Ніяких турків в Україні. В нас свого кварталу95 вистачає. Красти є кому.
показать весь комментарий
06.02.2026 09:34 Ответить
Турки швидко і якісно будують. Перед Євро 2012 як раз вони в Києві ремонтували дороги, мости й будували розв'язки.

І як вони красти з бюджету зможуть по Вашому? Чи вантажівками будматеріали собі на дачу возити?
показать весь комментарий
06.02.2026 09:53 Ответить
Як і раніше. На відкатах з бюджету.
показать весь комментарий
06.02.2026 10:15 Ответить
угу..турки доступ до бюджету України мають??
Жодна міжнародна компанія не буде псувати собі репутацію таким. Не меліть єрунди.
показать весь комментарий
06.02.2026 10:19 Ответить
Міндіч мав доступ до бюджету? Чи як закуповували барабани в бомбосховища по цінах ракет Starship Маска.
показать весь комментарий
06.02.2026 10:30 Ответить
Турки власники й продюсери кварталу95?? Реал різниці не бачите?? Порівнюєте міжнародні будівельні компанії з бидлокварталом??
показать весь комментарий
06.02.2026 10:52 Ответить
Звичайна турецька приватна будівельна фірма. Власники - турки. Працюють в Молдові, трохи в Хорватії, Саудівській Аравії і у себе в Турції. В Україні знайшли *золоту жилу*.
показать весь комментарий
06.02.2026 11:05 Ответить
Робили ті турки свічки в Києві, потім по півметра бетону збивали щоб ліфт хоч якось катався
показать весь комментарий
06.02.2026 13:21 Ответить
Ми війну ще не закінчили.
показать весь комментарий
06.02.2026 09:40 Ответить
Нічого вони не відіграватимуть, відіграватимуть роль Збройні Сили України!
показать весь комментарий
06.02.2026 10:15 Ответить
Турція на цій війні заробляє більше всіх, хай йдуть *****
показать весь комментарий
06.02.2026 10:21 Ответить
Мало того- вони ще перепродували наше зерно, вкрадене орками. Влаштовували разом з ними " досмотр" наших кораблів. Йдуть вони на***й.
показать весь комментарий
06.02.2026 10:40 Ответить
Турляндія відіграє ключову роль у цій війні в Україні , коли забезпечує болота усім тим, що від Них повтікало. Будь-які бренди завозять , лаптєй до себе на відпочинок кличуть та й ще добре заробляють на цій війні.
показать весь комментарий
06.02.2026 10:38 Ответить
Військові товари Туреччина не поставляє. Крім того сам Ердоган терпіти не може путіна і росію.
показать весь комментарий
06.02.2026 10:54 Ответить
Якась чергова їбана срань.

Навіщо це публікувати???
В Україні буде вирішувати Українська Нація!
І ніхто інший!
Якщо українці вже спромоглися дати пізди рузкім підарам, то після війни точно порадять самі собі навести лад.
Зі. Хто вважає інакше, просто смердюче підарське лайно за 3 руб / камєнт.

СЛАВА УКРАЇНІ!
показать весь комментарий
06.02.2026 10:46 Ответить
З Туреччиною якось порозуміємось, головне не мати ніяких справ з росією і мінімально з китаєм.
Звичайно у Ердогана є деякі диктаторські замашки, але він не ідіот як путін. Відмовлятися від економічних відносин з турками не потрібно.
показать весь комментарий
06.02.2026 10:51 Ответить
Щоб оцінити роль Туреччини в повоєнній Україні, перш за все слід визначитися що буде з Туреччиною після падіння режиму Ердогана. Це може бути як поштовхом до демократичних змін, так і прискореним рухом в бік радикалізації країни. Наразі, єдина цінність Туреччини - контроль Босфору і вплив на Кавказі завдяки підтримці Азербайджану. Але ж Азербайджан підтримував і Ізраїль. Натомість нікуди не поділася проблема курдів, проблема Сирії, проблема ІДІЛ. Отже Туреччина за правління Ердогана може значно відрізнятися від Туреччини після Ердогана в часи турбулентності та боротьби за владу.
показать весь комментарий
06.02.2026 11:20 Ответить
А може ще орбана зробити ключовим. Буде в нас рада ключових, а головою посадимо х.йла
показать весь комментарий
06.02.2026 13:20 Ответить
- Ты знаешь, Иван, как у нас в Турции говорят про недалёкого человека:
- Глуп, как Иван.
-Я не знаю, що там у Вас у Турции говорять, але у нас кажуть:
- Дурний, як турок!
показать весь комментарий
06.02.2026 20:32 Ответить
 
 