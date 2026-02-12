РУС
Новости Атака беспилотников
Россия атакует Украину ударными беспилотниками вечером 12 февраля (обновлено)

атака беспилотников 12 февраля

Вечером 12 февраля российские войска атаковали территорию Украины, используя ударные беспилотники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Украинские защитники принимают все необходимые меры для отражения воздушной атаки и обеспечения безопасности воздушного пространства.

Движение ударных БПЛА

В 18:03 - Воздушные силы сообщают о движении БПЛА:

  • на границе Херсонской и Николаевской областей, курс северный.
  • на границе Харьковской и Днепропетровской областей, курс западный.
  • мимо н.п. Березна на Черниговщине, курс юго-западный.

18:30 - движение ударных беспилотников:

  • в центральной части Черниговской области, курс юго-западный.
  • в Кропивницком районе Кировоградской области, курс северо-западный.
  • в Павлоградском районе Днепропетровской области, курс западный.

19:10 - движение вражеских БПЛА:

  • на границе Кировоградской и Черкасской областей, курс западный.
  • на севере Киевской области, курс западный.
  • на границе Харьковской и Днепропетровской областей, курс западный.

В 19:35 - Сообщается о вражеских целях:

  • БПЛА на границе Киевщины/Виннитчины/Житомирщины, курс западный.
  • БПЛА по Черкащине, курсом на Киевщину (Белоцерковский район)

В 19:35 – угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

В 19:38 – скоростная цель на Сумщине, курсом на Полтавщину.

В 19:39 – скоростная цель на Сумщину.

В 19:45 – БПЛА в Винницкой области, курсом на Калиновку.

В 19:59 – БПЛА на границе Днепропетровской и Харьковской областей - курсом на запад.

В 20:05 – отбой угрозы применения баллистического вооружения.

В 20:12 - движение ударных БПЛА:

  • на севере Житомирской области, курс западный.
  • в Хмельницком районе Винницкой области, курс западный.
  • в Корюковском районе Черниговской области, курс южный.
  • в Кременчугском районе Полтавщины, курс северо-западный.

В 20:46 - Ударные беспилотники зафиксированы на следующих направлениях:

  • на севере Ривненской области, курс западный;
  • мимо н.п Оржица на Полтавщине, курс западный;
  • в Кропивницком районе Кировоградщины, курс северо-западный;
  • в Павлоградском районе Днепропетровщины, курс западный.

В 20:59 - БпЛА в Черкасской области, курсом на Киевщину (Бориспольский район).

В 21:19 - Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и северо-восточном направлениях. Угроза применения авиационных средств поражения.

В 21:25 - БпЛА в акватории Черного моря курсом на Южное.

В 21:33 - Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Донетчину и Харьковщину.

В 21:42 - БпЛА на юге и севере Киевщины курсом на запад.

В 21:43 - Пуски КАБ на границе Запорожской и Донецкой области.

В 21:54 - БпЛА в акватории Черного моря курсом на Одесщину.

В 22:14 – Российские беспилотники зафиксированы на следующих направлениях:

  • на юге Киевщины, курсом на Виннитчину;
  • в юго-восточной части Житомирской области, курс западный;
  • на севере Киевской области, курс западный;
  • на востоке Днепропетровской области, курс западный;
  • в акватории Черного моря, курсом на Одесщину (Белгород-Днестровский район).

В 22:18 - Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Запорожье.

В 22:22 - Пуски КАБ в Харьковскую область.

В 22:34 - БпЛА в акватории Черного моря, курсом на Одессу.

В 22:36 - Одесса - в районе города враждебные БпЛА.

беспилотник (4841) обстрел (31826) атака (1003) Шахед (1908)
Це точно , що все здав , так як за язик його ніхто не тягнув !
12.02.2026 20:10 Ответить
Шмигалятина вже сдала про ТЭЦ ...
12.02.2026 19:50 Ответить
Дивлюся на карту тривог, таке враження, що шахеди прям в Україні матеріалізується, причому в центрі. Так кому там старлінк відключили 🤔
12.02.2026 20:41 Ответить
Шмигалятина вже сдала про ТЭЦ ...
Це точно , що все здав , так як за язик його ніхто не тягнув !
@ "Якби не наше ППО - наслідки були в рази гіршими.

Ворог ще з жовтня 2025 ретельно та цинічно планує свої повітряні атаки.

Раніше у них аналітика атак займала далеко не перше місце. Зараз - вони на це роблять ставку.

Вони ретельно вивчають зони дії та розташування сил та засобів ППО, успішні та неуспішні маршрути прольоту повітряних цілей, рахують наші зенітні ракети.

Зараз кожна атака - це нові й нові маршрути, різні висоти, ще більше використання рельєфу місцевості, а також ще більша ставка на прольот ракет та дронів через густозаселені райони.

Звісно ж, наші воїни цьому протидіють. Але очевидно, що на тактичному рівні кожна повітряна битва вийшла на новий рівень."
12.02.2026 20:15 Ответить
Дивлюся на карту тривог, таке враження, що шахеди прям в Україні матеріалізується, причому в центрі. Так кому там старлінк відключили 🤔
12.02.2026 20:41 Ответить
Ворог розуміє тільки силу ,відповідь має бути удари по енергетичних обєктах як по рф так і лднр.
12.02.2026 20:56 Ответить
DW
Україна отримала від західних партнерів чимало систем ППО для протидії "шахедам".
12.02.2026 22:17 Ответить
12.02.2026 22:18 Ответить
12.02.2026 22:22 Ответить
12.02.2026 22:23 Ответить
12.02.2026 22:24 Ответить
12.02.2026 22:25 Ответить
12.02.2026 22:26 Ответить
12.02.2026 22:27 Ответить
12.02.2026 22:28 Ответить
3Y -23-2
12.02.2026 22:30 Ответить
Німеччина надасть Україні п'ять перехоплюючих ракет PAC-3, якщо інші партнери пожертвують загалом 30, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на пресконференції після завершення зустрічі Контактної групи у Брюсселі у четвер, 12 лютого.
Cистема протиракетної оборони PAC-3
12.02.2026 22:35 Ответить
Тим часом Німеччина разом з європейськими партнерами по НАТО планує придбати велику кількість недорогих бойових дронів.
Відповідна декларація про наміри була підписана в кулуарах зустрічі в Брюсселі.
За інформацією з Альянсу, дрони повинні мати дальність польоту не менше 500 кілометрів.
Окрім ФРН, у проєкті хочуть взяти участь також Франція, Великобританія, Польща та Швеція.
12.02.2026 22:38 Ответить
Як би українцям допомогли списані в 2024-2025 в США 76 F-16 !
13.02.2026 06:26 Ответить
 
 