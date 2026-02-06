В ЕС считают, что Турция будет играть ключевую роль в послевоенной Украине, - Politico
Переговоры о мире в Украине активизировались, поэтому потенциальная роль Турции, в частности как миротворца и регионального посредника в Черном море, делает ее критически важным партнером для ЕС.
Об этом пишет издание Politico, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Отмечается, что ЕС понимает стратегическую роль Турции, однако продвигается к сближению с ней осторожно. Среди причин - отход Анкары от демократических стандартов и репрессии против политических оппонентов президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос посетит Турцию с целью смягчения отношений.
Она заявила: "Мир в Украине изменит реалии в Европе, особенно в Черноморском регионе. Турция будет для нас очень важным партнером".
По ее словам, подготовка к миру и стабильности в Европе предполагает формирование прочного партнерства с Анкарой.
Важность Турции
Издание пишет, что Турция является военным тяжеловесом и имеет вторые по величине вооруженные силы в НАТО, занимает решающее стратегическое положение в Средиземноморье и на Ближнем Востоке.
Контроль Анкары над Босфором дает ей огромное влияние на региональную безопасность, и она сыграла ключевую роль в посредничестве в Черноморском соглашении в июле 2022 года, которое обеспечило безопасный проход судам, перевозившим украинское зерно.
Турция также заявила о готовности направить миротворческие войска в Украину, если будет заключено соглашение с Россией, и что она будет играть ведущую роль в безопасности Черного моря.
Звичайно у Ердогана є деякі диктаторські замашки, але він не ідіот як путін. Відмовлятися від економічних відносин з турками не потрібно.
