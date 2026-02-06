У ЄС вважають, що Туреччина відіграватиме ключову роль у післявоєнній Україні, - Politico
Переговори щодо миру в Україні активізувалися, тому потенційна роль Туреччини, зокрема як миротворця та регіонального посередника в Чорному морі, робить її критично важливим партнером для ЄС.
Про це пише видання Politico, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Зазначається, що ЄС розуміє стратегічну роль Туреччини, проте просувається до зближення з нею обережно. Серед причин - відхід Анкари від демократичних стандартів і репресії проти політичних опонентів президента Реджепа Таїпа Ердогана.
Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос відвідає Туреччину з метою пом'якшення відносин.
Вона заявила: "Мир в Україні змінить реалії в Європі, особливо в Чорноморському регіоні. Туреччина буде для нас дуже важливим партнером".
За її словами, підготовка до миру і стабільності в Європі передбачає формування міцного партнерства з Анкарою.
Важливість Туреччина
Видання пише, що Туреччина є військовим важковаговиком та має другі за величиною збройні сили в НАТО, займає вирішальне стратегічне положення в Середземномор'ї та на Близькому Сході.
Контроль Анкари над Босфором дає їй величезний вплив на регіональну безпеку, і вона відіграла ключову роль у посередництві в Чорноморській угоді в липні 2022 року, яка забезпечила безпечний прохід суднам, що перевозили українське зерно.
Туреччина також заявила про готовність направити миротворчі війська до України, якщо буде укладено угоду з Росією, і що вона відіграватиме провідну роль у безпеці Чорного моря.
