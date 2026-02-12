Россия атакует Украину ударными беспилотниками вечером 12 февраля (обновлено)

Вечером 12 февраля российские войска атаковали территорию Украины, используя ударные беспилотники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Украинские защитники принимают все необходимые меры для отражения воздушной атаки и обеспечения безопасности воздушного пространства.

Движение ударных БПЛА

В 18:03 - Воздушные силы сообщают о движении БПЛА:

на границе Херсонской и Николаевской областей, курс северный.

на границе Харьковской и Днепропетровской областей, курс западный.

мимо н.п. Березна на Черниговщине, курс юго-западный.

18:30 - движение ударных беспилотников:

в центральной части Черниговской области, курс юго-западный.

в Кропивницком районе Кировоградской области, курс северо-западный.

в Павлоградском районе Днепропетровской области, курс западный.

19:10 - движение вражеских БПЛА:

на границе Кировоградской и Черкасской областей, курс западный.

на севере Киевской области, курс западный.

на границе Харьковской и Днепропетровской областей, курс западный.

Обновленная информация

В 19:35 - Сообщается о вражеских целях:

БПЛА на границе Киевщины/Виннитчины/Житомирщины, курс западный.

БПЛА по Черкащине, курсом на Киевщину (Белоцерковский район)

В 19:35 – угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

В 19:38 – скоростная цель на Сумщине, курсом на Полтавщину.

В 19:39 – скоростная цель на Сумщину.

Обновленная информация

В 19:45 – БПЛА в Винницкой области, курсом на Калиновку.

В 19:59 – БПЛА на границе Днепропетровской и Харьковской областей - курсом на запад.

В 20:05 – отбой угрозы применения баллистического вооружения.

В 20:12 - движение ударных БПЛА:

на севере Житомирской области, курс западный.

в Хмельницком районе Винницкой области, курс западный.

в Корюковском районе Черниговской области, курс южный.

в Кременчугском районе Полтавщины, курс северо-западный.

Обновленная информация

В 20:46 - Ударные беспилотники зафиксированы на следующих направлениях:

на севере Ривненской области, курс западный;

мимо н.п Оржица на Полтавщине, курс западный;

в Кропивницком районе Кировоградщины, курс северо-западный;

в Павлоградском районе Днепропетровщины, курс западный.

В 20:59 - БпЛА в Черкасской области, курсом на Киевщину (Бориспольский район).

В 21:19 - Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и северо-восточном направлениях. Угроза применения авиационных средств поражения.

В 21:25 - БпЛА в акватории Черного моря курсом на Южное.

В 21:33 - Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Донетчину и Харьковщину.

В 21:42 - БпЛА на юге и севере Киевщины курсом на запад.

В 21:43 - Пуски КАБ на границе Запорожской и Донецкой области.

В 21:54 - БпЛА в акватории Черного моря курсом на Одесщину.

Обновленная информация

В 22:14 – Российские беспилотники зафиксированы на следующих направлениях:

на юге Киевщины, курсом на Виннитчину;

в юго-восточной части Житомирской области, курс западный;

на севере Киевской области, курс западный;

на востоке Днепропетровской области, курс западный;

в акватории Черного моря, курсом на Одесщину (Белгород-Днестровский район).

В 22:18 - Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Запорожье.

В 22:22 - Пуски КАБ в Харьковскую область.

В 22:34 - БпЛА в акватории Черного моря, курсом на Одессу.

В 22:36 - Одесса - в районе города враждебные БпЛА.

