У ЄС вважають, що Туреччина відіграватиме ключову роль у післявоєнній Україні, - Politico

Роль Туреччини у післявоєнний період: чому ЄС хоче зближення?

Переговори щодо миру в Україні активізувалися, тому потенційна роль Туреччини, зокрема як миротворця та регіонального посередника в Чорному морі, робить її критично важливим партнером для ЄС.

Що відомо?

Зазначається, що ЄС розуміє стратегічну роль Туреччини, проте просувається до зближення з нею обережно. Серед причин - відхід Анкари від демократичних стандартів і репресії проти політичних опонентів президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос відвідає Туреччину з метою пом'якшення відносин. 

Вона заявила: "Мир в Україні змінить реалії в Європі, особливо в Чорноморському регіоні. Туреччина буде для нас дуже важливим партнером".

За її словами, підготовка до миру і стабільності в Європі передбачає формування міцного партнерства з Анкарою.

Важливість Туреччина

Видання пише, що Туреччина є військовим важковаговиком та має другі за величиною збройні сили в НАТО, займає вирішальне стратегічне положення в Середземномор'ї та на Близькому Сході.

Контроль Анкари над Босфором дає їй величезний вплив на регіональну безпеку, і вона відіграла ключову роль у посередництві в Чорноморській угоді в липні 2022 року, яка забезпечила безпечний прохід суднам, що перевозили українське зерно.

Туреччина також заявила про готовність направити миротворчі війська до України, якщо буде укладено угоду з Росією, і що вона відіграватиме провідну роль у безпеці Чорного моря.

06.02.2026 09:34 Відповісти
06.02.2026 10:15 Відповісти
06.02.2026 10:21 Відповісти
Якими ж безмежно далекими матеріями зайнятий мозок європейців, раз вони вдивляються у таке далеке майбутнє 🙄
06.02.2026 09:31 Відповісти
Так вважає видання Politico, а не ЄС)
06.02.2026 09:32 Відповісти
06.02.2026 09:34 Відповісти
Турки швидко і якісно будують. Перед Євро 2012 як раз вони в Києві ремонтували дороги, мости й будували розв'язки.

І як вони красти з бюджету зможуть по Вашому? Чи вантажівками будматеріали собі на дачу возити?
06.02.2026 09:53 Відповісти
06.02.2026 10:15 Відповісти
угу..турки доступ до бюджету України мають??
Жодна міжнародна компанія не буде псувати собі репутацію таким. Не меліть єрунди.
06.02.2026 10:19 Відповісти
Міндіч мав доступ до бюджету? Чи як закуповували барабани в бомбосховища по цінах ракет Starship Маска.
06.02.2026 10:30 Відповісти
Турки власники й продюсери кварталу95?? Реал різниці не бачите?? Порівнюєте міжнародні будівельні компанії з бидлокварталом??
06.02.2026 10:52 Відповісти
Звичайна турецька приватна будівельна фірма. Власники - турки. Працюють в Молдові, трохи в Хорватії, Саудівській Аравії і у себе в Турції. В Україні знайшли *золоту жилу*.
06.02.2026 11:05 Відповісти
Робили ті турки свічки в Києві, потім по півметра бетону збивали щоб ліфт хоч якось катався
06.02.2026 13:21 Відповісти
Ми війну ще не закінчили.
06.02.2026 09:40 Відповісти
Нічого вони не відіграватимуть, відіграватимуть роль Збройні Сили України!
06.02.2026 10:15 Відповісти
Турція на цій війні заробляє більше всіх, хай йдуть *****
Мало того- вони ще перепродували наше зерно, вкрадене орками. Влаштовували разом з ними " досмотр" наших кораблів. Йдуть вони на***й.
06.02.2026 10:40 Відповісти
Турляндія відіграє ключову роль у цій війні в Україні , коли забезпечує болота усім тим, що від Них повтікало. Будь-які бренди завозять , лаптєй до себе на відпочинок кличуть та й ще добре заробляють на цій війні.
06.02.2026 10:38 Відповісти
Військові товари Туреччина не поставляє. Крім того сам Ердоган терпіти не може путіна і росію.
06.02.2026 10:54 Відповісти
Якась чергова їбана срань.

Навіщо це публікувати???
В Україні буде вирішувати Українська Нація!
І ніхто інший!
Якщо українці вже спромоглися дати пізди рузкім підарам, то після війни точно порадять самі собі навести лад.
Зі. Хто вважає інакше, просто смердюче підарське лайно за 3 руб / камєнт.

СЛАВА УКРАЇНІ!
06.02.2026 10:46 Відповісти
З Туреччиною якось порозуміємось, головне не мати ніяких справ з росією і мінімально з китаєм.
Звичайно у Ердогана є деякі диктаторські замашки, але він не ідіот як путін. Відмовлятися від економічних відносин з турками не потрібно.
06.02.2026 10:51 Відповісти
Щоб оцінити роль Туреччини в повоєнній Україні, перш за все слід визначитися що буде з Туреччиною після падіння режиму Ердогана. Це може бути як поштовхом до демократичних змін, так і прискореним рухом в бік радикалізації країни. Наразі, єдина цінність Туреччини - контроль Босфору і вплив на Кавказі завдяки підтримці Азербайджану. Але ж Азербайджан підтримував і Ізраїль. Натомість нікуди не поділася проблема курдів, проблема Сирії, проблема ІДІЛ. Отже Туреччина за правління Ердогана може значно відрізнятися від Туреччини після Ердогана в часи турбулентності та боротьби за владу.
06.02.2026 11:20 Відповісти
А може ще орбана зробити ключовим. Буде в нас рада ключових, а головою посадимо х.йла
06.02.2026 13:20 Відповісти
- Ты знаешь, Иван, как у нас в Турции говорят про недалёкого человека:
- Глуп, как Иван.
-Я не знаю, що там у Вас у Турции говорять, але у нас кажуть:
- Дурний, як турок!
06.02.2026 20:32 Відповісти
 
 